Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brother-re!

Magyarországnak szüksége van pénzügyi téren is egy nagy testvérre, mert az Európai Unió nem látja el ezt a szerepét - mondta el egy hétfői háttérbeszélgetésen Nagy Márton a kormány washingtoni útján megkötött egyik megállapodási elem, a pénzügyi védőpajzsról. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a magyar megállapodás nem hasonlítható össze az argentin esettel.

Nagy márton nemzetgazdasági miniszter az eseményen jelezte: az Egyesült Államokban tett kormányzati út legnagyobb sikere a szankciók alóli mentesség az energetika területén megkötött megállapodásoknak köszönhetően. Ezen kívül volt egy gazdasági, pénzügyi, energetikai és hadiipari csomag - részletezte.

A pénzügyi védőcsomaggal kapcsolatos találgatások kapcsán leszögezte: szándékosan nem mentőövet használt a kormány, mert ez egy védőpajzs eszköz. Azért van szükség, mert azt érezzük, hogy Brüsszel benne van a kampányban és a költségvetést, gazdaságot tudja szorítani, például a pénzek befagyasztásán keresztül.

A pénzügyi védőhálóról ezekben a cikkünkben írtunk:

Egy úniós tagállam esetében az az előnyös feállás, ha EKB swapline-on és uniós forrásokon keresztül élvezi a biztonságot, erre azonban most nincs esély. Ezért a pénzügyi védőpajzsot másoktól kell kérni - vezette fel a miniszter, aki szerint olyan országoktól kell kérni ilyen védőpajzsot, amelyek erősek. Ilyen már létezik, és megemlítette Kínát: 5 milliárd euró nagyságrendű kínai swap-line van érvényben, van 1 milliárd eurós hitel a kínai államtól szabad felhasználásban, és van az MFB-nek 1 milliárd eurós hitelkerete, a negyedik pontja ennek a kínai védőhálónak az infrastrukturális fejlesztések finanszírozása.

Amikor új védőpajzsról beszélünk, akkor ezekről beszélhetünk az amerikai megoldás esetében is

- mondta Nagy Márton, majd sorolta, hogy mit tartalmazhat az Amerikával kötött pénzügyi védőháló:

Swap (jegybank-jegybank közötti és amerikai pénzügyminisztérium-jegybank közötti) szabad felhasználású hitel, fejlesztési hitel (Eximbank hitel lehet), infrastrukturális hitel (itt az állam is szerepet kaphat)

A védőháló elemei épülnek, de egyelőre technikai szinten folynak az egyeztetések, dolgoznak rajta az érintett felek - tette hozzá.

Az argentin példával nem szabad ezt összemosni szerinte. Az egy mentőcsomag - jelezte.

Magyarországnak is szüksége van egy big brother-re

- fogalmazott, hogy miért állapodik meg a kormány az USA-val. Arra is kitért, hogy a fegyvervétel esetén is szóba jöhet olcsó dollárfinanszírozás.

Kérdésre válaszolva megerősítette a miniszter, hogy a tárca már egyeztetett a swap-line-ról az amerikai pénzügyminisztériummal.

A támadást lehet spekulatív forint elleni támadásként is értékelni. De egy leminősítés ellen is lehet védekezni, de ez utóbbiban a gazdaságpolitika intézédései is szerepet játszanak - magyarázta a Portfolio kérdésére a miniszter. A kérdés, hogy mi a kiváltó oka egy ilyen támadásnak - tette hozzá.

A magyar jegybank elnökét tájékoztatta a miniszterelnök, hogy mit tartalmaz a védőpajzs kérés a Trump-adminisztráció felé - fejtette ki kérdésünkre a miniszter. Szerinte a jegybanknak csak jobb, ha az országnak több forrás áll rendelkezésre és az árstabilitást több eszközzel lehet elérni. Megelégedettséggel fogadta a jegybank - ismerte el a miniszter.

A 700 millió dolláros hadiipari fejlesztésre (ami HIMARS rendszerek beszerzését teszi lehetővé) vonatkozó kérdésünkre Nagy Márton kifejtette: a Lockheed Martinnak kész kereskedelmi megoldásai vannak az ilyen vásárlásokra. Ha rendelünk amerikai árut, és mögé érkezik egy olcsó finanszírozási forrás, az a legjobb dolog, mert nem a magyar államnak kell biztosítani a forrást - fejtette ki a tárcavezető lapunk kérdésére.

Szerinte a forint legutóbbi felértékelődésében már szerepet játszhattak a kormány elmúlt napokban tett bejelentései, amelyek a pénzügyi védőhálóval kapcsolatosak:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 10. Szárnyra kapott a forint

A jegybank jelenleg nem növekedéspárti, hanem inflációellenes - válaszolta Nagy Márton, amikor arról kérdezték, hogy van-e olyan euró-forint árfolyamszint, ami már a fájdalomküszöbön túlvan. A kedvezményes állami hitelekkel a kormány igyekszik mérsékelni a magas kamat gazdaságra gyakorolt lassító hatását. Elismerte, hogy ennek vannak költségvetési vonzatai.

Kettős adóztatás

Kérdés, hogy az 1979-es megállapodást állítjuk vissza, vagy a 2010-est, de van egy 2016-os, ami egy új rendszer Amerikában. A kérdés, hogy melyikhez jut vissza Magyarország - jelezte a miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt