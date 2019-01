Az egész EU-ban Magyarországon az egyik legrosszabb a korrupciós helyzet

A tavalyi évre vonatkozó felmérésben a 100 fokú skálán a legjobb helyre visszatért Dánia a maga 88 pontjával, ami ugyanannyi, mint egy évvel korábban, csak éppen a tavalyi első Új-Zéland az akkor elért 89 pontról 87-re csúszott vissza. Utánuk következik Finnország, Szingapúr, Svédország, Svájc, Norvégia, Hollandia, Kanada. Általánosságban véve az elmúlt négy évben a globális korrupciós helyzet romlását állapította meg a TI.A tavalyit megelőző években Bulgária teljesítménye valamelyest javult, és hasonlóan alakul a korrupció Romániában is, mert felfelé araszolás után ez az ország is egy pontot rontott tavaly 47-re.Az EU, illetve Nyugat-Európa átlaga 66 pont volt tavaly, amivel messze a legjobban teljesítő régió a világon, de a nemzeti és uniós hatáskörök összevisszasága problémákat okoz, és a blokk még távol van attól, hogy hatékonyan tudjon fellépni a korrupció ellen - állapítja meg a felmérés.A szervezet szerint a korrupció annál súlyosabb egy országban, minél rosszabb a demokrácia helyzete. Az elemzés kiemeli ezen a téren Törökországot és Magyarországot, ahol a demokratikus helyzet romlása a korrupció súlyosbodásával járt együtt. A TI Magyarország esetében - mint tavaly - most is kiemeli a civil társadalom és a független sajtó terének gyors szűkülését.Az Európán kívüli térségekről szólva a TI megállapítja, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét érő fenyegetések miatt az Egyesült Államok tavaly kiesett a 20 legkevésbé korrupt ország köréből, 2011 óta először: egy év alatt négy pontot rontott, 71-re. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor a korrupció súlyos problémát fog okozni az országban, amelynek pedig a világ vezető hatalmának kellene lennie ebből a szempontból is - olvasható a jelentésben. A TI szerint ez egy olyan probléma, amelyet a Republikánus Párt és a Demokrata Párt csak közösen tud megoldani.