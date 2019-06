Megvannak a 2020-as költségvetés igazi nyertesei

Mennyi jut a főbb célokra

A családok támogatása jövőre 224 milliárd forinttal lehet magasabb, mint idén, a vállalkozások pedig összességében 500 milliárd forinttal járhatnak jobban 2020-ban - derült ki Varga Mihály szavaiból a költségvetés bemutatásakor . A Portfolio a szokásoknak megfelelően mélyebbre ásott, hogy lássuk, mely területek járnak a legjobban jövőre és melyek a legkevésbé.A deficitről és a költségvetési alapfolyamatokról külön elemzést írtunk:A központi alrendszer mérlegére vonatkozó részletes kiadási és bevételi számokból kiolvasható, hogy mely területeken lehet nagyobb hangsúlyeltolódás 2020-ban.Ebből látványosan kilóg a lakásépítési támogatások 22,4%-os emelkedési üteme, ami nem meglepő a kormány új családvédelmi intézkedéseinek fényében (ezekről még részletesen írunk a későbbiekben). Látványos, hogy a költségvetési szervek kiadásai visszafogott ütemben növekednek és az uniós programok kiadásai 1955 milliárd forintról 1700 milliárd forint alá csökkennek.Emellett érzékelhetően emelkednek az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is, közel 100 milliárd forint a növekmény.A közmunkaprogram várható visszaszorulásával párhuzamosan a kormány is kisebb összeget szán erre a célra: jövőre 140 milliárd forintot költhet az idei 180 milliárd forint után.Nagy nyertes továbbá a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Innovációs Alap, melynek keretősszege 75%-kal lett magasabb.Az Egészségbiztosítási Alap ugyanis 10,2%-kal több forrásból gazdálkodhat jövőre, ezen belül a kórházak szempontjából fontos gyógyító megelőző ellátás előirányzat 12,2%-kal, 155 milliárd forinttal lesz magasabb. Vagyis a kórházak jövőre 1,5 havi plusz juttatással kalkulálhatnak. A gyógyszerkassza (bruttó) összege 8,5%-kal 393 milliárd forintra emelkedik.

Ezermilliárdok a családoknak

Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására 10,5 milliárd forint mehet el.

A babaváró támogatás kamattámogatása 20,1 milliárd forintba kerülhet, a babaváró támogatás tartozások elengedése 2,19 milliárd forint lehet, míg a babaváró támogatás banki költségtérítése 3,9 milliárd forint.

A falucsi CSOK kerete 60 milliárd forintot érheti el 2020-ban.

A kamattámogatott hitel kiterjesztése 11,2 milliárd forintos kiadást jelent.

A többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése 16,5 milliárd forintba kerül.

A Nől 40 program jövő évi kiadási vonzata már 285 milliárd forintot érhet el.

A négygyermekes anyák szja-mentessége 22 milliárd forintba kerülhet.

Az illetékmentes öröklés 37 milliárd forintot tesz ki.

Lesznek itt beruházások

Liget Budapest projekt: 24,8 milliárd forint

Paks II. beruházás: 77 milliárd forint

Új multifunkcionális sportcsarnok megvalósítása: 35 milliárd forint

Teljesen új elem a beruházási tartalék, nem is kis összeggel: 100 milliárd forint

Nagyvállalati beruházási támogatások: 15 milliárd forint

Budapest-Belgrád vasútvonal: 61,2 milliárd forint

Országos Mentőszolgálat beruházásai: 10,1 milliárd forint

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer: 34,8 milliárd forint

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tőkeemelése: 10 milliárd

Magyar Közút Zrt. tőkeemelése: 6 milliárd forint

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése: 10 milliárd forint

Hungexpo fejlesztése: 25 milliárd forint

A nyugellátásokkal kapcsolatos kiadások eközben 3,9%-kal növekedhetnek. A nyugdíjasokat érintő jövő évi változásokról külön cikkben írtunk:A különböző kiadási célok közül külön érdemes kiemelni a családok támogatásával kapcsolatos előirányzatokat. A Pénzügyminisztérium erre vonatkozóan egy részletes táblázatot szerepeltetett a költségvetési törvényjavaslatból, amiből kiderül, hogy a kormány jövőre 2227 milliárd forintot költ a családpolitikai célú kiadásokra, kedvezményekre (ebbe beletartozik a családi pótlék, az önkormányzatok már eddig is ismert támogatása, stb.). Ezek közül kiemelünk néhány, leginkább új elemet:A kormány az eddigieknek megfelelően folytatja a már megkezdett nagyobb állami beruházási programokat. Ilyen az Egészséges Budapest Program, amire jövőre 35 milliárd forint jut, folytatódik a Magyar Falu Program, a kistelepülések megközelíthetőségének javítását célzó program, fennmarad a Modern Városok Program, a közúti és vasúthálózati infrastruktúra fejlesztését célzó programokat is betervezte a kormány.A felhalmozási költségvetést részletező táblázatból az is kiolvasható, hogy milyen fontosabb beruházási célokra mekkora összeg jut jövőre. Ilyen például:

Lesznek állami béremelések, majd

Ebből lesz pénz

A társasági adó összege 25%-kal 501 milliárd forintra bővül.

A bankadóból származó bevétel 22,95-kal 65 milliárd forintra nő.

A Kata és kiva népszerűsége tovább növekszik és az ebből származó bevételek 42%-kal, illetve 76%-kal emelkednek.

Az áfabevételek 15,8%-kal 5000 milliárd forint közelébe emelkednek, ami mögött újabb gazdaságfehérítő intézkedések állhatnak, ahogyan azt korábbi cikkünkben jeleztük.

A biztosítási adóból származó bevétel 45%-kal 98 milliárd forintra növekszik.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás idei bevétele 15,5 milliárd forintról 35,9 milliárd forintra emelkedik.

Az szja-bevételek 10,5%-kal lehetnek magasabbak az ideinél.

És látványosan gyarapodnak az állami vagyonnal kapcsolatos befizetések is, 27%-kal.

"A költségvetés számszakilag és szabályrendszerében is lehetőséget nyújt további ágazatokban, foglalkoztatotti csoportokban életpályák indítására, folytatására és egyéb bérrendezésekre a 2020. év vonatkozásában.A jövő évi költségvetésbe az egészségügyi dolgozók többlépcsős béremelésének első eleme van beépítve (amivel az ágazati érdekvédők már most elégedetlenek), emellett "rendelkezésre áll a forrás továbbá a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményének növelésére, a bölcsődei humánerőforrás anyagi elismerésére, az Országgyűlésről szóló törvényben meghatározott képviselői juttatások, illetve köztisztviselői illetmények növelésére, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti illetményemelés következő ütemére, valamint az Állami Számvevőszék foglalkoztatottjai illetményének nemzetgazdasági átlagkeresethez kötött növekedésére".A központi költségvetés egyenlegének javulása arra vezethető vissza, hogy a bevételek várhatóan erőteljesebben növekednek jövőre, mint a kiadások. A központi költségvetés kiadásai 11%-kal lehetnek magasabbak. Ahogyan beszámoltunk, mindhárom fő bevételi forrás (gazdálkodó szervezetek, fogyasztási adók és lakossági befizetések) emelkedhet jövőre.Az alábbi részletes táblázatban azonban vannak érdekességek első ránézésre: