Négyéves csúcson a munkanélküliség Európa második legnagyobb gazdaságában

7,7 százalékra emelkedett az idei év harmadik negyedévben a munkanélküliség Franciaországban. Ehhez hasonlóan magas adat négy éve nem érkezett Európa második legnagyobb gazdaságából - áll a francia statisztikai hivatal (Insee) csütörtöki jelentésében.

Franciaországban a munkanélküliek száma július és szeptember között 44 ezerrel, 2,4 millióra nőtt.

Mindez azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta 7,7 százalékra emelkedett, amihez hasonló magas szintet négy éve nem regisztráltak.

Az adat meglepte a piacokat, az előrejelzések ugyanis az előző negyedévivel megegyező adatról szóltak (7,6 százalék). A nők körében a munkanélküliség 0,3 százalékponttal, 7,7 százalékra emelkedett, míg a férfiaknál 7,7 százalékon maradt. Franciaországban a foglalkoztatottság a harmadik negyedévben 0,1 százalékponttal, 69,4 százalékra csökkent az idei harmadik negyedévben.

Az emelkedő munkanélküliség főként annak fényében meglepő, hogy Európa második legnagyobb gazdasága kifejezetten erős negyedévet tudhat magáénak, a GDP ugyanis 0,3 százalékkal bővült negyedéves alapon, mutatva a gazdaság ellenállóságát az amerikai vámokkal és a magas világkereskedelmi bizonytalansággal szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images