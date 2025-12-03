Gerendai Károly: A Budapestre érkezők többsége nem a magas minőséget keresi

Még mindig nagyobb a hamburger és a sült krumpli iránti érdeklődés, ezt sajnos semmi nem taszítja le, de ezek után jönnek a magyar ételek
- mondta a Portfolio megkeresésére Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group egy alapító-tulajdonosa. „Visszatérnek a hagyományos fogások, és nem ciki – még Michelin-csillagos éttermekben sem – a gulyásleves, a paprikás csirke, a lángos vagy a somlói eredeti vagy újragondolt változatait kínálni” – tette hozzá.
Érdekesség, hogy a vegán és vegetáriánus vendégek magas aránya arra utal: Budapestet olyan országok turistái látogatják nagy számban, ahol ezek az étkezési trendek már évekkel ezelőtt meghatározóvá váltak. Mindez egyre erősebb termékfejlesztési igényt támaszt a vendéglátóhelyek felé.
