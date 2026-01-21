Davosban robbantott Trump: két kézzel ütötte Európát, elmondta Grönland jövőjét

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében a második elnöki ciklusának első évét történelmi gazdasági áttörésként írta le, miközben élesen bírálta Európa gazdaságpolitikáját, a bevándorlást és a zöldátmenetet. A gazdasági önfényezést geopolitikai üzenetekkel kapcsolta össze: Latin-Amerikában különösen Venezuelát emelte ki egy, az amerikai befolyást erősítő olajmegállapodás víziójával, Európában pedig Nagy-Britanniát és az EU-t támadta az energiapolitikájuk miatt. A beszéd végén a Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentései ismét stratégiai és biztonságpolitikai feszültséget keltettek a NATO-n belül, különösen Dániával szemben. De kijelentette: nem fog katonai erőt alkalmazni Grönland elfoglalására, meg akarja vásárolni a szigetet. Később a Federal Reserve-ről és annak kamatpolitikájáról is beszélt, erős kritikát megfogalmazva.

A davosi Világgazdasági Fórumon elmondott, nagy figyelemmel kísért beszédében Donald Trump a második elnöki ciklusa első évét történelmi gazdasági fordulatként mutatta be, miközben élesen bírálta Európát, és geopolitikai feszültséget is keltő kijelentéseket tett Latin-Amerikáról, különösen Venezueláról. Bár mindenki Grönland jövőjével kapcsolatos kijelentéseit várta, pokoli sok vargabetű után tért rá az elnök a kérdésre, előtte leginkább öntömjénezésbe kezdett – amelyet egyszer saját maga is így nevezett.

Felszólalását azzal kezdte, hogy „nagy öröm újra Davosban lenni”, felidézve, hogy utoljára 2020-ban járt itt, majd tréfásan megjegyezte: jó újra látni „sok barátot és néhány ellenséget”, amin a közönség nevetett. Ezután azonnal kijelentette, hogy „az inflációt legyőztük”, és szerinte az Egyesült Államok korábbi „nyitott és veszélyes határát” is sikerült lezárni, amivel szerinte biztonságosabb lett az ország.

Gazdasági értékelésében azt állította, hogy az Egyesült Államok történetének „legszenzációsabb átalakulása” zajlik, és olyan növekedést ígért, „amilyet még egyetlen ország sem látott”.

Azt emlegette, hogy a friss adatok szerint a maginflációt 1,6 százalékra húzta le, és kiemelte a negyedik negyedévre várt 5,4 százalékos gazdasági növekedést – szerinte olyan számokat produkálnak, amelyeket rajta kívül senki sem mert előre jelezni. „Az emberek nagyon jól élnek, és nagyon elégedettek velem” – fogalmazott önmagát fényezve Trump.

Gazdaságélénkítő intézkedéseiről azt mondta, hogy a vállalati beruházásokat támogató új adószabályokkal

csoda zajlik az amerikai gazdaságban, olyasmi, amit senki sem gondolt volna, hogy bármelyik ország képes lenne rá. A korábbi elnökségem is minden idők legsikeresebb pénzügyi ciklusa.

Beszéde fontos részét képezte az adócsökkentés és a vámok emelése külföldi országokkal szemben, mondván, így fizettetik meg velük az Egyesült Államoknak okozott károkat. A kereskedelemről szólva kijelentette, hogy szinte minden olyan ország, amely kereskedelmi megállapodást kötött az USA-val, tőzsdei fellendülést tapasztalt, és hangsúlyozta:

amikor az Egyesült Államok emelkedik, ti is jöttök vele.

A szövetségi állam szerinte túlburjánzott bürokráciáját is sikerült visszavágni. Trump büszkén beszélt arról, hogy drasztikusan csökkentették a kormány apparátusát, és egész ügynökségek — például a nemzetközi fejlesztési segélyeket kezelő USAID — megszűntek, amit a dereguláció és az alacsony adók „eredményeiként” mutatott be.

