Totális összeomlást hoz a mesterséges intelligencia

Minden jel arra mutat, hogy az AI átalakítja a tanácsadási üzletágak működését, mert lehetővé teszi a hagyományosan a juniorok által végzett feladatok, például a kutatás, az elemzés vagy éppen a prezentációkészítés automatizálását. Ez a tendencia várhatóan megváltoztatja a tanácsadással foglalkozó cégek felépítését, és az eddigi piramis modell helyett egy karcsúbb, obeliszk alakú struktúra kialakulásához vezet, kevesebb hierarchikus szinttel és kisebb létszámú csapatokkal - írja a Harvard Business Review.
Összeomlik a piramis
A cégeknek alkalmazkodniuk kell a megváltozó környezethez, ha versenyképesek akarnak maradni.
Miközben az AI tanácsadói tevékenységre gyakorolt hatásával kapcsolatos vita jelenleg két szélsőséges álláspont között ingadozik - egyesek szerint az AI feleslegessé teszi a tanácsadókat, mások szerint viszont csak még nélkülözhetetlenebb szerephez juttatja őket -, mindkét nézet elmulasztja annak leszögezését, hogy a tanácsadói tevékenység mindenképpen alapvető átalakulás elé néz, amelynek során elkerülhetetlenek a finomhangolások - mutatnak rá a tanulmány szerzői.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés