Gerendai Károly: A Budapestre érkezők többsége nem a magas minőséget keresi

A "nagy hármas", a Google, a Tripadvisor és a Booking értékelései határozzák meg, hogy a Budapestre érkező külföldi turisták mely szállodák és éttermek mellett döntenek. Budapest azonban még mindig elmarad a turisták számában és költésében Prágához és Bécshez képest. Jobb városmarketinggel lenne tér a fejlődésre, de nem érdemes abban bízni, hogy a luxusturisták majd eltartják a hazai szektort. A Portfolio olvasóival Kőrössy Zoltán és Nagy Gábor, az Eventrend Group alapító-tulajdonosai és Gerendai Károly, a Costes alapító-tulajdonosa osztotta meg gondolatait.

Még mindig nagyobb a hamburger és a sült krumpli iránti érdeklődés, ezt sajnos semmi nem taszítja le, de ezek után jönnek a magyar ételek

- mondta a Portfolio megkeresésére Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group egy alapító-tulajdonosa. „Visszatérnek a hagyományos fogások, és nem ciki – még Michelin-csillagos éttermekben sem – a gulyásleves, a paprikás csirke, a lángos vagy a somlói eredeti vagy újragondolt változatait kínálni” – tette hozzá.

Érdekesség, hogy a vegán és vegetáriánus vendégek magas aránya arra utal: Budapestet olyan országok turistái látogatják nagy számban, ahol ezek az étkezési trendek már évekkel ezelőtt meghatározóvá váltak. Mindez egyre erősebb termékfejlesztési igényt támaszt a vendéglátóhelyek felé.