Európáról már a beszéd korai szakaszában kritikusan szólt. Azt mondta, meg akarja osztani az amerikai siker „receptjét”, mert szerinte „Európa egyes részei őszintén szólva már nem is felismerhetők”. Kifejtette:

lehet erről vitatkozni, de valójában nincs miről vitázni. Barátok jönnek vissza különböző helyekről — nem akarok senkit megsérteni — és azt mondják: nem ismerem fel. És ezt nem pozitív értelemben mondják, hanem nagyon is negatívan. És én szeretem Európát, azt akarom, hogy jól menjen neki, de nem jó irányba halad.

A problémákat szerinte az „ellenőrizetlen tömeges bevándorlás”, a túlzott külföldi import és a zöldenergia-fókusz okozza.

A geopolitikai hangsúly az amerikai–európai feszültségek mellett Latin-Amerikára is kiterjedt. Trump ugyanis beszélt Venezueláról is: bejelentette, hogy Venezuela akár 30 és 50 millió hordó olajat ad át az Egyesült Államoknak, amelyet piaci áron értékesítenek, és amelyből befolyó bevételt szerinte az Egyesült Államok fogja ellenőrizni, „hogy az a venezuelai és az amerikai nép javát szolgálja”.

Ez az olajmennyiség a dél-amerikai ország teljes olajtermelésének egy-két havi szintjét jelenti, és Trump szerint Venezuela „fantasztikusan jól fog teljesíteni”, gyorsabb jövedelmet fog termelni, mint az elmúlt húsz évben bármikor.

Ez a rész különösen vitatott, mivel az első amerikai közvetítésű venezuelai olajeladás egy olajkereskedelmi vállalatnak jutott, amelynek egyik vezető kereskedője jelentős adományt adott Trump újraválasztási kampányához – ami olyan kritikákat váltott ki, hogy az ügylet hátterében politikai érdekek is állhatnak.

Aztán arról beszélt, hogy a venezuelai olaj- és geopolitikai lépések a Trump-kormányzat egy szélesebb stratégiájának részét képezik, amelynek célja az ország olajszektorának újjáépítése és az amerikai vállalatok bevonása erre a területre, miközben Washington stratégiai befolyást kíván gyakorolni Venezuelára.

Trump az európai zöldpolitikát is élesen támadta, külön kitérve a szélerőművek terjedésére. Azt mondta, Európa tele van „szélmalmokkal, mindenhol szélmalmok”, amelyeket a „zöld átverés” („green scam”) termékének nevezett, és amelyek szerinte „katasztrofális” következményekkel jártak az európai energiamixre és a tájképre. Úgy fogalmazott: szélkerekek vannak egész Európában, mindenfelé. Tönkreteszik magukat, ezeket a gyönyörű helyeket. A megjegyzéssel azt sugallta, hogy a klímapolitika nemcsak gazdaságilag káros, hanem Európa kulturális és természeti örökségét is rombolja. Ezt követően Nagy-Britanniára tért át. Először leszögezte, hogy „azt akarja, hogy az Egyesült Királyság jól teljesítsen”, majd azonnal bírálni kezdte a brit zöldenergia-stratégiát. Tréfásan megjegyezte, hogy az energiával „pénzt kellene keresni, nem pedig veszíteni rajta”, majd a megújulókat egyenesen átverésnek nevezte. Külön kritizálta az északi-tengeri olaj- és gázkitermelés fokozatos leállítását, amely a klímavészhelyzet elleni küzdelem része, mondván, a különadók elriasztották a vállalatokat a fúrástól. Innen átkötött Kínára is, azt állítva, hogy ott „soha nem látsz szélerőműparkokat”, mert szerinte csak kirakatként építenek ilyesmit, hogy „rávegyék az ostoba embereket” máshol a zöldtechnológia megvásárlására. Végül Grönlandról is beszélt: megvennék a szigetet Ezután a Grönland körüli vitára tért át, és kijelentette, hogy szerinte a sziget védelmére egyedül az Egyesült Államok képes. Úgy fogalmazott: nagy tisztelettel van „Grönland népe és Dánia népe iránt”, de minden NATO-szövetségesnek kötelessége lenne megvédeni a saját területét, „a tény azonban az, hogy sem egyetlen ország, sem országok csoportja nincs olyan helyzetben, hogy biztosítani tudja Grönland védelmét – az Egyesült Államokon kívül”. Ezt követően Dániát hálátlansággal vádolta az amerikai szerepvállalás miatt, különösen a második világháború idején nyújtott védelemre utalva. Arról beszélt: a háború után visszaadtuk Grönlandot Dániának. Milyen ostobák voltunk, hogy ezt megtettük – de megtettük, visszaadtuk. És most mennyire hálátlanok. Végül hozzátette, hogy Washington továbbra is egy „felvásárlásban gondolkodik”, mert szerinte az Egyesült Államok így tudná „segíteni és megerősíteni” a sziget biztonságát és stratégiai helyzetét. Grönland megvásárlásáról azonnal tárgyalásokat akarok kezdeni – jelentette ki. Az amerikai elnök azt is hozzátette, hogy Grönland földrajzilag egyértelműen Észak-Amerikához tartozik, és az Egyesült Államok általi megszerzését nem fenyegetésként kellene értelmezni a NATO számára. Úgy fogalmazott: „Ez jelentősen erősítené az egész szövetség biztonságát.” A NATO-ról szólva Trump azt mondta: az Egyesült Államok „rengeteget ad, és alig kap valamit cserébe”. Szerinte Washingtonnak csak „halál, felfordulás és hatalmas mennyiségű pénz jut, amit olyan embereknek adunk, akik nem értékelik, amit teszünk” – és ezt nemcsak a NATO-ra, hanem általában Európára értette. A teremben ülő NATO-főtitkárra, Mark Ruttéra is utalt, aki aznap reggel még dicsérte Trumpot amiatt, hogy nyomást gyakorolt a tagállamokra a védelmi kiadások növeléséért. Trump ezután arról beszélt, hogy Grönland megszerzéséhez elméletileg „elsöprő erőt és katonai erőt” is bevethetne, amivel „megállíthatatlanok lennének”, majd azonnal hozzátette: „Nem fogok erőt alkalmazni.” Ennek ellenére ismét azt állította, hogy az Egyesült Államok semmit sem kapott a NATO-tól, azon kívül, hogy megvédtem Európát Oroszországtól. Végül pedig újra megismételte szándékát, hogy az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie Grönlandot. A beszéd során Trump Kanadát sem hagyta ki. Gúnyos megjegyzésekkel illette Mark Carney miniszterelnököt, aki a héten a liberális nemzetközi rend „megrepedéséről” beszélt. Az amerikai elnök szerint „Kanada rengeteg ajándékot kap tőlünk, és hálásnak kellene lennie, de nem az”. Hozzátette: „Láttam tegnap a miniszterelnöküket, nem tűnt túl hálásnak.” Majd élesebbre váltott: Hálásnak kellene lennetek az Egyesült Államoknak, Kanada! Kanada azért létezik, mert ott van az Egyesült Államok. Jegyezd meg