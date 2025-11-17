Vannak meglepetések a legújabb adócsökkentési csomagban

Gerlaki Bence azzal kezdte, hogy a teljes csomag hatása jövőre 80-90 milliárd forint lesz.

8 intézkedés adócsökkentést jelent, a másik 3 eleme a csomagnak egyszerűsítést jelent - mondta Gerlaki Bence. A 840 ezer vállalkozás 31%-a társasági adóalany, 100 ezer cég kiva adózó, és 126 ezer katás van, és a legnagyobb számban vannak az átalányadózó egyéni vállalkozók 265 ezren, és 93 ezren vannak tételesen adózók - sorolta.

Ezzel a csomaggal minden érintett csoportra gondoltak - ismertette Gerlaki Bence, aki ezt követően pontról pontra ismertette a vállalati adócsökkentési csomag lépéseit, tartalmát.

Azt is bejelentette az adóügyekért felelős felelős államtitkár, hogy a csomag felkerült a parlament oldalára is. A vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről címet viseli a 24 oldalas törvényjavaslat.

Ezt követően Balog Ádám MKIK-alelnök ismertette a kamara szándékait (ez cikkünk későbbi részében olvasható).

Gerlaki Bence kérdésre válaszolva kifejtette: ettől az adócsomagtól függetlenül halad a bértárgyalás.

Szabados Richárd kkv-államtitkár szerint a bankszektor magas adózás előtti eredménye indokolja a banki extraprofitadó emelését, és szerinte ez olyan mértékű, ami indokolt volna egy magasabb önkéntes hozzájárulást a bankok részéről extraprofitadó formájában. De mivel ez önkéntes úton nem érkezett meg, ezért a kormány megemelte a a banki extraprofitadót - mondta az államtitkár. Az eseményen az is kiderült, hogy ez nem tárgyalási alap, ezt a kormány már eldöntötte.

Jelenleg a bankszektorról született döntés - válaszolta Gerlaki Bence államtitkár arra a kérdésre, hogy várható-e, hogy más szektorok, amelyek jelenleg is különadót fizetnek, többet fizethetnek az államkasszába a költségvetés stabilizálása érdekében.

Érdeklődésünkre, hogy mit látnak a szolgáltató cégek jövő év elejei áremelési szándékai kapcsán, kifejtette Gerlaki Bence, hogy a szolgáltató cégek áremelési szándékait folyamatosan figyelik, egyeztetnek az érintett szektorok képviselőivel. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy az online árfigyelő rendszerének keretében már 100 feletti termék árának alakulását vizsgálják közelről és az árrésstop lehetőséget ad arra, hogy az áremelési szándékokat visszakövessék, hogy az értékláncban hol történik az emelés (beszállítók, feldolgozók, nagykereskedők, kiskereskedők).

A 11 pontos csomag részletes tartalma

1. Az alanyi áfamentes értékhatár emelése

Az a vállalkozó (autószerelő, fodrász, taxis), akinek az éves jövedelme nem éri el az értékhatár összegét, mentesül az áfabevallás alól. A vonatkozó értékhatárt a jelenlegi 18 millió forintról 3 lépcsőben emelik:

2026-ban 20 millió forintra,

2027-ben 22 millió forintra,

2028-ban 24 millió forintra.

Az érintett adózók száma potenciálisan: 2026-ban 10 600, 2027-ben 20 100, 2028-ban 28 900 összesen.

A költségvetési hatás 2026-ban -7 milliárd forint, 2027-ben -6,5 milliárd forint, 2028-ban -7,5 milliárd forint.

2. Átalányadózást választó egyéni vállalkozók, költséghányadot növelik.

Jelenleg a jövedelmük 40%-a elszámolható költségként, 2026-ban ez 45%-ra emelkedik, 2027-ben 50%-ra.

Ez azt jelenti, hogy az érintett egyéni vállalkozónak 2026-tól az átalányban megállapított jövedelme, így a fizetendő adója csökkenni fog. Nagyjából 110 ezer átalányadózót érint. 2026-ban 10-12 milliárd fornitos kiesés, és 2027-ben is ekkora bevételkiesés.

3. Megszünteti a kormány a szocho adóalap-szorzót a főállású egyéni vállalkozóknál

Ezzel számukra csökken a fizetendő adó mértéke is. Ez 140 ezer egyéni vállalkozót érint, és a költségvetési hatása -10 milliárd forint.

4. Kiszélesítik a kisvállalati adó (kiva) jogosulti körét.

A belépési és megszűnési értékhatárokat megduplázzuk, amivel jelenleg középvállalati kategóriába tartozó vállalkozás is választhatja a kivát.

Ez 3-5 ezer társaságot érint 150 ezer alkalmazottal. A költségvetési hatása 2026-ban -10-15 milliárd forint.

6 milliárd 12 milliárd árbevétellel is bent lehet maradni a kivában.

100 fő helyett 200 fő határig bent lehet maradni a kivában.

A szochot és a taót kiváltó 10%-os adókulcs a vonzó ezen a téren az érintett vállalkozóknak - mondta Gerlaki Bence.

5. Adókedvezmény a kármentesítési és tisztaipari beruházásokat.

Legalább 100 millió forint értékű beruházásoknál lehet ezt igénybe venni (pl barnamezős beruházások, régi ipari területek lakóparkká alakítása).

Ez egy új uniós jogcím: tiszta ipar jogcím.

A megállapodás ösztönzi az energia- és iparszektor dekarbonizációját segítő beruházásokat a fejlesztési adókedvezmény keretében elérhető támogatások bővítésével. A fizetendő társasági adót tudják csökkenteni a cégek, 80%-os mértékig.

Az érintettek száma maximum pár tucat lehet az NGM várakozása szerint, a bevételkiesés csak a későbbiekben fog jelentkezni az államkasszából.

6. Támogatjuk az energetikai infrastrukturális beruházásokat.

Az energiaellátók jövedelemadójának (Robin Hood adó) alanyai közül az elosztóhálózat-üzemeltetők 2027. január 1-jétől az adókedvezményt vehetnek igénybe a 2026-ban megkezdett energetikai infrastruktúra korszerűsítésére irányuló beruházásaik után. 6 cég az érintett, ők az elosztóhálózat-üzemeltetők. Az államkasszából a bevételkiesés csak a későbbi években jelentkezik.

A számított adójuk 80%-ig tudják tudják leírni, a 2027-es adófizetési kötelezettségüket írhatják le - részletezte az államtitkár. Az eredeti tervekhez képest egy addicionális beruházást támogatna a kormány.

Az adókulcs 41%-ról 31%-ra csökken már egy korábbi terv szerint - emlékeztetett az államtitkár.

7. Megemelik a kiskereskedelmi adó sávhatárait.

A kiskereskedelmi adó jelenlegi sávhatárait (0,5 milliárd forint, 30 milliárd forint, 100 milliárd forint) megemeli a kormány 1 milliárd forintra, 50 milliárd forintra és 150 milliárd forintra. Az adókulcsok nem változnak.

Jelenleg így néznek ki a kulcsok, amelyek meg is maradnak jövőre is:

500 millió forint alatt 0%

500 millió forint felett 30 milliárd forintig 0,15%

30 milliárd és 100 milliárd között: 1%

100 milliárd forint felett 4,5%

És a kulcsok megmaradása mellett így változnak a sávok és az adófizetési kötelezettségek:

1 milliárd forint alatt 0%

1 milliárd forint felett 50 milliárd forintig 0,15%

50 milliárd és 150 milliárd között: 1%

150 milliárd forint felett 4,5%

Az érintett cégek száma 3500 (ebből 15-20 esik a felső sávba). 2026-ban ennek nyomán 26 milliárd forinttal csökken a kisker-adó bevétel.

Kiemelte Gerlaki Bence, hogy ez a legjelentősebb költségvetési hatású intézkedés a 11 pontos csomagból.

Mindez a különadó-módosítás annak fényében kifejezetten érdekes, hogy a kormány a költségvetés elcsúszásakor eddig inkább a különadó-emeléssel, szigorítással reagált (ez be is következett a bankok esetében), a kisker szektor viszont most könnyítésben részesül.

8. Eltolja a kormány az üzemanyagok jövedéki adójának valorizációját fél évvel.

2026. július elsejére tolja el a valorizációt. Az NGM szerint ezzel segíteni tudják, hogy a hazai üzemanyagárak a szomszédos országok átlaga alatt maradjanak.

8-9 forintos üzemanyagdrágulást halaszt el a kormány a döntéssel. Ha az emelés bekövetkezne, akkor a régiós átlagárak fölé emelkedne a magyar üzemanyagár, ami ellentétes a kormány törekvéseivel - magyarázta Gerlaki Bence.

9. TAO előleg gyakorisághoz tartozó általános értékhatár emelése.

A társasági adóelőleg-gyakorisághoz tartozó értékhatár 2026-tól 5 millió forintról 20 millió forintra emeli a kormány. Ez 10-15 ezer céget érint.

10. Emelik a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolókészítés értékhatárát.

20%-kal emelik. Ezért ennyivel, mert ezt engedik meg az EU-s előírások.

Mérlegfőösszeg határt 150 millió forintról 180 millió forintra, míg az éves nettó árbevétel határt 300 millió forintról 360 millió forintra emelik. A beszámolási kötelezettség egyszerűsödik.

Ez 5-10 ezer mikrogazdálkodót érint.

11. Egyéni vállalkozók adminisztrációs terheinek csökkentése.

Ez megközelítőleg 80 ezer egyéni vállalkozót érint.

A kamara tervei

A kamara alelnöke ezt követően arról beszélt, hogy milyen új lépésekre készül a kamara a kormánnyal együttműködésben, a gazdasági jogkörök ellátása érdekében. Ezen a téren még aktívabb kommunikációra készül az MKIK.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt