Trump bejelentette: jöhet a fordulat a kereskedelmi háborúban

Donald Trump tegnap este közölte, hogy "valamikor" mérsékelné az indiai termékeket terhelő amerikai vámokat,

az Egyesült Államok pedig szerinte elég közel áll egy új kereskedelmi megállapodáshoz Újdelhivel.

Most nem szeretnek, de újra szeretni fognak minket. Tisztességes megállapodást kapunk.

– mondta az elnök. Később úgy fogalmazott, a felek elég közel vannak egy mindenki számára kedvező megállapodáshoz.

A kijelentések azt jelzik, hogy enyhülhet az a kereskedelmi vita, amely megterhelte Washington és Újdelhi kapcsolatát. India Kereskedelmi és Ipari Minisztériuma kedden nem reagált azonnal a megkeresésekre.

Trump idén augusztusban 25 százalékos pótlólagos vámokat vetett ki India Egyesült Államokba irányuló exportjára, részben azért, hogy rávegye Újdelhit az orosz olajvásárlások visszafogására. Egyes indiai termékek vámtétele ezzel 50 százalékra emelkedett, ami tovább nehezítette a felek közti egyeztetéseket, miközben Washington az amerikai árukat sújtó magas indiai vámokat és egyéb korlátokat kifogásolta.

Az elmúlt hetekben Trump azt állította, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök vállalta az orosz nyersolaj-vásárlások mérséklését, és bizakodóan nyilatkozott a tárgyalásokról. Hétfőn este az USA elnöke úgy fogalmazott:

India leáll az orosz olajról – nagyon jelentősen csökkent. Igen, le fogjuk vinni a vámokat, mármint valamikor.

Miután Trump a múlt hónapban szankciókat rendelt el Oroszország két legnagyobb nyersolajtermelője ellen, az indiai finomítók – amelyek az elmúlt három évben nagy mennyiségben vásároltak olcsó orosz olajat – elkezdték visszafogni moszkvai beszerzéseiket.

A feszültség enyhülése óta az indiai és az amerikai tárgyalódelegációk többször egyeztettek, és Újdelhiben óvatos optimizmus látszik arról, hogy közel a megállapodás.

Trump minderről Sergio Gor eskütételén beszélt; személyzeti irodájának korábbi vezetője most az Egyesült Államok indiai nagykövete lesz.

Nagykövetként Sergio azon fog dolgozni, hogy megerősítse országaink kapcsolatait, előmozdítsa a beruházásokat a kulcsfontosságú amerikai iparágakban és technológiákban, növelje az amerikai energiaexportot, és bővítse a biztonsági együttműködést

– tette hozzá Trump.

Címlapkép forrása: Donald Trump Facebookja