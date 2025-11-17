Hektikus hét után egyetlen döntésen múlik a befektetéseid és a forint sorsa

A múlt héten erős volatilitás jellemezte a piacokat: a kormányzati leállás lezárásából fakadó átmeneti megkönnyebbülést gyorsan elmosták a Federal Reserve decemberi kamatdöntését övező, egyre pesszimistább várakozások. A következő napokban azonban már a friss makroadatok terelik majd a fókuszt, kezdve a japán ipari termeléssel és az amerikai feldolgozóipari indikátorokkal. Kedden az MNB kamatdöntése és egy sor magyar adat bejelentése határozza meg a hangulatot, miközben Németországból és az Egyesült Államokból is erős konjunkturális jelzések érkeznek. A hét második felében az európai és amerikai BMI-k, a fogyasztói bizalmi mutatók és a pénteki beruházási statisztikák adják majd meg az irányt a forint, a régiós devizák és a nemzetközi piacok számára.

A múlt héten az amerikai tőzsdéket erős hullámzás jellemezte: az amerikai kormányzati leállás végéről szóló hírek fellendülést hoztak, majd a Federal Reserve következő kamatdöntését övező pesszimista várakozások lehúzták az indexeket. Elsősorban a technológiai szektor ingadozása és a Fed-kamatvárakozások gyors átárazódása miatt láttunk hektikusságot.

A hét első felében éles eladási hullám söpört végig a vezető indexeken: csütörtökön a Nasdaq több mint 2 százalékot esett, a Dow közel 800 pontot veszített, és ez volt a legrosszabb kereskedési nap október 10. óta. A befektetői hangulatot rontotta, hogy egyre kevesebb esélyt árazott a piac a decemberi kamatcsökkentésre — a hónap eleji 95 százalékos valószínűség mára 50 százalék alá csúszott.

Ez azt jelezte, hogy a befektetők aggódnak: a Fed talán nem lazít tovább, ha az infláció nem hűl eléggé.