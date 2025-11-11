Nagy Márton megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban, itt a friss javaslata!

A tervezettnél rosszabb makrogazdasági pálya (alacsonyabb GDP-növekedés és magasabb infláció), valamint az új gazdaságpolitikai intézkedések miatt a kormány 5%-ra emeli az idei és jövő évi hiánycélt is - árulta el egy háttérbeszélgetésen Nagy Márton, aki részletezte azt a kormányzati szándékot is, hogy a jövő év elején a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíj egy heti részletét kaphatják kézhez. A nemzetgazdasági miniszter elmondása szerint így három éven át (2024-2025-2026) stagnálni fog a GDP-arányos deficit, és az államadósság is (73,5%-on). Jövőre ez azt is jelenti, hogy a pénzforgalmi hiány 1227 milliárd forinttal 5445 milliárd forintra emelkedik az eredeti tervekhez képest és ezt az extra finanszírozási igényt várhatóan 2026 elején devizakötvény-kibocsátással fedezi a kormány. A háttérbeszélgetésen az is kiderült, hogy jövőre az 5%-os hiánycélt úgy tudja vállalni a kormány, hogy már most teljes egészében zárolja a 192 milliárd forintos általános tartalékot, a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt pedig megduplázná az eredeti elképzelésekhez képest. Vagyis az eddig tervezett 185 milliárd forint helyett 370 milliárd forintot szedne be 2026-ban banki extraprofitadóból. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy ez egyelőre a minisztérium javaslata, a kormány erről még nem döntött, de azt is részletezte, hogy milyen kulcsok és új szabályok mellett jönne ki a duplázódó banki teher.

Mi változott a gazdaságban és a költségvetésben?

Háttérbeszélgetést tartott hétfőn Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, ahol az amerikai-magyar megállapodás pénzügyi vonatkozásainak ismertetése mellett részletesen beszélt a költségvetés aktuális állapotáról és kilátásairól. Felidézte, hogy a magyar fiskális politika alapelvei nem változtak: csökkenő hiány, fenntartható államadósság-pálya, túlzottdeficit-eljárás elkerülése.

Sokat sejtető volt már a beszélgetés elején, hogy az eddig kommunikált 4. alapelvet nem említette meg, nevezetesen hogy "az elsődleges egyenlegnek pedig nullaközeli szinten kell maradnia". Később a tárcavezető a Portfolio felvetésére megemlítette, hogy a -1,1%-os és jövőre -1,2%-os GDP-arányos elsődleges egyenleg még mindig kedvező helyzetben tartja nemzetközi összevetésben a magyar költségvetést. Az államadósság fenntarthatósága érdekében ennek az elsődleges egyenlegnek vissza kell majd mennie nullára - húzta alá.

A tárcavezető az eseményen bemutatta, hogy mennyiben romlott a makrogazdasági pálya ahhoz képest, amit a nyáron várt a kormány és ez a rosszabb makrogazdasági pálya áthúzódik jövőre is. Emlékezetes, a kormány ezúttal is a korai költségvetés elfogadási gyakorlatát követte, így a nyáron benyújtott jövő évi büdzsében 4,1%-os GDP-növekedéssel, 3,6%-os inflációval, és 3,7%-os hiánycéllal számolt. Magyarázata szerint az alacsonyabb GDP-növekedés jövőre hatással van a költségvetésre, hüvelykujjszabály szerint egy 1 százalékpontos GDP-növekedés elmaradás 0,4 százalékponttal rontja a költségvetés egyenlegét.

Arról is beszélt, hogy az elmúlt hónapokban időközben a kormány új gazdaságpolitikai lépésekről döntött, amelyek nem szerepeltek a májusban benyújtott 2026-os költségvetésben. Ilyen a lakossági adócsökkentés, a vállalatoknak betervezett adócsökkentés (erről később - a szerk.), az Otthon Start program, a kkv-nak szánt 3%-os hitel, a nyugdíjasoknak szánt plusz összegek kifizetése. Elmondása szerint nem könnyű dolog megtalálni ezekre a fedezetet, és ezek miatt is lesz magasabb a költségvetés hiánya jövőre a tervezettnél, de leszögezte, hogy a fenti 3 fiskális alapelvnek teljesülnie kell.

Ezen a ponton elárulta, hogy jelenleg azzal számol a minisztérium, hogy

jövőre a 14. havi nyugdíjból egy heti részt fizet ki a kormány.

Ez új információ az eddigiekhez képest, mert eddig kérdéses volt az ütemezés. Amennyiben ez így valósul meg, akkor a jövő év elején 150 milliárd forintos extra kiadás terheli majd meg az állami büdzsét, ugyanis a 14. havi nyugdíj teljes éves kiadása várhatóan 600 milliárd forint körül van.

Így emelkedik a költségvetés hiánya

A háttérbeszélgetésen az egyik legfontosabb üzenet a fenti folyamatokból levezetve, hogy

mind a 2025-ös, mind pedig a 2026-os hiánycél 5%-ra emelkedik.

Majd hozzátette: ennek nyomán három éven át keresztül (2024-2025-2026) stagnálhat a GDP-arányos hiány, de az államadósság is (73,5%). Kiemelte: ebben a makrogazdasági helyzetben és új gazdaságpolitikai lépések mellett "nem tudunk hiányt csökkenteni, de nem is emeljük a hiánycélt". "A költségvetés stabilitását így garantáljuk" - mondta a tárcavezető.

Érdemes felidézni, hogy ez milyen változásokat jelent a fő költségvetési számokban az eredeti elképzelésekhez képest:

Emlékezetes, a kormány eredetileg 3,7%-os hiánycélt tervezett 2025 -re, ám ezt az elmúlt hónapokban szépen fokozatosan húzta feljebb és legutóbb már hivatalosan is 4,3%-os várakozás jelent meg az idei évre az EDP-jelentésben, de volt már hogy Nagy Márton 4,5%-ot mondott.

-re, ám ezt az elmúlt hónapokban szépen fokozatosan húzta feljebb és legutóbb már hivatalosan is 4,3%-os várakozás jelent meg az idei évre az EDP-jelentésben, de volt már hogy Nagy Márton 4,5%-ot mondott. A 2026-os költségvetést májusban terjesztette be a kormány a parlamentnek, akkor szintén 3,7%-os eredeti hiánycéllal. Legutóbb a jövő évi várakozását már 4%-ra emelte az NGM és ez emelkedett most a jelek szerint 5%-ra.

Szavaiból azt lehetett kiolvasni, hogy a fentebb bemutatott fiskális elvek között is van prioritás (a hiány csökkentési szándék nem valósul meg idén és jövőre sem, az államadósság csökkentési célja sem, mert mindkét mutató stagnálhat 3 éven át), és a jelek szerint elsőbbséget élvez az, hogy a kormány mindenképpen elkerülje, hogy az ország visszakerüljön a túlzottdeficit-eljárás (EDP) alá. A háttérbeszélgetésen azt is elmondta Nagy Márton, hogy az 5%-os hiánycéllal a kormány teljesíti az EDP-eljárás alóli mentességet, de 5,1%-nál már visszakerülhetne Magyarország a túlzottdeficit-eljrárás hatálya alá jövőre. Ez is indokolja azt, hogy miért kell a költségvetés stabilitása érdekében új fiskális intézkedéseket hozni.

A Portfolio érdeklődésére a miniszter azt is részletezte, hogy az idén már 4774 milliárd forintra megemelt éves pénzforgalmi hiányterv 5055 milliárd forintra emelkedik tovább, és a 2026-os eredeti 4218 milliárd forintos pénzforgalmi hiányterv 5445 milliárd forintra emelkedik.

Vagyis jövőre a nominális pénzforgalmi deficit 1227 milliárd forinttal lenne magasabb a minisztérium új javaslata szerint, mint eredetileg volt.

Nagy Márton ezen a ponton arról is beszélt, hogy a többlet finanszírozás biztosítása érdekében várhatóan devizakötvény-kibocsátsára lesz szükség még a jövő év elején. Ennek mértéke attól függ, hogy az uniós SAFE-hitelkeretből mikor kap Magyarország előleget, elmondása szerint 15%-os előleg jöhet szóba.

Ez az újdonság: a két fontos költségvetési lépés

Majd ismertette a miniszter azt is, hogy a hiánycél emelése mellett a minisztérium javaslata két új intézkedést is tartalmaz a megemelt 2026-os deficitcél tartása érdekében, ezek hatása összesen közel 400 milliárd forint lesz:

192 milliárd forintos általános tartalék zárolása.

