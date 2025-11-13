Orbán Viktor bejelentette, melyik hónapban jön a 14. havi nyugdíj első részlete!

Az elmúlt évek során sikerült bevezetni a 13. havi nyugdíjat, most pedig elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat – jelentette be a miniszterelnök a végleges döntést.
A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy 2026 februárban mindenki megkapja a rendes nyugdíját, a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egyheti összegét, azaz egynegyedét.
A következő években lépcsőzetesen, negyedrészenként emelkedik majd a 14. havi nyugdíj, azaz 4 év alatt épülhet fel a teljes 14. havi juttatás – helyezte kilátásba Orbán Viktor.
A Portfolio számításai szerint 2025 novemberében 250 ezer forintra emelkedett az átlagnyugdíj, a januárban várható 3,6%-os nyugdíjemelésnek köszönhetően pedig jövő évtől 259 ezer forintra nőhet az átlagos érték. Ez alapján februárban a 13. havi nyugdíjjal, valamint a 14. havi nyugdíj első negyedrészével együtt átlagosan 583 ezer forintot kaphatnak kézhez a nyugdíjasok.
A 2026-os költségvetés szempontjából a 14. havi juttatás első negyedrésze plusz 150 milliárd forintnyi kiadást eredményezhet.
A 14. havi juttatást – a 13. havihoz hasonlóan – feltehetően nemcsak a 2 millió öregségi nyugdíjas, hanem az egyéb nyugdíjszerű ellátásokban (pl. a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban) részesülő 400 ezer fő is meg fogja kapni.
Egy hónappal ezelőtt elsőként Lázár János jelentette be egy lakossági fórumon, hogy 14. havi juttatás bevezetésén dolgozik a kormány, majd pár nappal később Orbán Viktor is megerősítette, hogy jöhet a 14. havi juttatás.
Magyarországon jelenleg a 13. havi nyugdíj létezik, 2022 óta minden év februárjában a saját egyhavi ellátásukkal megegyező pluszjuttatást kapnak a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők. A tizenharmadik havi juttatásnak fordulatokban gazdag történelme van, fiatalabb olvasóink kedvéért érdemes felidéznünk az utóbbi évtizedek eseményeit.
- 2003-ban kezdődött a 13. havi juttatás fokozatos bevezetése, ebben az évben negyedhavi nyugdíj összegével megegyező pluszpénzt kaptak a jogosultak.
- 2004-ben már félhavi juttatás érkezett.
- 2005-ben háromnegyedhavi juttatást kaptak az idősek.
- 2006-tól 2008-ig teljes összegű 13. havi pluszjuttatás érkezett.
- 2009-re vonatkozóan a tomboló gazdasági válság miatt 80 ezer forintban maximálták a 13. havi juttatás összegét, de végül csak az első részlet kifizetésére került sor (maximum 40 ezer forint), a második részletet már nem fizették ki. Ekkortól kezdődően a 13. havi nyugdíj határozatlan ideig fel volt függesztve.
- 2010-től 2020-ig nem létezett Magyarországon 13. havi nyugdíj.
- 2021-ben negyedhavi összegű 13. havi juttatás érkezett, és az eredeti terv szerint évente plusz egy heti összeggel nőtt volna a juttatás, így 2024-re érte volna el a teljes havi összeget.
- A 2022-es (választási) évben végül már teljes összegű 13. havi nyugdíj érkezett, azaz jóval gyorsabban megtörtént a teljes 13. havi nyugdíj beépítése, mint azt a kormány eredetileg vállalta.
- 2023-tól 2025-ig minden évben változatlanul a teljes havi 13. havi juttatás érkezett, és a nyugdíjtörvény értelmében az eljövendő években is ugyanerre számíthatnak a jogosultak.
- Jövőre pedig a mai bejelentés értelmében elkezdődik a 14. havi nyugdíj fokozatos beépítése a rendszerbe, 2026-ban negyedhavi, 2027-ben félhavi, 2028-ban háromnegyedhavi, 2029-től pedig teljes havi pluszjuttatás érkezhet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
