Totális összeomlást hoz a mesterséges intelligencia

Az AI alááshatja a tanácsadó cégek hagyományos modelljének működését, ami azon alapul, hogy a junior tanácsadók hetekig olyan feladatokkal foglalkoznak, mint az adatok gyűjtése, elemzése, forgatókönyvek modellezése és diák készítése a senior tanácsadók ajánlásainak alátámasztására. Ma már az AI-rendszerek mindezt meg tudják csinálni, sőt, ennél jóval többet is – ráadásul gyorsabban, olcsóbban és sok esetben jobban.

Minden jel arra mutat, hogy az AI átalakítja a tanácsadási üzletágak működését, mert lehetővé teszi a hagyományosan a juniorok által végzett feladatok, például a kutatás, az elemzés vagy éppen a prezentációkészítés automatizálását. Ez a tendencia várhatóan megváltoztatja a tanácsadással foglalkozó cégek felépítését, és az eddigi piramis modell helyett egy karcsúbb, obeliszk alakú struktúra kialakulásához vezet, kevesebb hierarchikus szinttel és kisebb létszámú csapatokkal - írja a Harvard Business Review.

Összeomlik a piramis

A cégeknek alkalmazkodniuk kell a megváltozó környezethez, ha versenyképesek akarnak maradni.

Miközben az AI tanácsadói tevékenységre gyakorolt hatásával kapcsolatos vita jelenleg két szélsőséges álláspont között ingadozik - egyesek szerint az AI feleslegessé teszi a tanácsadókat, mások szerint viszont csak még nélkülözhetetlenebb szerephez juttatja őket -, mindkét nézet elmulasztja annak leszögezését, hogy a tanácsadói tevékenység mindenképpen alapvető átalakulás elé néz, amelynek során elkerülhetetlenek a finomhangolások - mutatnak rá a tanulmány szerzői.