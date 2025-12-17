Óriási fordulat az MNB-ben - Mi jön most?

Nem vártak nagy dolgokat a közgazdászok a Magyar Nemzeti Bank idei utolsó ülésétől. Az irányadó kamat tartásával és a szigorú kommunikáció fennmaradásával számoltak.
A kamat nem változott, 6,5%-on maradt, azonban a jegybank iránymutatása nagyot változott. Eddig ugyanis hosszú hónapokon keresztül a kamatszint tartós tartásáról beszéltek, most viszont teljesen új irányt vett a kommunikáció.
A piaci szereplők pedig immár azt várják, hogy az MNB hamarosan csökkenteni fogja a kamatot. Bár a jegybank még nem nyúlt a kamathoz, de már ez a kommunikációs változás is elég volt ahhoz, hogy megbillenjen a forint. A keddi kamatdöntés előtti 384,5-ös szintről szerda délutánra 385,5-ig esett a forint az euróval szemben.
