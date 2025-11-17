Jelentett az Alteo: nem javultak a kilátások

Kijöttek a legfrissebb számok
Az Alteo árbevétele 16 százalékkal volt magasabb az első három negyedévben a 2024-es összehasonlító időszakhoz képest, negyedév/negyedév alapon pedig közel 30 százalékos volt a növekedés. A vonatkozó befektetői prezentáció szerint az árbevétel a menetrendezési és kiskereskedelmi portfólió növekedésének, a villamosenergia árak világpiaci változásának hatására növekedett.
Ami a nagyobb szegmenseket illeti,
- a hő- és villamosenergia termelés és menedzsment szegmens 11 százalékkal 49,2 milliárd forintra növelte árbevételét a bázisidőszakhoz képest. Az erős eredmény a menetrendezési portfólió növekedésének és a villamosenergia árak világpiaci változásának következménye, melyet részben mérsékel a hatósági áras hődíj árbevételek, valamint a rendszerszintű szolgáltatások árkörnyezetének csökkenése.
- Eközben az energia kiskereskedelem terület bevétele 4 százalékkal 27,6 milliárd forintra nőtt. Az Alteo szerint a kockázatok és a bizonytalanságok mérséklődése egyre erősödő versenyt generál, ami az elérhető fajlagos fedezetben csökkenést eredményezett. Ezt a negatív hatást viszont teljes mértékben kompenzálta az üzletág kiemelkedő sales tevékenységének köszönhető portfóliónövekedés.
A kiemelkedő 2024. évi teljesítmény, mint vetítési alap mellett kedvezőtlen jelenség volt, hogy
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés