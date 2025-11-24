Végveszélyben a piacok - de van kiút?

A héten igazi adatdönpinggel állunk szembe. Az USA-ból elkezdtek szivárogni a makroadatok és hamarosan pontot tehetünk annak a végére, hogy lesz-e decemberben kamatvágás, vagy sem. Mindez egy olyan piaci helyzetben, amikor még a jó Nvidia jelentés sem képes megmenteni a piacokat az eséstől. De itt nem áll meg a hét. Európai adatok sokasága után derülhet-e ki, hogy van-még tér az EKB számára a kamatcsökkentés, vagy ennyi volt, többet nem lehet. Magyar oldalon pedig az Európai Bizottság küldhet fontos üzenetet, de számos olyan adat is érkezik, ami alapján jobban megérthetjük, mi a helyzet növekedési fronton.

A hét meglehetősen izgalmasra sikerült nemzetközi és hazai fronton is. A nemzetközi tőzsdék mozgását egy olyan esemény határozta meg, ami csak nagyon ritkán éri a piacokat, de amikor érkezik, akkor a tetőfokára hág a sérülékenység. A lenti cikkből kiderül az is, hogy ez mikor érhet véget:

Az Nvidia gyorsjelentése a várakozásokat meghaladóan sikerült, miközben az amerikai munkaerőpiacok a vártnál jobbak lettek. Ilyen helyzetben nagy kérdés, hogy van-e értelme az USA-ban kamatot csökkenteni decemberben. A hét folyamán a dollár erősödött az euróval és a japán jennel szemben is. Ez a vártnál jobb amerikai munkapiacoknak köszönhető, valamint annak, hogy veszélybe került a decemberi kamatcsökkentés.

Magyar oldalról a legfotnosabb fejlemény az volt, hogy lemondott Virág Barnabás, az MNB alelnöke. A hírre megütötték a forintot.