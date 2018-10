Milliókhoz juthatnak az anyák a kormány példátlan kedvezményével

Portfolio Private Health Forum november 13-án! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

a gyermekvállalás ösztönzését célzó lépések között felvetődött, hogy a háromgyermekes nők életük végéig mentesek legyenek a személyijövedelemadó-fizetés alól.

Kik járnak jól?

az szja-mentességet "nem felmenő" rendszerben vezetik be, hanem minden olyan nőt megillet, akik már most három gyereket nevelnek, vagy neveltek a múltban (ha a kormány szándéka a demográfiai helyzet javítása vagyis, hogy gyermekvállalásra ösztönözzön a lépés, akkor ez a forgatókönyv első körben nem hatékony lépés, viszont konfliktusmentesen oldja meg azt a kérdést, hogy kiknek járjon az életük végéig az adómentesség),

a mentesség mellett változatlanul él tovább a 3 gyerek után járó havi 99 ezer forintos kedvezménye (ami az szja-n túl a járulékból is érvényesíthető).

Azok a kisgyermekes családok, amelyek magasabb összjövedelmük lévén 99 ezer forintnál több adó- (és járulék)kedvezményt is érvenysíthetnének havonta. Ezek tipikusan a kisgyermekek mellett is két aktív keresővel rendelkező családok. Hogy pontosan milyen magas jövedelem kell ahhoz, hogy ebbe a csoportba kerüljön a háztartás, az azon múlik, hogy az új kedvezményt hogyan hangolják össze a már most is létezővel. Ha a járulékból való levonás korlátlanul alkalmazható, akkor már 300 ezer forint havi bruttó családi jövedelemtől felfelé lehetne élvezni az új szja-elengedés áldásos hatásait (feltéve, hogy az anyának van adóköteles jövedelme). Amennyiben viszont a 99 ezer forintot mindenképpen az szja-ból kell levonni, ameddig az lehetséges, akkor csak 660 ezer forintnyi családi jövedelem felett lehetne kihasználni az új adókedvezményt.

A másik csoport, akik az új kedvezménynek nagyon örülnének, azok a dolgozó anyák, akiknek a gyermekei már felnőttek, és így nem jár nekik a 99 ezer forintos adókedvezmény. Ők jellemzően a 40 év feletti aktív korosztály. Ha az adómentességet valóban nem felmenő rendszerben vezeti be a kormány, ebben a körben lesz igazán sok kifizetés, hiszen a már gyermeket nem nevelők sokkal aktívabbak a munkapiacon, több adóköteles jövedelmet szereznek, mint a gyermeküket még otthon nevelő nők.

Már régóta napirenden van a kormányban az újabb családpolitikai intézkedéscsomag és a legutóbbi értesülés alapján már látható az irány. Egyetlen kiszivárgott mondatból ugyan nehéz a pontos következtetéseket levonni, de már ebből is fontos megállapításokat tehetünk arra vonatkozóan, hogy kik járhatnak jól a legújabb családsegítő intézkedéssel. Amit tudunk egyelőre:A hatások felméréséhez két, egyelőre ismeretlen részletet illetően kell feltételezéseket tennünk. EszerintA már ma is élő adókedvezmény azt jelenti, hogy a nagycsaládok jelentős része most is mentesül az szja-fizetés alól. Ezért az új, most kiszivárgott szja-mentesség terve elsősorban azon nők számára jelent további előnyt, akiknek marad még elengedhető személyi jövedelemadójuk. Ez két karakteres csoportot jelenthet:A megközelítő számításoknak komoly korlátja, hogy nem tudni, hány olyan nő lehet, aki a fenti két csoportba tartozik.Ebből ugyanis kiolvasható, hogy jelenleg hány háztartást érinthet a "nem felmenő" rendszer (vagyis ha a már most 3 vagy több gyermekkel rendelkező háztartásokra is érvényes lesz a kedvezmény). Ezek alapján 173 ezer érintett háztartás jöhet szóba (és ebbe most beleértettük azokat a férfiakat is, akik egyedülállóként nevelnek 3 vagy több gyermeket). Ha az ő esetükben érvényesíthető lesz az élethosszig tartó szja-mentesség, akkor (nagyon leegyszerűsítve a számításokat, és átlagbérrel számolva)Fontos azonban megjegyezni, hogy mivel átlagbérrel számoltunk, ezért, mivel például a gyeden lévő nők keresete alacsonyabb az átlagbérnél.Fontos látni, hogy ebben a költségvetési hatásban nincsenek benne a fentebb jelzett második csoport tagjai, a dolgozó anyák, akiknek gyermekeik már felnőttek.

