Rendkívüli sebesség! Bő 24 óra alatt átment a legújabb őszi adócsomag

A képviselők 167 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló javaslatot. Vagyis bő egy nappal azt követően, hogy a kormány bemutatta a csomagot és beterjesztette a törvényjavaslatot a parlament elé, kivételességi eljárásban el is fogadták a képviselők.

Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a javaslat keddi általános vitájában elhangzott expozéjában ismertette: a 11 pontos javaslat az egyéni vállalkozókat, a mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatokat egyaránt érintő adó és adóadminisztrációcsökkentési intézkedéseket tartalmaz.

A kormány és a parlament rendkívüli sebességgel fogadta el ezt az adócsomagot,

hiszen tegnap délelőtt nyújtotta be a kormány az Országgyűlésnek:

Az alanyi adómentességi értékhatár 3 lépcsőben 24 millió forintra emelkedik, első lépésként 2026. január 1-től 20 millió, majd 2027. január 1-től 22 millió, 2028. január 1-től pedig 24 millió forintra nő.

Az átalányadózást választó egyéni vállalkozók által igazolás nélkül elszámolható költség általános mértékét a jelenlegi 40 százalékról két lépcsőben 50 százalékra emeli a kormány, 2026. január 1-től 45 százalékra, 2027. január 1-től pedig 50 százalékra.

2026. január 1-től azonos lesz a vállalkozók által fizetendő minimum szociális hozzájárulási adó és társadalombiztosítási járulék alapja, mert eltörlik a 112,5 százalékos szorzó alkalmazását a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál.

Duplájára emelkednek a mikro-, kis- és középvállalkozások által választható kisvállalati adó (kiva) belépési és bennmaradási értékhatárai: a belépési feltételek közül az állományi értékhatár 50-ről 100 főre, míg a bevétel és a mérlegfőösszeghatár 3 milliárd forintról 6 milliárd forintra emelkedik. A kilépési határ 12 milliárd forint bevételre és 200 főre nő.

Valorizálják a kiskereskedelmi adó 2020 óta változatlan sávhatárait. E szerint a jelenlegi 500 millió forintos, 30 milliárd forintos, illetve 100 milliárd forintos értékhatárok helyett 1 milliárd forint, 50 milliárd forint és 150 milliárd forintos sávhatárokat vezetnek be az adókulcsok változatlansága mellett. A módosítás már a 2025. évi adókötelezettségre is érvényes lesz.

A társasági adóelőleg gyakorisághoz tartozó általános értékhatárt 2026-tól felemelik 5 millió forintról 20 millió forintra, tehát a jövőben csak azoknak a társaságoknak kell havonta adót fizetni, amelyeknek 20 millió forintnál több volt az előző évi fizetendő társasági adójuk.

A javaslat egységes negyedéves kötelezettségként rögzíti az egyéni vállalkozók szociális hozzájárulási adó és járulékkötelezettség bevallásának gyakoriságát függetlenül attól, hogy az átalányadózás vagy vállalkozói jövedelemadózás szabályai szerint teljesítik-e az szja fizetési kötelezettségüket. Hozzátette: jelenleg az átalányadózást alkalmazók negyedévente, míg a költségeiket tételesen elszámoló vállalkozók havonta teljesítik ezeket a kötelezettségeket.

Címlapkép: Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára felszólal a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló vitán az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 18-án. forrása: MTI Fotó/Purger Tamás