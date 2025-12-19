A forint igazi védőpajzsa hamarosan elhalványul?

Az MNB decemberi kamatdöntő üléséig úgy tűnt, hogy a 6,5%-os alapkamat kőbe van vésve. Azonban a jegybank világképe megváltozott: alacsonyabb inflációt várnak jövőre, mint korábban, így 2026 elején az asztalra kerülhet a kamatcsökkentés lehetősége. Valóban itt a kamatvágás ideje?

Azóta, hogy Varga Mihály tavasszal átvette a jegybankelnöki széket Matolcsy Györgytől, valószínűleg többször hallottuk az MNB-től, hogy mennyire fontos a jegybank számára a forint árfolyamának alakulása, mint az elmúlt évtizedben összesen. Szükség is volt erre, hiszen egyrészt a forint finoman szólva sem nyújtott acélos teljesítményt az elmúlt években, másrészt a piacon volt egyfajta spekuláció, hogy a pénzügyi tárca éléről érkező Varga a kabinet szájízéhez illeszkedő, laza monetáris politikát valósít meg. Ezeket a spekulációkat hivatalba lépése után azonnal cáfolta az elnök: tartósan szigorú monetáris politikát ígért, amit be is tartott, mindez pedig egyre inkább megtörte azokat a piaci reflexeket, amelyek a forint tartós és trendszerű gyengüléséről szóltak. Varga ráadásul többször hangsúlyozta, hogy gyengülő forint mellett illúzió, hogy fel tudna zárkózni a magyar gazdaság.

Mindezek alapján a makroközgazdászok és a kutatócégek egyre inkább úgy gondolták, hogy az MNB még hosszú ideig nem fog változtatni a jelenlegi, 6,5%-os alapkamaton. Egészen a keddi kamatdöntő ülésig. Bár a kamatokhoz nem nyúlt az MNB, a jegybanki közleményben és az elnök előretekintő iránymutatásában jelezte, hogy mostantól "ülésről ülésre" döntenek a kamatokról, amit az elemzők és a piac is úgy értelmezett, hogy hónapokon belül érkezik az első kamatvágás.

A forint ennek hatására 390 fölé került az euróval szemben, szerdán közel 1%-ot esett. Ilyen nagy gyengülésre utoljára október elején volt példa. Éppen akkor gyengült hasonlóan nagyot a forint, amikor Nagy Márton gazdasági miniszter arról beszélt a Portfolio-nak, hogy ideje lenne csökkenteni a kamatot. Akkor még a jegybank visszautasította az alacsonyabb kamatszint kívánatosságával kapcsolatos kormányzati jelzéseket, most viszont már úgy tűnik, hogy közelinek látják a kamatcsökkentés időpontját.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

De miért van realitása a kamatszint közelgő csökkentésének, ha néhány hónapja még nem volt a láthatáron a lazítás? Erre az MNB friss inflációs jelentése ad választ. A jegybank előrejelzése szerint jövőre nem 3,8%-os lesz a pénzromlás - ahogy korábban várták -, hanem 3,2%-os. Ez óriási változást jelent, hiszen a most kiadott előrejelzés már igencsak közel van a jegybanki inflációs célhoz. Ez pedig a jegybank értékelése szerint úgy látszik, hogy megalapozza a monetáris lazítás lehetőségét. Érdemes ennek kapcsán megnézni azt is, hogy miként alakultak a piaci, elemzői prognózisok. Nos, a makroelemzők körében nem látható ilyen nagy változás. A legtöbb közgazdász továbbra is 3,6-3,7%-os inflációt vár 2026-ra, vagyis a jegybank friss inflációs előrejelzése valójában sokkal alacsonyabb annál, mint amire a piac számít.

