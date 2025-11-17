Megjött a brüsszeli ítélet: kimászhat a gödörből a magyar gazdaság?

Tovább rontotta 2025-ös növekedési előrejelzését Magyarország esetében hétfőn az Európai Bizottság, a testület szerint 2026-27-ben is csak 2 százalék körüli növekedésre lehet képes a gazdaság. Azt gondolják, hogy az inflációs nyomás tartósan fennmaradhat, a költségvetési hiány pedig a következő két évben a GDP 5%-a fölé emelkedhet.

Két évnyi visszafogott növekedés után 2025-ban is mindössze 0,4%-kal bővülhet a magyar gazdaság – derül ki az Európai Bizottság hétfőn ismertetett előrejelzéséből. Tavasszal még 0,8 százalékos GDP-bővülést vártak, vagyis még ahhoz képest is érezhetően borúsabbak lettek a kilátások. 2026-ra 2,3%-os növekedést vár a brüsszeli testület, ez szintén rosszabb a fél évvel ezelőtti 2,5%-os előrejelzésnél, 2027-ben pedig a Bizottság szerint 2,1%-ra lassulhat a növekedés. A gazdasági bővülés hajtóereje elsősorban a fogyasztás lehet, annak pozitív hatását azonban ellensúlyozhatja az import növekedése és a beruházások elmaradása. Jövőre is a fogyasztás élénkítheti a gazdaságot az erős bérnövekedés és a választások előtti költségvetési intézkedések hatására.

A mostani előrejelzés kockázatai között kiemelik a még tovább elhúzódó gyengélkedést a beruházások és az export területén. Emellett a tartós inflációs nyomás jelenthet veszélyt az erőteljes minimálbér-emelés miatt.

Az Európai Bizottság előrejelzései Magyarországra vonatkozóan (%) 2025 tavasz 2025 ősz 2025 2026 2025 2026 2027 Különbség 2025 Különbség 2026 GDP 0,8 2,5 0,4 2,3 2,1 -0,4 -0,2 Infláció 4,1 3,3 4,5 3,6 3,5 0,4 0,3 Munkanélküliség 4,4 4,3 4,5 4,4 4,3 0,1 0,1 Költségvetési egyenleg a GDP arányában -4,6 -4,7 -4,6 -5,1 -5,1 0,0 -0,4 Bruttó államadósság a GDP arányában 74,5 74,3 73,7 73,9 74,9 -0,8 -0,4 Folyó fizetési mérleg a GDP arányában 2,0 1,5 0,1 -0,3 -0,4 -1,9 -1,8 Forrás: Európai Bizottság, Portfolio

Az infláció az idei 4,5%-ról a következő két évben 4% alá csökkenhet, de kiemelik, hogy

az inflációs nyomás tartósan erős maradhat.

A kormány mesterséges árkorlátozó intézkedései átmenetileg csökkentik az inflációt 2025-ben, azonban a kivezetésük emelkedést hoz majd – olvasható az elemzésben. Hozzáteszik, hogy a forint idén látott erősödése a nyersanyagárak várható csökkenésével és az alacsonyabb bérnövekedéssel kiegészülve a következő két évben csökkentik az inflációt.

A költségvetési hiány idén a GDP 4,6%-a lehet azok után, hogy a kormány a múlt héten 5%-ra emelte a hivatalos célt, onnan viszont 2026-ban és 2027-ben is 5,1%-ra emelkedhet a deficit. A növekedés oka a kormány már bejelentett költségvetési élénkítése, mely a háztartások helyzetét javítja. Az anyák adómentességének bevezetése és a családi adókedvezmények megduplázása a GDP 0,6%-ával ronthatja az egyenleget, az új lakástámogatási programok ehhez további 0,5%-ot adnak. A közszféra további béremelései és a rendvédelmi dolgozók fegyverpénze a GDP fél százalékát tehetik k. Ezeket az intézkedéseket csak részben ellensúlyozza a különadók kiterjesztése, illetve emelései.

További kidolgozás alatt álló intézkedések, mint például a 14. havi nyugdíj bevezetése még tovább emelhetik a hiányt a jelenlegi előrejelzéshez képest

– olvasható a dokumentumban. Vagyis a jelek szerint az egyheti nyugdíj mintegy 170 milliárd forintos összegével még nem számol a Bizottság, ez a GDP 0,2%-át teszi ki nagyjából.

Közben a GDP-arányos államadósság előrejelzett pályája az enyhe csökkenésből enyhe emelkedésbe fordult, 2027-re elérheti a 75%-ot a magas költségvetési hiány és a visszafogott nominális GDP-növekedés eredményeként.

Az Európai Bizottság szakértői arra számítanak, hogy a magyar munkaerőpiac feszes marad. Jövőre a javuló gazdasági kilátások eredményeként a magánszektor foglalkoztatása bővülhet, míg a munkanélküliségi ráta 4,3%-ra csökkenhet 2027-ben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images