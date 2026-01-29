Veszélyes spirálba kezd csúszni Magyarország – Van innen még visszaút?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Sokáig a magyar gazdaságpolitika kőbe vésett célja volt, hogy a GDP-arányos államadósság csökkenő pályán legyen. A nagy cél érdekében még törvénybe is foglalták, hogy évről évre csökkennie kellene az adósságrátának. Ehhez képest 2025-ben sorozatban a második évben nem sikerült megugrani ezt a célt, és 2026-ban is kisebb csoda kell ahhoz, hogy ne kússzon tovább felfelé az adósság. Úgy tűnik, hogy a tartósan beragadt növekedés, illetve a költségvetési kiigazítás elmaradása akár tartósan veszélybe sodorhatja a magyar kormányzati törekvéseket. Ez pedig a piac felé sem jó üzenet, a hitelminősítők például kiemelten figyelik az adósság pályáját.

Elakadt az adósságcsökkentés

Utoljára 2023-ban csökkent Magyarországon a GDP-arányos adósságráta, akkor 74,1%-ról 73,2%-ra mérséklődött az arány. Azóta viszont jóindulattal stagnált, rosszindulattal emelkedett az adósságunk. A 2025-ös adatok egyelőre nem ismertek, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az év elején azt mondta, hogy 74,6% körül lehetett az év végén a kulcsfontosságú mutató.

Vagyis a jelek szerint

zsinórban a második évben emelkedett a magyar államadósság aránya a bruttó hazai termék arányában.

A növekedés egyelőre mérsékelt, viszont a fenti grafikonon az is látszik, hogy kicsit messzebbről nézve a 2020-as koronavírus-járvány óta nem tudja a kormány visszaterelni az eladósodottsági mutatót a korábbi csökkenő pályára. A világjárvány miatti extra kiadások és a gazdaság visszaesése miatt egy év alatt 65%-ról 78,7%-ra ugrott az adósságráta, majd azóta alig tudott csökkenni.

Pedig elvileg az Alaptörvényben is szerepel, hogy amíg az adósság a GDP 60%-a felett van, addig annak évről évre csökkennie kellene. A "trükk", hogy a törvény csak azt írja elő, hogy a parlament nem fogadhat el olyan költségvetést, ami az adósságráta emelkedésével járna. Ez nem is történt meg az elmúlt években, mivel a tervekben mindig minimális csökkenéssel számoltak, csak aztán ezek nem valósultak meg.

Ennek alapvetően két oka van: a tartósan alacsonyan ragadt GDP-növekedés és a költségvetési fegyelem hiánya. A gazdaság utoljára 2022-ben tudott érdemben bővülni, amikor még a COVID utáni nyitás és visszapattanás fűtötte, azóta viszont az elmúlt három évben gyakorlatilag stagnált a magyar GDP.

Közben a költségvetés GDP-arányos hiánya a világjárvány idején megugrott a GDP több mint 7%-ára, azóta pedig alig sikerült ebből faragni. A kormány folyamatosan igyekezne visszatérni a korábbi évek 3% körüli hiánypályájára, de részben a várttól elmaradó növekedés miatt felül kell vizsgálnia terveit. Most 2025-re és 2026-ra is 5%-os deficittel számolnak, vagyis továbbra sem látszik a gyors hiánycsökkentés lehetősége.

Megfordulhat az adósság trendje 2026-ban?

A fenti környezetben érdemes megvizsgálni, hogyan alakulhat 2026-ban az adósságráta, van-e esély arra, hogy megforduljon az elmúlt évek kedvezőtlen trendje. Ez alapvetően két dolgon múlhat: a GDP-növekedés ütemén és azon, mennyivel emelkedik az adósság összege.

De nézzük először a kiindulópontokat, vagyis a 2025 december végi állapotot. Egyelőre nincsenek végleges adatok, de nagyjából összerakható a kép:

Becsléseink szerint a GDP 86 700 milliárd forint lehetett hozzávetőleg.

Nagy Márton az év elején már beszélt arról, hogy az előzetes adatok szerint 74,6%-ra emelkedhetett az adósságráta, ebből és a pénzforgalmi hiányból kiindulva az adósság összege 64 700 milliárd forint lehetett az év végén.

Az előrejelzéshez természetesen élnünk kell néhány feltételezéssel 2026-ra vonatkozóan is:

A reál GDP-növekedés 2-3% között alakulhat, ez jelenleg reálisnak tűnik a szakértők véleménye alapján. A Magyar Nemzeti Bank decemberi inflációs jelentésében 2,4%-os növekedést prognosztizált, míg a kormány hivatalosan 3,1%-os bővülést vár.

