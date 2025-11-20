  • Megjelenítés
Évtizedes mélypont a német autóiparban - Egy év alatt 48 ezer munkahely tűnt el
Portfolio
A német autóipar több mint egy évtizede nem látott mélypontra került foglalkoztatásban, miután tízezres nagyságrendben tűntek el munkahelyek, ugyanakkor a friss felmérések szerint a hangulatban már látszanak a javulás első jelei.

A német statisztikai hivatal friss adatai szerint az autóipar, beleértve a beszállítókat is, 721 400 főt foglalkoztatott szeptember végén.

Ez a legalacsonyabb szint 2011 közepe óta, amikor 718 000 fő dolgozott a szektorban.

A létszám egy év alatt 48 700 fővel csökkent, ami 6,3 százalékos visszaesést jelent, és ez volt a legnagyobb csökkenés a 200 000 főnél nagyobb létszámú iparágak közül.

A teljes feldolgozóipar 5,43 millió embert alkalmazott szeptemberben, ami 120 300 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A visszaesés ellenére az autóipar továbbra is Németország második legnagyobb ipari foglalkoztatója. A lista élén a gépgyártás áll 934 200 fővel.

A német autógyártók több problémával küzdenek. Ilyen a magas amerikai vámteher, a kínai elektromosautó gyártók előretörése és a közelmúltban kialakult chipellátási fennakadás, amelyet a Nexperiával kapcsolatos jogvita okozott.

A negatív trendek ellenére az Ifo intézet felmérése javuló hangulatról számolt be. Az autóipar üzleti klímamutatója októberben mínusz 12,9 pontra emelkedett a szeptemberi mínusz 21,3 pontról. Ez érzékelhető javulást jelent a szektor megítélésében.