Balatoni András, az MNB igazgatója az inflációs jelentés tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy miért várnak alacsonyabb inflációt. Kiemelte, hogy 18 hónapig tartott a globális élelmiszerár-emelkedési ciklus, mostanra már csökkennek a világpiaci élelmiszerárak, miközben a gázárak is kedvezően alakulnak. Segített a korábbinál erősebb árfolyam is, miközben az árrésstop esetleges kivezetésétől sem várnak nagy áremelkedést.

Az inflációs előrejelzésünk 0,6%-ponttal alacsonyabb 2026-ra vonatkozóan, mint szeptemberben - mondta Kurali Zoltán, az MNB alelnöke a jegybank háttérbeszélgetésén. Szerinte ez volt a fő indoka annak, hogy a jegybank kommunikációja változott, és már nem a tartós tartást hangsúlyozzák. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy továbbra is szigorú monetáris politikát fognak fenntartani. Ennek hatására a forint fordult, 390 feletti szintről két és fél egységgel erősödött néhány óra leforgása alatt.

A forint elmúlt napokban látott gyengülésére úgy reagált, hogy bár nem lepte meg, a pénzügyi piacok stabilitása egy fontos faktor az MNB kamatdöntéseinél. Kurali azt mondta, hogy az elmúlt napok gyengülését csak volatilitásnak tekintik, ami "tisztítja a pozicionáltságot", de az "ilyen helyzetek nagyszerű lehetőséget biztosítanak az exportszektornak, hogy a jövőbeli exportárbevételét fedezze".

Mindez pedig azt sugallja, hogy az MNB továbbra sem szeretne túl gyenge árfolyamot. Annál is inkább, mert a jegybank friss elemzése szerint az erősebb forint valamelyest segített lejjebb szorítani az inflációt. Innen nézve a túlzott gyengülés ezzel ellentétes hatást váltana ki, és veszélybe sodorhatná az inflációs cél elérését, végső soron a kamatvágás lehetőségét. Ezen a ponton pedig érdemes hangsúlyozni, hogy bár a piaci elemzők is úgy látják, hogy 2026 elején átmenetileg a cél alatt lehet az infláció, az év második felében érdemben emelkedni fog, ami miatt ők az MNB által prognosztizált 3,2%-nál magasabb éves átlagos inflációt várnak. Viszont ha az MNB saját (szeptemberi) prognózisához képest nézzük a változást, akkor valóban 0,6%-ponttal alacsonyabb a 2026-ra várt infláció, így még akkor sem csökkenne a reálkamat, ha 50 bázisponttal lejjebb kerülne az irányadó kamat.

Nemcsak az infláció, hanem a pénzügyi stabilitás is fontos lesz a kamatdöntések szempontjából. Az MNB frissen kiadott ábrakészlete alapján már csökken a külföldiek pozicionáltsága, ami az elmúlt napok piaci volatilitásának következtében tovább mérséklődhetett.

Kurali szerint meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a jövő év elején milyen mértékben nőnek majd az árak (mekkora az "átárazás"), ez ugyanis kulcskérdés lesz abból a szempontból, hogy milyen monetáris politikát tudnak folytatni. Mindez azt sugallja, hogy januári kamatvágással nem érdemes számolni, először februárban kerülhet a Monetáris Tanács asztalára a vágás, de az is lehet, hogy kivárnak a következő inflációs jelentésig, vagyis márciusig.

Addig azonban még nagy utat járhat be a forint: a befektetők a következő hónapokban emésztgethetik, hogy miként néznének ki a magyar fundamentumok akkor, ha a forint legerősebb védőpajzsa - ami hosszú ideig támogatta az erősödést - a piaci értékelés szerint halványabbá válna, miközben a választásokhoz közeledve a költségvetési hiány elszalad és az államadósság devizaaránya a korábban felső határnak számító 30% fölé kúszik. Így annyit biztosra vehetünk, hogy a következő hónapokban a forint nagyobb ingadozásokat mutathat, mint korábban, miközben a jövő évben arra is választ kaphatunk, hogy az MNB mekkora értéknek tekint az erősebb és stabilabb forintra.

Címlapkép forrása: Portfolio