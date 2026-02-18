A cukrászdák is megkapták a mentőcsomagot – Mire számítanak a piaci szereplők?

A vendéglátóipari akcióterv elemei közül a cukrászdák számára az azonnali segítséget a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfelezése jelenti, amely a kisebb cukrászdáknak is havi 50-100 ezer forint körüli megtakarítást hozhat. A Portfolio.hu-nak nyilatkozó piaci szereplők azt is elmondták, hogy a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont konstrukcióinak kibővítésével a korábbi években elmaradt fejlesztésekre nyílik lehetőség.

Február 13-án jelentek meg azok a rendeletek, amelyek az éttermekre megalkotott 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet kiterjesztették a cukrászdákra is. A program szerint

a vállalkozások árbevételük 1%-áig, de legfeljebb évi 100 millió forintig adómentesen számolhatják el a fogyasztáshoz kötődő reprezentációt. A kedvezmény mentesíti a juttatást a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alól.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás mértéke 4-ről 2%-ra csökken.

A vállalkozások a felszolgálási díj alapjául szolgáló árbevétel legfeljebb 20%-át felszolgálási díjként oszthatják szét a dolgozóik között, akkor is, ha nem számolnak fel szervizdíjat. A kifizetés személyi jövedelemadótól és szociális hozzájárulási adótól mentes, kizárólag 18,5% társadalombiztosítási járulékot kell levonni. A felszolgálási díj alkalmazási lehetőségének kibővítése azért fontos a cukrászdák esetében, mert számtalan olyan cukrászda működik az országban, ahol pult mögül szolgálják ki a fogyasztókat, nincs klasszikus értelemben vett felszolgálás akkor sem, ha a vendégek helyben fogyasztanak.

Bővülnek a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont konstrukciói is. Új, vissza nem térítendő támogatással kombinált konstrukciók válnak elérhetővé a cukrászdák számára. A program keretében legfeljebb 5 millió forint hitel felvétele esetén további maximum 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető, beruházási és forgóeszközhitel céljára egyaránt.

Cukrászda, mint üzleti megbeszélések helyszíne

Azzal kapcsolatban, hogy adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke megkeresésünkre azt mondta: jelenleg csak a helyben fogyasztásra vonatkozik a rendelet, de bízik benne, hogy kiterjeszthető lesz az elviteles értékesítésre is, hogy a karácsonyi céges bejglirendelések is beleférjenek a 100 millió forintig adómentes reprezentatív fogyasztásba, így a cukrászdáknak több megrendelésük lehetne a vállalkozásoktól.

Petrezselyem Adrienn, a tatai Petre Cukrászda tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség cukrászati alelnöke szerint egyre több cukrászda lehet egy üzleti megbeszélés helyszíne.

Egyre többen nyitnak már kora reggel, hogy reggelit és cukrász terméket kínáljanak nemcsak a családok, de az üzleti vendégek számára is egy megbeszéléshez, akár tárgyaláshoz. Ezt a piaci igények alakították ki. Emiatt úgy gondolom, hogy a cukrászdák is realizálhatunk plusz bevételt e téren

– mondta Petrezselyem Adrienn.

Feleződő turizmusfejlesztési hozzájárulás

Az igazán kézzelfogható és azonnali segítséget egyértelműen a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfelezése jelenti majd.

Ez a kisebb cukrászdáknak is havi 50-100 ezer forint körüli megtakarítást hozhat, ami már szemmel látható összeg. A cukrászdák többségében éves szinten az elviteles értékesítés a jelentősebb, de a fagyiszezon alatt azért megnövekedik a helyben fogyasztás is, így mindenképpen számít, hogy csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás

– emelte ki Erdélyi Balázs.

Petrezselyem Adrienn is úgy véli, hogy mindenféleképpen segítség a turizmusfejlesztési hozzájárulás mérséklése, de hogy az mekkora támogatást jelent majd valójában, szerinte csak egy év múlva lehet ténylegesen lemérni.

A cukrászdák esetében a legnagyobb segítséget az áfa mértékének mérséklése jelentené

– mondta a tatai Petre Cukrászda tulajdonosa.

