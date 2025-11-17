Jelentett az Alteo: nem javultak a kilátások

Az Alteo közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését: bár a bevétel tovább nőtt, a profit és az EBITDA visszaesett. A vállalat prezentációja szerint a negyedévet különösen megnehezítette, hogy a kiegyenlítőenergia-piacon időszakosan drasztikusan megugrottak a költségek. A harmadik negyedév eredményeiben már éreztette hatását a június végén zárult akvizícióval az Alteo tulajdonába került Alteo Circular Kft. (korábbi nevén ÉLTEX Kft.) konszolidálása, illetve a cég még folyamatban lévő integrációjának költségei is. A menedzsment emellett megerősítette a második negyedévben már jelzett borús kilátásokat is: a szabályozási energia – ezen belül is a kiegyenlítőenergia-piac – körülményei tovább romlottak, és a jelenlegi trendek alapján az év hátralévő részében is kedvezőtlen piaci közegre kell számítani.

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Kijöttek a legfrissebb számok

Az Alteo árbevétele 16 százalékkal volt magasabb az első három negyedévben a 2024-es összehasonlító időszakhoz képest, negyedév/negyedév alapon pedig közel 30 százalékos volt a növekedés. A vonatkozó befektetői prezentáció szerint az árbevétel a menetrendezési és kiskereskedelmi portfólió növekedésének, a villamosenergia árak világpiaci változásának hatására növekedett.

Ami a nagyobb szegmenseket illeti,

a hő- és villamosenergia termelés és menedzsment szegmens 11 százalékkal 49,2 milliárd forintra növelte árbevételét a bázisidőszakhoz képest. Az erős eredmény a menetrendezési portfólió növekedésének és a villamosenergia árak világpiaci változásának következménye, melyet részben mérsékel a hatósági áras hődíj árbevételek, valamint a rendszerszintű szolgáltatások árkörnyezetének csökkenése.

szegmens 11 százalékkal 49,2 milliárd forintra növelte árbevételét a bázisidőszakhoz képest. Az erős eredmény a menetrendezési portfólió növekedésének és a villamosenergia árak világpiaci változásának következménye, melyet részben mérsékel a hatósági áras hődíj árbevételek, valamint a rendszerszintű szolgáltatások árkörnyezetének csökkenése. Eközben az energia kiskereskedelem terület bevétele 4 százalékkal 27,6 milliárd forintra nőtt. Az Alteo szerint a kockázatok és a bizonytalanságok mérséklődése egyre erősödő versenyt generál, ami az elérhető fajlagos fedezetben csökkenést eredményezett. Ezt a negatív hatást viszont teljes mértékben kompenzálta az üzletág kiemelkedő sales tevékenységének köszönhető portfóliónövekedés.

A kiemelkedő 2024. évi teljesítmény, mint vetítési alap mellett kedvezőtlen jelenség volt, hogy