Banki extraprofitadó emelése, ami plusz 185 milliárd forintot jelenthet.

180-185 milliárd forintot vár a kormány jövőre a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint, ami abból fakad, hogy a banki extraprofitadó fele leírható állampapírvásárlásokkal (vagyis a teljes bevételi várakozás valahol 360 milliárd forint körül lenne). A minisztérium új javaslata értelmében ez a bevétel jövőre duplázódna, úgy emelné tehát az NGM a banki és pénzügyi vállalkozások extraprofitadóját, hogy ne 180 milliárd forint érkezzen be 2026-ban ezen a soron az államkasszába, hanem 360-365 milliárd forint.

Később kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy "sajnos a kisebb gazdasági növekedés miatt a költségvetési stabilitást csak úgy tudom megvédeni, hogy a bankok többet fizetnek".

Szerinte a banki extraprofitadó emelésére van tér, a bankok nagyon magas profitabilitása erre lehetőséget ad. "A magyar bankszektorban a ROE 18-19%, az adózás utáni eredmény 1500 milliárd forint felett volt az elmúlt időszakban és idén is ez várható" - ismertette. Megemlítette azt is, hogy a magyar bankszektor profitabilitása a jelenlegi adóterhelés mellett is kimagasló, csak Litvánia és Ciprus előzi meg ebben a tekintetben a magyar bankrendszert az egész EU-ban.

Bankadó részletek

A miniszter hangsúlyozta a banki extraprofitadó új szabályai kapcsán, hogy ezek egyelőre a minisztérium javaslatai, a kormány erről még nem döntött. A beszélgetésből az is kiderült, hogy az újabb adóemeléssel érintett bankok és pénzügyi vállalkozások előzetesen nem tudtak erről a minisztériumi adóemelési tervről.

A részleteket ismertetve kifejtette: a banki és egyéb pénzügyi vállalkozások extraprofit-adó alapja 2024-ben a 2022. évi, 2025-ben a 2023. évi, míg 2026-ban a 2024. évi adózás előtti eredmény. Azt lehet tudni elmondása szerint, hogy a korrigált konszolidált adóalap így jövőre valahol 1600-1700 milliárd forint körül van.

A költségvetési bevételek növelése érdekében felmerül a banki extraprofitadó-kulcsok, valamint az állampapírvásárlás nyomán felmerülő levonhatóság módosítása 2026-ban - hangzott el a háttérbeszélgetésen. A jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében jövőre az adóalap 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 8% a kulcs, ez emelkedik 10%-ra az NGM javaslata alapján, míg a 20 milliárd forint feletti részre vonatkozó jelenleg tervezett 20%-os kulcs ugrana 30%-ra, az állampapír vásárlás leírhatósága pedig 50%-ról 30%-ra csökkenne.

Ezeket a tervezett módosításokat foglalja össze az alábbi táblázatunk:

A banki extraprofitadó tervezett változása 2026-ra az NGM javaslata alapján 2025 2026 (jelenleg) 2026 (tervezett) 20 milliárd forintot meg nem haladó rész 7% 8% 10% 20 milliárd forintot meghaladó 18% 20% 30% Állampapírvásárlás leírhatósága 50% 50% 30% Forrás: NGM-javaslat

Ezen a ponton megemlítette, hogy a jövő évi választásokon a legnagyobb kihívó, a Tisza Párt az aktuális ígérete szerint kivezetné a bankadót, míg a kormány emeli a banki különadót. Ez jól látható értékítéletben való eltérés - mondta Nagy Márton.

A leginkább mérvadó felső kulcs a tavaszi tervekben szereplő 20% helyett tehát 30% lesz, ez önmagában mintegy másfélszereződést jelentene az adóterherben változatlan adóalap mellett. Ha viszont a bankok az adó eddigi 50%-a helyett csak a 30%-át tudják leírni jövőre állampapír-vásárlással, akkor a banki extraprofitadó új szabályozása az eddig jövőre beszedni tervezett 180 milliárd forintos összeg közel 70% x 150% / 50% -át hozhatja változatlan adóalap mellett a költségvetésnek. Ez mintegy 380 milliárdos éves bevétel, ennyivel ronthatja a teher a bankok adózás előtti nyereségét, ugyanis jellemzően a költségek között számolják el a bankok az extraprofitadót, hasonlóan a hagyományos bankadóhoz. Ez több mint duplája az eddigi tervnek. Összehasonlításképp: az elmúlt egy évben (2024 júliusától 2025 júniusáig) 1645 milliárd forintnyi nem konszolidált adózás előtti nyereséget ért el a bankszektor.