Mit jelent ez egy átlagos család számára?

A 2016-os mikrocenzus adataiból azt is tudjuk, hogy azokban a családokban, ahol két felnőtt három vagy annál több gyermeket nevel, ott egy főre vetítve 726 ezer forint az éves nettó jövedelem. Nagyon leegyszerűsítve: a három gyermeket nevelő, átlagbért kereső családok esetében az anya szja-mentessége számításaink szerint éves szinten jelentősen, 11%-kal javítja az adott háztartás jövedelmi helyzetét. (Csak az anya keresetére vetítve ez 22%.)

a nyugdíjba vonulásának időpontjáig (ami 59 év körül volt a legutóbbi adatok szerint átlagosan) összesen 18,7 millió forintos adóelőnyhöz juthat. Nyilván minél előbb érvényesek rá a kedvezmény feltételei (korai gyerekvállalás és korai visszatérés a munkaerőpiacra), annál nagyobb a nyereség.

Ha demográfiai fordulat nem is lesz tőle azonnal...

Ha csak az anya oldaláról közelítjük meg a jövedelemnövekedést, akkor egyszerű számításaink azt mutatják, hogy a három gyerek mellett például 39 évesen ismét munkát vállaló és így az élete végéig szja-mentességet élvező nő (bruttó átlagbért, 4%-os bruttó bérnövekedést, nem változó szabályokat és 15%-os szja-kulcsot feltételezve)És fontos megjegyeznünk, hogy a fentiekben mindenhol átlagos adatokkal számoltunk, amelyek lényeges torzításokat tartalmazhatnak.Éves szinten jelenleg 1900-2100 milliárd forint körüli összeg folyik be az államkasszába szja-bevételek formájában. Megközelítő és nagyon leegyszerűsítő számításaink szerint ennek az 5%-áról mondana le a kormány minden évben az élethosszig tartó adómentesség miatt, miközben a másik oldalon megjósolni is nehéz azt, hogy mikor és mennyiben javítja a demográfiai helyzetet. A központi kérdés ugyanis az, hogy az egy, illetve kétgyermekes családok a kilátásba helyezett kedvezmény hatására mennyire vizsgálják felül családtervezési döntéseiket, és ennek köszönhetően hány olyan harmadik gyermek születik meg, akiket korábban eredetileg nem terveztek. Ebből a szempontból érdekes kérdés, hogy mennyire lehet gyermekvállalást ösztönző hatású és vonzó egy olyan intézkedés, amely egy későbbi időpontra (a nők ismételt munkába állásának idejére) ígér pótlólagos kedvezményt.A belengetett adómentesség másik, egyértelműen pozitív következménye viszont: ha ugyanis megvan a már eleve eltervezett 3 vagy annál több gyermek a családban, akkor az adókedvezmény miatt a nők nagyobb arányban térhetnek vissza a munkaerőpiacra (legalábbis az esély nagyobb, hiszen a visszatérésüket más tényezők is lényegesen befolyásolják). Ez pedig kifejezetten kedvező fejlemény lenne, mivel a kisgyermekes anyák foglalkoztatási rátája Magyarországon hagyományosan elmarad az uniós átlagtól, de nem is kell az uniós számokhoz viszonyítanunk.A kiszivárgott intézkedés egy másik lehetséges üzenete kissé távolabbra visz, de érdemes eljátszani a gondolattal. Korábban ugyanis kormányzati körökben is felmerült a radikális nyugdíjjavaslat, amely a gyerekszámtól tenné függővé a nyugdíj összegét. Ez a gondolat gyakorlatilag az aktív kor végéig járó szja-mentesség kiterjesztése az inaktívak számára, a kétfajta kedvezmény tulajdonképpen felfűzhető egy láncra.