Az úgynevezett GDP-deflátor 5,5%-on alakulhat. Ez gyakorlatilag a gazdaság egészére vetített inflációt jelenti. Így a reál növekedéssel kiegészítve a nominális GDP 7,5-8,5%-kal növekedhet szerintünk.

A kormány 5445 milliárd forintos pénzforgalmi hiánycélt határozott meg az idei évre, ebből indultunk ki, azt feltételezzük, hogy ezen felül nem lesz további adósságnövekedés. Arra minimális az esély, hogy a 2026-os választási évben a terv alatt legyen a költségvetési hiány, az elmúlt évek alapján viszont túlköltekezés elképzelhető, ezért a forgatókönyvek közé egy 6000 és egy 6500 milliárdos pénzforgalmi deficitet is felvettünk.

Így azzal számolunk, hogy az év végére a GDP 93 200-94 100 milliárd forintra emelkedhet, míg a nominális adósság 70 100-71 200 milliárd forint között alakulhat.

Az ábrán látszik, hogy a nominális GDP-növekedés és a hiány változásával felrajzolt kilenc forgatókönyv közül mindössze egy olyan van, ami az adósságráta stagnálását mutatja, a többi esetben emelkedne a GDP-arányos eladósodottság. Vagyis

jó esély van arra, hogy 2026-ban sem törik meg az emelkedő trend az adósságban.

Sőt, a legrosszabb esetben 6,5%-os nominális növekedés és mintegy ezer milliárd forintos túlköltekezés mellett akár 76% fölé is emelkedhet az adósságráta. A csökkenő adósságpályához tehát a hiánycél teljesülése és egy magas nominális GDP pálya (magas reálnövekedés és/vagy infláció) szükséges. Bármelyik paraméter kedvezőtlenül mozdul el, az adósságráta emelkedni fog.

A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy ezt a negatív trendet meg tudja-e fordítani Magyarország. Ehhez erőteljesebb növekedés és/vagy nagyobb költségvetési fegyelem kellene. A növekedés oldaláról nehezebb talán beavatkozni, mivel ott a globális körülmények is szerepet játszanak, de például az uniós forrásokhoz való hozzáférés jótékony hatással lehetne. Költségvetési kiigazításra az áprilisi választásokig nincs reális esély, utána viszont valószínűleg bárki kerül hatalomra, szükség lesz fegyelmezettebb politikára, hogy a hosszútávú hiánypályát sikerüljön kordában tartani. (Rövid távon egyébként egyelőre úgy tűnik, hogy a második félévi első kiigazító lépések még ahhoz lennének szükségesek, hogy a hiánycél egyáltalán teljesüljön.)

Ha ezek a lépések nem történnek meg, akkor az tartósan emelkedő pályára állíthatja a magyar államadósságot.

Összevonhatják a szemöldöküket a hitelminősítők

Az adósságráta emelkedése azért is fontos, mert a hitelminősítők kiemelten figyelik ezt a mutatót, és már eddig is rosszul álltunk ezen a téren. Decemberben a Fitch Ratings rontotta stabilról negatívra a magyar besorolás kilátását. Az akkor publikált elemzésben pedig kiemelték, hogy

már a 73,5%-os magyar adósságráta is lényegesen magasabb, mint a hasonló, BBB besorolású országok 61,5%-os mediánja.

A másik két nagy hitelminősítőnél, az S&P-nél és a Moody’s-nál sem sokkal jobb a helyzet. Az elmúlt években mindhárom hitelminősítő kiemelte a döntései után, hogy a költségvetési politika negatív változása, illetve az adósság emelkedő pályájának fennmaradása

negatív kockázat a besorolás és a kilátás szempontjából.

A hitelminősítők legközelebb majd csak az áprilisi parlamenti választások után vizsgálják a magyar adósbesorolást, először május végén a Moody’s, majd az S&P és a Fitch teheti közzé friss értékelését. Közülük az S&P döntése lehet a legfontosabb, mivel náluk mindössze egy fokozattal vagyunk a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategória felett negatív kilátással, vagyis egy esetleges leminősítésnek fájdalmas piaci következményei lehetnének, mivel néhány konzervatív befektetőnek el kellene adnia magyar eszközeit. Ez elsősorban a kötvényhozamok emelkedésében és a forint gyengülésében csapódhatna le. A másik két cégnél egy fokozattal magasabb a besorolásunk, de szintén negatív kilátás mellett, így ott nagyobb a mozgástér, egy esetleges leminősítés sem járna a bóvli kategóriával.

Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban 1. felülvizsgálat 2. felülvizsgálat Moody's május 22. november 20. Standard & Poor's május 29. november 27. Fitch június 5. december 4. Forrás: Portfolio-gyűjtés

