Terítéken a különadók – Mit jelenthet ez a Mol számára?

Előzmény: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a november 13-i kormányinfón úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi nehéz költségvetési helyzetben a pénzügyi szektor mellett az energetikai vállalatoknak is nagyobb részt kell vállalniuk a közteherviselésből, ami szektoradók formájában történhet meg. Ez azt vetíti előre, hogy a kormány a költségvetés esetleges újabb elcsúszása esetén a bankok után a szintén különadó hatálya alá tartozó energetikai szektorokra is még jobban kivetheti a hálóját, és emelheti az extra sarcot.
A hazai energetikai szektor mesze legnagyobb szereplője a Mol, ezért most megnézzük, hogy milyen adóterheket fizet jelenleg az államkasszába az olajcég.
Milyen extra adót fizet most a Mol?
Szinte pontosan egy éve, tavaly november közepén érkezett a 2025-ben is fennmaradó extraprofitadókról szóló kormánydöntés. A Mol szempontjából lényeges, hogy a rendelet alapján
