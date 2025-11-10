Meglepő kijelentést tett a Fed jegybankára: jövőre jelentős gazdaságélénkülés jöhet az USA-ban

Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnöke szerint az amerikai gazdaság a jövő év első negyedében számottevően erősödhet, ezért a további kamatcsökkentésekkel óvatosan kell bánni.

Elmondása szerint a költségvetési ösztönzés, az eddigi kamatvágások késleltetett hatása és a dereguláció együttese érdemi visszapattanást hozhat a következő év elején.

Musalem úgy véli, a jelenlegi monetáris politika már közel van ahhoz a szinthez, ahol nem gyakorol további lefelé irányuló nyomást az inflációra. Szerinte ezért körültekintően kell haladni, mert korlátozott a tér újabb csökkentésekre anélkül, hogy a politika túlzottan támogatóvá válna.

A Fed idén kétszer mérsékelte az irányadó rátát, a döntéshozók pedig megosztottak a következő lépések mértékét illetően. Jerome Powell elnök a múlt hónapban jelezte, hogy a decemberi kamatvágás korántsem tekinthető eldöntöttnek. Az októberi ülés óta több jegybankár a decemberi szünet mellett érvelt, hangsúlyozva, hogy továbbra is kezelni kell a célszint felett maradó inflációt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images