ezt, Mark, legközelebb, amikor nyilatkozol! Utána pedig a katonai kiadások növekedéséről beszélt, már-már szétcsúszva az elnök, kitérve a tőzsdei cégek jó teljesítményére. Közben vissza-visszautalt konfliktusaira, sérelmeire a NATO-ban, valamint Grönland megvásárlására – amelyet már Izlandként is emlegetett az amerikai elnök. Grönland ügyében Trump a globális politikai és gazdasági elit felé is egyértelmű nyomást gyakorolt. A Világgazdasági Fórum közönségéhez fordulva, saját tárgyalási stílusát idézve – „az üzletkötés művészetét” – nyílt üzenetet küldött mindazoknak, akiknek beleszólásuk lehet az ügybe. Úgy fogalmazott: Mondhatják, hogy igen, és akkor nagyon hálásak leszünk. Vagy mondhatják, hogy nem – és mi emlékezni fogunk rá! A kijelentés burkolt figyelmeztetésként hatott, amelyben Trump világossá tette: Grönland megszerzésének támogatása vagy elutasítása hosszú távon is következményekkel járhat a Washingtonnal való kapcsolatokban a világ országainak. Az amerikai államfő az ukrajnai háborúra is kitért, és bejelentette, hogy még aznap találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Davosban. Ezt azzal vezette fel, hogy a hallgatóságnak azt mondta: Putyin elnökkel tárgyalok, ő meg akar állapodni, és Zelenszkij elnökkel is tárgyalok, ő is meg akar állapodni. A találkozó különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Zelenszkij egy nappal korábban még azt nyilatkozta: nem tervezi a Világgazdasági Fórumon való részvételt, hacsak nem történik érdemi előrelépés az ukrán–amerikai közösen kidolgozott húszpontos béketervben, vagy nem kap további amerikai energiabiztonsági és légvédelmi támogatási ígéreteket. Kicsit kuszán, de új gazdasági terveire is kitért Trump Beszéde utolsó perceire fordulva a magas amerikai gyógyszerárak megfékezésére tett lépéseit emlegette fel. Ennek kapcsán beszélt arról, hogy Emmanuel Macron francia elnöknek is megmondta, hogy a francia gyártóknak is csökkentenie kellene a gyógyszerárakat, amelyekkel három évtizede károsítják meg az amerikaiakat. Trump a lakáspiaci helyzetről is beszélt, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok „nem válhat bérlők országává”. Élesen bírálta azokat a nagyvállalatokat és intézményi befektetőket, amelyek tömegesen vásárolnak fel családi házakat. Ők megvesznek ötszáz házat, több százezret is. Megvesznek ötszáz házat, és még adóleírást is elszámolhatnak. Egy átlagember viszont megdolgozik érte, izzad, és jó esetben meg tud venni egyetlen házat. A lakásokat embereknek építik, nem vállalatoknak, és Amerika nem lesz a bérlők nemzete – fogalmazott. Hozzátette: végrehajtási rendeletet írt alá, amely megtiltja a nagy intézményi befektetőknek, hogy egylakásos családi házakat vásároljanak, mert ez „egyszerűen nem igazságos a lakossággal szemben”, akik így nem tudnak saját otthonhoz jutni. Egyben felszólította a Kongresszust, hogy ezt a tilalmat törvénybe is iktassák, végleges jelleggel. A monetáris politikára áttérve Trump bejelentette, hogy hamarosan nyilvánosságra hozza a Federal Reserve következő elnökének nevét. Úgy fogalmazott: „ő” nagyon jó munkát fog végezni – amiből egyértelművé tette, hogy női jelölt szóba sem jön. Hozzátette, hogy minden jelölt kiváló, „mindannyian fantasztikus munkát tudnának végezni”, majd odaszúrt a jelenlegi jegybankelnöknek, Jerome Powellnek, akit „szörnyű elnöknek” nevezett, és gúnyosan csak „túl késő Powellként” emlegetett. Ismét hangoztatta, hogy szerinte túl magas az amerikai kamatráta, ami az amerikai államadósságot is drágábbá teszi. Trump ebben odáig ment, hogy kijelentette, az Egyesült Államoknak kellene a világon a legalacsonyabb kamatszinttel rendelkeznie, mert szerinte „nélkülünk a többi országnak semmije sem lenne”. Úgy érvelt, hogy Amerika a globális pénzügyi rendszer alapja, a dollár és az amerikai államadósság a biztonságos eszközök etalonja, ezért Washingtonnak különleges helyzete van. Ugyanakkor bírálta a befektetőket is, amiért – szerinte – jó gazdasági hírek ellenére lenyomják a részvénypiacokat, pusztán azért, mert attól tartanak, hogy a kamatok emelkedni fognak. Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images