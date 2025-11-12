Totális fake news terjed a magyar sajtóban a 65 éves nyugdíjkorhatár eltörléséről

Elképesztő és teljesen alaptalan álhír terjed a magyar médiumok körében a magyar nyugdíjkorhatárról: az álhírt átvevő lapok olyanokat írnak, hogy Magyarországon "januártól eltűnik a 65 éves korhatár", hogy a "merev, kötelező 65 éves korhatár megszűnik, helyét a rugalmas, személyre szabott nyugdíjba vonulás veszi át" és hogy "a változás az 1961-ben születetteket érinti először, akik már az új rendszer szabályai szerint kérhetik a teljes öregségi nyugdíjat". A valóság ezzel szemben az, hogy Magyarországon a nyugdíjba vonulás szabályozását, különösen a 65 éves nyugdíjkorhatárt illetően semmilyen változás nem történt, az álhírt átvevő, egyébként sok esetben komoly lapok egyszerűen nem alkalmaztak forráskritikát, és ebből kifolyólag totálisan félretájékoztatják a magyar közvéleményt.

"Januártól jelentősen átalakul a nyugdíjrendszer, eltűnik a 65 éves korhatár is. 2026. január 1-től szabadon dönthetünk a nyugdíjas évekről: a nyugdíjba vonulás rugalmas, személyre szabott rendszer szerint történik, a dolgozók saját igényeik szerint hagyhatják abba a munkát" – írja az álhírt átvevő egyik lap.

"2026. január 1-től megszűnik a hagyományos, kötelező nyugdíjkorhatár: a 65 éves kor betöltése nem lesz többé kötelező nyugdíjba vonulási pont, helyette szabadon dönthetnek a dolgozók arról, hogy mikor vonulnak nyugdíjba" – híreszteli az alaptalan információkat egy másik lap.

"2026. január 1-től megszűnik a fix nyugdíjkorhatár Magyarországon, és rugalmasabbá válik a nyugdíjba vonulás. A változás elsőként az 1961-ben születetteket érinti. Az új rendszerben a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő továbbra is számít. A változtatások célja, hogy összhangban legyen a hosszabb életkor és a munkaerőpiac változásai" – folytatja az álhír terjesztését egy harmadik.

A valóság ezzel szemben az, hogy a magyar nyugdíjrendszer szabályozásában, például a nyugdíjba vonulás feltételeit és a 65 éves nyugdíjkorhatárt illetően semmi nem változik Magyarországon, a hangzatos álhírekben szereplő állítások teljesen alaptalanok.

Az álhírek terjedésére Farkas András "Nyugdíjguru" is felhívja a figyelmet. A szakértő nyomatékosítja, hogy jelen tudásunk szerint

2026. január 1-jével semmilyen változás nem lesz a nyugdíjba vonulás rendszerében.

Az 1957-ben és később született személyek esetében a 65 éves nyugdíjkorhatárt már 2010. január 1-jétől előírta a nyugdíjtörvény, azóta sem változott.

A férfiak jövőre is kizárólag a 65 éves nyugdíjkorhatáruk betöltésével igényelhetnek öregségi nyugdíjat. A korhatár betöltése előtt azonban egy nappal korábban sem jogosultak a férfiak nyugdíjra, így nem szűnt meg a nyugdíjkorhatár, a férfiaknak maradt mereven 65 év.

Az 1957-ben és később született nők nyugdíjkorhatára is 65 év, de ők a nyugdíjkorhatáruk betöltése előtt a Nők40 kettős időfeltételének teljesítésével igényelhetnek korkedvezményes nyugdíjat. Ugyanolyan feltételekkel, mint idén, sem enyhítés, sem szigorítás nem következik be jövőre.

Magyarországon természetesen továbbra sincs nyugdíjkényszer, a nyugdíjba vonulás tetszőleges ideig halasztható a versenyszférában (a közszférában dolgozók esetén korlátozások érvényesülhetnek) – mutat rá a nyugdíjszakértő.