Azt nem tudni még, hogy a bankoknak mennyivel kell növelniük állampapír-állományukat a kedvezmény kihasználásához. Ha továbbra is tízszeres mértékben, akkor mintegy nettó 1630 milliárd forintnyi állampapír-vásárlás lehet az elvárás a bankszektorral szemben (ennyi a kedvezmény nélkül számolt adóteher 30%-ának a tízszerese), ami szabad likviditása alapján szektorszinten teljesíthetőnek tűnik, bár igencsak tetemes összeg.

Miért van szükség minderre?

Kérdésekre válaszolva a miniszter azt is elmondta, hogy ha nincs gazdasági növekedés, az hatással van a költségvetés bevételi oldalára, miközben a meghozott gazdaságpolitikai döntéseket végre kell hajtani (nyugdíjkifizetések, egyedi béremelések), és a fiskális egyensúlyt is tartani kell. Elismerte azt is a beszélgetés során, hogy ha a jelenleg 3,1%-ra módosított jövő évi növekedés megint elmarad a várakozásoktól, akkor nincs szabadon mozgatható tartalék már a költségvetésbe, és ez kockázatot jelent, de a minisztérium gondolkodik még azon, hogy hol áll még rendelkezésre puffer. Megemlítette a tárcáknál akár még szűkebbre szabható működési kiadások lehetőségét. További kockázatot nem lát a jövő évi deficitre nézve, mert szerinte újabb fiskális lazító lépések nem várhatóak.

Azt is részletezte, hogy a kieső bevételek elsősorban a társaságok esetében érezhetőek (tao, kiva, iparűzési adó), a lakosság által teljesített adóbefizetéseknél nem látnak elmaradást, úgy érkezik például az áfa- és az szja-bevétel, mintha a gazdasági növekedés idén 3%-ra teljesülne.

Arról is beszélt, hogy a hiánycélok emelése és az új fiskális lépések miatt nem lesznek szigorúbbak a hitelminősítők. Ez azért lehet Nagy Márton szerint, mert a hitelminősítők már eddig is 5% körüli hiányt vártak jövőre (a Moody's hasonló számot, a Fitch 4,5%-ot).

A pozitív kockázatok között megemlítette az esetleges magyar jegybanki kamatcsökkentéseket és annak hatását. Ha ugyanis elindulna jövőre egy kamatcsökkentés, akkor az állam kamatkiadásait ez GDP-arányosan 0,2 százalékponttal tudná csökkenteni - mondta.

Arra a hipotetikus felvetésünkre, hogy amennyiben a befektetők elolvassák a hiányemeléssel, bankadó emeléssel kapcsolatos híreket, felvetődik bennük a költségvetés stabilitásával kapcsolatos kétely, és ez indít el egyfajta forintgyengülést, hozamemelkedést a magyar piacokon, valamint akár leminősítés is bekövetkezik, ettől nem tart-e a minisztérium, hogy így következik be a kormány által vizionált "támadás", egy kellemetlenebb gazdasági forgatókönyv esetén, Nagy Márton kifejtette: a hiány 5%-os szintjénél ez még nem fog bekövetkezni, és a hitelminősítői döntéseknél lényeges, hogy több esetben még 2 fokozattal van Magyarország a bóvli kategória felett.

Ebben a frissített hiányszámban részben van benne a vállalatoknak tervezett adócsökkentési csomag hatása, ez a kkv-knak szánt adócsökkentés, amelynek 80 milliárd forintos hatása lehet - felelte a Portfolio érdeklődésére Nagy Márton. De ezen felül van szó a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről, melynek 1 százalékpontos vágása 160 milliárd forintos nettó egyenlegromlást eredményezne, ez nincs benne a jelenlegi számokban - tette hozzá.

