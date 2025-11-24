Végveszélyben a piacok - de van kiút?

A hét meglehetősen izgalmasra sikerült nemzetközi és hazai fronton is. A nemzetközi tőzsdék mozgását egy olyan esemény határozta meg, ami csak nagyon ritkán éri a piacokat, de amikor érkezik, akkor a tetőfokára hág a sérülékenység. A lenti cikkből kiderül az is, hogy ez mikor érhet véget:
Az Nvidia gyorsjelentése a várakozásokat meghaladóan sikerült, miközben az amerikai munkaerőpiacok a vártnál jobbak lettek. Ilyen helyzetben nagy kérdés, hogy van-e értelme az USA-ban kamatot csökkenteni decemberben. A hét folyamán a dollár erősödött az euróval és a japán jennel szemben is. Ez a vártnál jobb amerikai munkapiacoknak köszönhető, valamint annak, hogy veszélybe került a decemberi kamatcsökkentés.
Magyar oldalról a legfotnosabb fejlemény az volt, hogy lemondott Virág Barnabás, az MNB alelnöke. A hírre megütötték a forintot.
