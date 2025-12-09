Év végi hiba, vagy karácsonyi ajándék?

A Fed most egy olyan helyzetben vághat kamatot, amit a makro tankönyvek nem nagyon ismernek: a gazdaság lassul, egy része recesszióban, de még van növekedés, az infláció még mindig túl magas, a politika pedig még több pénzt készül a rendszerre önteni. A szerdai döntés látszólag csak egy újabb 25 bázispontos lépés – valójában azonban az is kiderülhet belőle, hogy ez egy óvatos „puha landolás”, vagy egy újabb, később fájdalmas monetáris politikai hibához vezető út egyik fajsúlyos lépése. Mindez pedig egy olyan helyeztben, amikor a befektetőke egyre jobban hisznek a dollár hanyatlásában és ráadásul még a likviditási trendek sem a legfényesebbek jelenleg.

Szerdán tartja idei utolsó kamatdöntő ülését a Federal Reserve, és a piac gyakorlatilag biztosra veszi, hogy jön a harmadik egymást követő, 25 bázispontos kamatvágás.

Ezzel nagyjából 1,5 százalékponttal kerülne lejjebb az irányadó ráta a tavalyi csúcs óta – úgy, hogy közben az amerikai gazdaság nincs recesszióban, és az infláció sem esett vissza a jegybank 2 százalékos céljáig.

Éppen ez teszi rendkívül szokatlanná a mostani ciklust: a Fed kénytelen egyszerre reagálni a gyengülő munkaerőpiacra és a makacsul magas árnyomásra, miközben a politikai háttér is egyre inkább beleszól a monetáris döntéshozatalba.