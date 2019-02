25 millió forint ingyenpénzhez juthatsz az Orbán-kormány új csomagja után

A 7 pont

Bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását . Minden 40 év alatti nő az első házassága esetén 10 millió forintos kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor 3 évre felfüggesztik, a második gyermek esetében újabb 3 évre felfüggesztik és a tőketartozás a harmadát elengedik, a harmadik gyermeknél a maradék tőketartozást elengedik.

Azok a nők, akik legalább négy gyermeket szültek életük végéig mentesülnek az szja-fizetés alól.

Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja , a legalább 3 gyermekes családoknak 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást adnak legalább hétszemélyes autó vásárlásához.

Hónapok óta hangoztatja a kormány, hogy a népesedési fordulat érdekében új családtámogató intézkedésekre van szükség. Ha megnézzük az enyhén csökkenő születésszámot, illetve a harmadik éve 1,5 körül stagnáló termékenységi rátát, akkor érthetővé válik a szándék. A kormány ugyan ért el kisebb részeredményeket, de az eddigi erőfeszítések végső soron nem hozták el a gyerekvállalási kedv kívánt javulását.

A magyar népesség folyamatosan csökken, és csak matematikai egyenlet és számítás kérdése, hogy az ember lássa: ha ez így megy tovább, a magyarok el fognak fogyni. És Arany Jánosnak az a verse, miszerint Istennek nem lesz több magyarja, nem egy abszurd felvetés, hanem matematikailag jól belátható folyamat.

