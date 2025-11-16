Télből a nyárba: idén félmillió forinttól indulnak a legjobb ajánlatok

Sok magyar ősszel vagy télen elmenekül a hideg időszak elől. Vannak, akik ilyenkor is egzotikus utakra, tengerparti nyaralásra vágynak, de sokan már nemcsak a „hagyományos” kikapcsolódási lehetőségeket keresik, hanem újabb és újabb tematikára vagy korábban nehezebben elérhető tájakra vágynak. Szolidabban, mint a nyári időszakban, de az utazási irodák továbbra is árversenyben vannak egymással. Nem tömegesen, de ebben az időszakban is megjelentek a last minute ajánlatok.

Omán tengerpartjára, Salalah-ba üzemelő charter járatuk töretlenül népszerű, október 17-től május elejéig üzemeltetik, heti váltásban. "A novemberi járatok már teljesen tele vannak, a karácsonyi és szilveszteri időszak is betelt már. Sok a visszatérő utasunk, ők is viszik az út jó hírét barátaiknak, ismerőseiknek" - mondta Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója a Portfolio megkeresésére.

Akik évente két, akár három utazást is megengedhetnek maguknak, évek óta utaznak télen is, de a legújabb trend, hogy nyáron csak egy közeli, rövidebb üdülésre utaznak el, és télen választanak egy egzotikus tengerparti helyet az igazi feltöltődésre.

Ománi már 600 ezer forinttól elérhető 5 csillagos, all inclusive ellátással, repülőjeggyel együtt. Omán egyébként néhány más utazásközvetítő kínálatában is szerepel, last minute ajánlatként,