Erdélyi Balázs az áfa kapcsán kiemelte: „van egy régi vesszőparipánk is, hogy a cukrászdák a helyben készített termékek értékesítésére egységesen 5%-os áfát alkalmazhassanak, függetlenül attól, hogy helyben fogyasztja el a vendég, vagy elvitelre értékesítik. Ez igazán nagy segítség lenne a cukrászdáknak, hiszen a cukrásztermékek előállításának nagyon nagy az élőmunkaigénye, függetlenül attól, hogy hol fogyasztják."

Felszolgálási díj

Abban a kérdésben, hogy a fizetésekben a cukrászdák is alkalmazhatják a felszolgálási díjra épülő adózási formát az árbevétel legfeljebb 20%-áig, Erdélyi Balázs elmondta: „Ez hatalmas lehetőség lesz, mert bérfejlesztésre és munkaerő-megtartásra nagy szükség van a cukrász szektorban is. Csak versenyképes fizetésekkel tudjuk megtartani a jó szakembereket és ezzel a lehetőséggel könnyebben lehetne kigazdálkodni a béreket”.

Damniczki Balázs, a székesfehérvári Damniczki Cukrászda tulajdonos-ügyvezetője elmondta: náluk fix óradíjas munkatársak dolgoznak, ezért még vizsgálják, hogy számukra ez a lehetőség mit jelent. „Ennek a döntésnek akkor van értelme, ha hosszabb távon nem befolyásolja a dolgozók nyugdíját” – jegyezte meg Damniczki Balázs.

A vendéglátóipari akcióterv kiterjesztése újabb 3 ezer vendéglátóhely támogatását jelenti, ami a gazdasági tárca számításai szerint csak idén 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a cukrászdák számára. A kormányzat azzal számol, hogy a program cukrászdánkként akár 3 millió forint költségmegtakarítást is jelenthet. Ez persze leginkább akkor lesz igaz, ha nem esik vissza a fogyasztás, amit januárban és februárban még nagyon nehéz lemérni, hiszen a fagylaltidőszak a főszezon a cukrászdák számára.

Hitelek, fejlesztés

A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont konstrukcióinak kibővítésével jelentős fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg a cukrászdák számára. „Biztos vagyok benne, hogy sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel, mivel fejlesztésre a legtöbb helyen szükség van. A kedvezményes hitelkonstrukció egy nagyon jó lehetőség a cukrászdáknak, 10 millió forintból már a gépparkon is lehet valamit frissíteni. Az elmúlt években erre nem igazán tudott senki sem tartalékolni, pedig a versenyképességhez és a munkaerő-megtartáshoz is elengedhetetlen a profi és modern géppark” – mondta Erdélyi Balázs.

Petrezselyem Adrienn is azt emelte ki, hogy igénybe szeretnék venni ezt a lehetőséget a saját vállalkozásuknál, mivel régóta vártak egy olyan pályázatot, fejlesztési konstrukciót, amely a turizmus-vendéglátásnak szól, és nem a K+F iparral együtt kell versengeniük ugyanazért a keretösszegért.

Nagyon sok kollégával beszéltük azt az elmúlt évek során, hogy szeretnénk fejleszteni, de a jelen gazdasági helyzetben nagyon nehéz volt ezt önerőből kitermelni. Az elmaradt fejlesztésekre ez a mostani konstrukció lehetőséget teremt

– hangsúlyozta a tatai Petre Cukrászda tulajdonosa.

Damniczki Balázs pedig azt emelte ki, hogy vállalkozása a Covid idején a túlélésért küzdött, a dolgozók bérét igyekeztek kitermelni, nem pedig a gépek cseréjével foglalkoztak. „Amit a Covid ideje előtt félre tettünk fejlesztésekre, az a pénz el is ment, sok cukrászda járt így. Ezért is örülünk különösen a Kisfaludy-hitel biztosította lehetőségének. Ha nem is a teljes gépparkot, de legalább egy részét frissíteni tudjuk”. A Damniczki Balázs által üzemeltetett cukrászda és cukrászműhely 25-30 db hűtővel rendelkezik. Terveik szerint legalább 6-8-at szeretnének lecserélni. „Ha ezt meg tudjuk tenni, az már jó lenne. A 10 millió forintos konstrukcióból, amelynek a fele ugyan vissza nem térítendő forrás, 5 millió forintot azért elő kell teremteni, ez pedig a kisebb vállalkozások számára év elején nem annyira egyszerű” – mondta a Damniczki Cukrászda tulajdonos-ügyvezetője.