Orbán Viktor tavaly novemberben fogalmazta meg a figyelmeztető jövőképet:Ezek a törekvések összetalálkoztak egy rövidebb távú céllal: a kormányzat a nemzetközi konjunktúra kedvezőtlenre fordulását gazdasági élénkítő programmal kívánja ellensúlyozni. Éppen ezért az elmúlt hetek nyilatkozatai alapján benne volt a pakliban, hogy a demográfiai csomag mellett élénkítő ("gazdaságvédelmi") vagy versenyképességi intézkedésekkel áll elő a kormányfő. Ezek ugyan nem jöttek, de cserébe a demográfiai csomag mérete akkora, hogy akár fel lehet fogni gazdaságélénkítő csomagnak is.Tehát a bejelentett hét pont egy rövid távú növekedésösztönző és egy hosszú távú demográfiai csomag összekötéseként is felfogható, ahol a keresletélénkítés erős célzottságot mutat a gyerekvállalók felé. A gazdaságpolitika egyik fontos tevékenysége, hogy a gazdasági szereplők magatartását eltérítse a számára kívánatosak tartott irányba. Költsön többet, takarítson meg többen, beruházzon, vállaljon gyereket.Általánosságban azt mondhatjuk, hogy egy ilyen program tipikusan a belső keresletet pörgeti fel azáltal, hogy a hitelezést élénkíti, illetve transzferekkel vásárlásra ösztönöz. Ennek következménye a lakossági fogyasztás (és a beruházások) növekedése, amivel párhuzamosan a GDP, az infláció és az import egyaránt kaphat egy lökést. A pontos hatásokat illetően a részletes szabályozás megismerésére van szükség. Elsősorban azért, mert azok nélkül lehetetlen megbecsülni, hogy az egyes lehetőségeket hányan tudják és akarják igénybe venni.Erre a legerősebb példa a fiatal házasok gyermekvállalási támogatása. Éves szinten hozzávetőleg 50 ezer házasság köttetik, a 10 millió forint hitel (amennyiben mindenki igénybe veszi) 500 milliárd forintnyi hitelt jelentene évente. Ez még akkor is nagyon sok pénz a gazdaságban, ha felső becslésnek számít, és néhány feltétel (első házasság, 40 év alatti nők stb.) nyilván szűkíti kört. Sok múlik azonban a kondíciókon: például egyelőre nem tudjuk, hogy a kölcsön mire fordítható, milyen futamidővel, kamattal ketyeg. Ez az ösztönzés miatt is fontos: ha kevesek számára csábító a hitel, kisebb lehet a gyerekvállalási kedv javulása. Azt sem tudjuk, hogy a kölcsön később felvehető-e, vagy csak a házasságkötés pillanatában. A házasodók gyakran nincsenek abban az élethelyzetben, hogy szükségük lenne ekkora kölcsönre. A részletek tehát roppant fontosak a program megítélése szempontjából.Makrogazdasági szempontból természetesen a legfontosabb rövid távú kérdés, a költségvetési hatás. Az állam költsége nagy valószínűséggel egyszerre jelenne meg direkt támogatás, kamatszubvenció és adóelengedés formájában, igen változatos időbeli lefutásban, jelentős bizonytalanság mellett. Éppen ezért ezzel kapcsolatosan szívesen látnánk egy hatástanulmányt, ami a program hitelességét nagyban javíthatná.A kedvezményezetti kör látszólag jól körülhatárolt (fiatal első házasok), ám kérdőjelek bőven akadnak. A házasságkötéskor felvehető, majd gyermekenként egyre kedvezményesebbé váló 10 millió forintos kölcsön azért is érdekes konstrukció, mivel elvileg közelebb hozhatja az első gyerekvállalás időpontját. A hitel felvétele után ugyanis akkor jár a legjobban a pár, ha mielőbb gyerekvállalással menekülnek a törlesztések elől. Ez fontos részcél lehet, hiszen a 2. és 3. gyermekek gyakran azért nem születnek meg a családban, mert a kései gyerekvállalás miatt a nők kicsúsznak a szülőképes korból.Ugyanakkor ehhez meg kell változnia a házasságkötési mintának is. Ma ugyanis nagyon jellemző, hogy a párok nem kötnek házasságot, vagy csak akkor, amikor már a gyerekvállaláshoz közelednek. Ilyen "optimalizáció" mellett pedig akár azt eredményezheti a támogatás, hogy a házasságkötések tolódnak ki még tovább. Az biztos, hogy aki eleve nagy családban gondolkozik, ez a lehetőség nagyon jó, ám hogy mekkora ösztönzést jelent a hitellehetőség, csak néhány év múlva fogjuk látni.Csak kérdésként tudjuk felvillantani, hogy egyelőre sejtésünk sincs arról, hogy mit okoz a hitelpiacon egy ilyen új termék bevezetése. (Feltételezzük, hogy a hitel banki termék lesz, amit az állam külön megállapodással támogat.) A szabad felhasználású hitelek a drágábbak közé tartoznak, bizonyára a visszaélésre lesznek próbálkozások, ha a kondíciók nagyon kedvezők lesznek. Az szintén érdekes kérdés, hogy a bankok egy ilyen termék kockázatait miként tudják majd kezelni, és ez milyen hatással lesz a termék elterjedésére.A kedvezményes hitel használt lakás vásárlására történő felhasználhatósága jó hír a gyerekeseknek, ám egyben újabb lökést adhat az ingatlanáraknak, vagyis nem mindenki örülhet majd felhőtlenül. A heteken belül érkező falusi CSOK érdekes kérdése lesz, hogy megmozgatja-e az alacsony tranzakciószámú kistelepülések ingatlanpiacát.Ez a döntés leginkább a gyerekvállalási támogatáshoz hasonlít. Azzal együtt a gyereket vállalók a hiteleikből egészen szép összeget tudnak levonni. Amennyiben a frissen bejelentett kedvezmények mellett a CSOK 10+10 is megmarad, akkor a 3 gyereket vállalók 25 millió forint "ingyenpénzzel" indíthatják a közös életüket. (A később tárgyalt autóvásárlási támogatás további 2,5 milliót ad hozzá az összeghez.) Amennyiben ez a pénz zömében az ingatlanpiacba csatornázódik be, szintén izgalmas ármozgásokra számíthatunk. A családok oldaláról pedig gyökeresen eltérő lehetőségekre és élethelyzetre három gyerek vállalása esetén.Ez az első olyan pont, ahol nincs szó direkt ösztönzésről. Legalábbis nem látjuk valószínűnek, hogy emiatt sokan vállalnának még 1-2 gyereket, már csak azért sem, mert a gyerekek után járó adókedvezmény sokáig hasonló hatást érhet el. Az, hogy az idősebbek is megkapják ezt a kedvezményt arra utal, hogy a kormány sem ösztönzőként gondol erre az eszközre, hanem értékközvetítő intézményként.Érdemes egyébként belegondolni az érintettek körébe. Azzal, hogy a korábbi hírekkel szemben nem három, hanem négy gyerekeseknek jár az adókedvezmény, drasztikusan csökken a mentességben részesülők száma. Közülük sokan háztartásbeliek, vagy nem keresnek annyit, hogy a gyerekek után járó adókedvezmény után még ki tudnák használni ezt a lehetőséget. Az igazi nyertesek a munkapiacra már visszatérő, idősebb nők lehetnek, akik majd a nyugdíjba vonulásukig élvezhetik a mentességet. Effektíve néhány tízezer olyan nő lehet, aki ezt a kedvezményt érdemben ki tudja használni. (Részletesebben erről lásd cikkünket itt .)Ezt a lépést szintén nem látjuk gyerekvállalásra ösztönzőnek. Már csak azért sem, mert a sokgyermekes családok jelentős részének anyagi helyzete nem olyan, hogy hétszemélyes autóról álmodhasson, még kedvezménnyel sem. Az egyértelmű nyertesek a módosabb nagycsaládok. És persze az autópiac kínálati oldala - érdemes lesz figyelni az érintett gépjárművek árának alakulását a következő hónapokban.Nehéz megmondani, hogy ez a terv pontosan hány új férőhelyet jelent a korábbiakhoz képest (valószínűleg az idénre tervezett 10 ezer férőhely jelentős része már most épül vagy előkészítés alatt áll). Ez a pont és a következő a nők munkaerőpiacra való visszatérésének a lehetőségét javítja. A tapasztalatok szerint a fejlett országok gyerekvállalási döntéseiben fontos, hogy a nők tudják, a munkájukhoz való visszatérés nem hosszú évek homályába veszik, hanem mindennapi realitás. A szülőképes korú nők munkapiaci aktivitásában le vagyunk maradva Nyugat-Európától, ezért is fontos lehet ez a lépés.Az előzőhöz hasonlóan a munkaerőpiaci aktivitást segítő lépésről van szó, igaz, egyre ritkább élethelyzetben használható ki.A kormány nagy összegű direkt támogatásokkal, az anyák munkapiaci helyzetének javításával, illetve üzenet értékű lépésekkel is előállt annak érdekében, hogy javítsa a gyenge gyerekvállalási kedvet. A legnagyobb pénzt megmozgató eszköz a fiatal házasok gyermekvállalási támogatása lehet. A lépések részletesebb értékeléséhez még több helyen hiányzik a pontos szabályok ismerete, illetve a régi támogatásokhoz való viszony sem mindig világos. Az első eredményekre éveket kell majd várni, a munkapiaci hatásokra pedig évtizedeket.