Évtizedes mélypont a német autóiparban - Egy év alatt 48 ezer munkahely tűnt el

A német statisztikai hivatal friss adatai szerint az autóipar, beleértve a beszállítókat is, 721 400 főt foglalkoztatott szeptember végén.
Ez a legalacsonyabb szint 2011 közepe óta, amikor 718 000 fő dolgozott a szektorban.
A létszám egy év alatt 48 700 fővel csökkent, ami 6,3 százalékos visszaesést jelent, és ez volt a legnagyobb csökkenés a 200 000 főnél nagyobb létszámú iparágak közül.
A teljes feldolgozóipar 5,43 millió embert alkalmazott szeptemberben, ami 120 300 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.
A visszaesés ellenére az autóipar továbbra is Németország második legnagyobb ipari foglalkoztatója. A lista élén a gépgyártás áll 934 200 fővel.
A német autógyártók több problémával küzdenek. Ilyen a magas amerikai vámteher, a kínai elektromosautó gyártók előretörése és a közelmúltban kialakult chipellátási fennakadás, amelyet a Nexperiával kapcsolatos jogvita okozott.
A negatív trendek ellenére az Ifo intézet felmérése javuló hangulatról számolt be. Az autóipar üzleti klímamutatója októberben mínusz 12,9 pontra emelkedett a szeptemberi mínusz 21,3 pontról. Ez érzékelhető javulást jelent a szektor megítélésében.
Címlapkép forrása: Portfolio
Padkáztathatja Magyarországot és fél Európát a németek történelmi hibája
Éppen most követik el Berlinben a gazdasági golgotajárás legnagyobb mulasztását, ami tömeges kirúgásokat is hozhat.
Csökkent az MBH Bank nyeresége, nőtt a hitelállomány
156 milliárd forintos adózás utáni eredménnyel zárta az év első három negyedévét a bank
Európa asztalra csapott Trump háborús terve miatt
Brüsszel és az európai fővárosok szerint Moszkvát szolgálná ki az amerikai elnök.
Egyszerre üzent Moszkvának és Kijevnek az amerikai külügyminiszter: ez egyikőjüknek sem fog tetszeni
Marco Rubio szerint ez kell a tartós békéhez.
Salamoni döntés születhet: a gazdag monarchia kikosarazza a nagyhatalmakat és KF-21-es lopakodó vadászgépeket vesz
Pont kerülhet a hosszú vita végére.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!