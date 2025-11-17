Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid és a forint sorsa

A múlt héten az amerikai tőzsdéket erős hullámzás jellemezte: az amerikai kormányzati leállás végéről szóló hírek fellendülést hoztak, majd a Federal Reserve következő kamatdöntését övező pesszimista várakozások lehúzták az indexeket. Elsősorban a technológiai szektor ingadozása és a Fed-kamatvárakozások gyors átárazódása miatt láttunk hektikusságot.
A hét első felében éles eladási hullám söpört végig a vezető indexeken: csütörtökön a Nasdaq több mint 2 százalékot esett, a Dow közel 800 pontot veszített, és ez volt a legrosszabb kereskedési nap október 10. óta. A befektetői hangulatot rontotta, hogy egyre kevesebb esélyt árazott a piac a decemberi kamatcsökkentésre — a hónap eleji 95 százalékos valószínűség mára 50 százalék alá csúszott.
Ez azt jelezte, hogy a befektetők aggódnak: a Fed talán nem lazít tovább, ha az infláció nem hűl eléggé.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Milyen piaci folyamatok voltak meghatározók eddig?
- Milyen magyarországi hatásokra figyelünk?
- Milyen nemzetközi döntések és adatok dönthetik el a piaci mozgásokat?
