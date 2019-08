Drámai jóslat érkezett a gyenge forintról - Megszólaltak az elemzők a történelmi mélypont után

A Portfolio idén is megrendezi a Budapest Economic Forumot. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Egy lebegő árfolyamrendszerben természetes, hogy az árfolyam ingadozik, így az sem rendkívüli, ha 2%-os gyengülés történik. Ami miatt ez most probléma, az az, hogy egy amúgy is gyenge szintről esett az árfolyam, így érte el a rekord gyenge szintet

- mondja, a Századvég makrogazdasági üzletágának vezetője. A mostani gyengüléshez több egyedi tényező is hozzájárult: ilyen a kereskedelmi háború, az olasz politikai bizonytalanság, illetve a német gazdaság gyengélkedése.

Ha pedig az MNB laza marad, akkor nem lesz vonzóbb a forint a külföldi befektetőknek.

"Ugyanakkor a leértékelődést segíthette az MNB Monetáris Tanácsának keddi közleménye is, melyből az olvasható ki, hogy a monetáris politikában további szigorítás nem várható, a gazdag túlfűtöttségének mérséklését a fiskális politikától és az új állampapírtól várják" - emelte ki Regős Gábor.Az MNB a keddi kamatdöntése során szinten tartotta a kamatokat , és hangsúlyozta, hogy "". Ez pedig a tartósan laza monetáris kondíciók fenntartását vetíti előre., az ING Bank vezető közgazdásza kiemelte: az, hogy hol állhat meg a forint, csak attól függ, mennyire romlik a külső helyzet. "Különös tekintettel arra, hogy az MNB (csütörtökön) ismét jelezte, hogy nincs árfolyamcélja , ezzel szabad utat adott a forint gyengüléséhez. Nagyon nehéz lenne ezek után elképzelni, hogy az MNB valahogy közbeavatkozzon" - véli a szakértő.A kereskedelmi háború vélhetően nem oldódik meg egyhamar és a Brexit is egyre rosszabb végkifejlet felé közelít, így egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a következő hetekben a forint újabb és újabb csúcsokat ér el, és meg sem áll 335-ig - véli az ING közgazdásza. "Már csak azért sem, mert talán titokban örül, hiszen a forint gyengülése végeredményben a monetáris politika lazítását jelenti, amire szükség is lenne a közeljövőben, ha a Fed és az EKB tényleg folytatja/újraindítja a gazdaság ösztönzését" - összegzi a folyamatokat a szakértő.Regős Gábor nem számít változtatásra a magyar monetáris politikában a forint esése miatt, az továbbra is laza marad. A Századvég kutatója kiemelte, hogy az MNB-nek nem árfolyam-, hanem inflációs célja van, így tekintettel az eurózóna alacsony inflációjára, nem is feltétlenül muszáj szigorítania, csak ha az infláció megkívánja, de természetesen a forint árfolyamának védelme érdekében megteheti.

A jelenlegi gyengülés nem változtat a monetáris politikán, legfeljebb csak meredekebb gyengülés esetén, de akkor lehet, hogy inkább pánikot okozna

tisztul a kép a Brexit körül,

enyhül az amerikai-kínai kereskedelmi háború,

megkezdődik az amerikai és európai jegybanki stimulus,

és esetlegesen a német kormány is elkezdi a fiskális lazítást.

a nehezén talán ősz végére túl leszünk, de várhatóan a forint számára az új kereskedési sáv 330-340 között lehet a közeli jövőben.

Figyelembe véve ugyanakkor a magas hazai infláció és alacsony hozamok együttese által okozott sebezhetőséget, a várhatóan fennmaradó piaci hangulatingadozásokat és esetleges további turbulenciákat jobban megérezheti a forint, mint korábban, annak ellenére, hogy a makrofundamentumok továbbra is támogatják a hazai devizát

, a TakarékBank vezető közgazdásza úgy véli, hogy nem igazán indokolt a szigorítás, mivel az infláció már fékeződik (év végére bázishatások miatt felugorhat 4% közelébe, de a jövő év közepétől tartósan 3% alatt maradhat az infláció), a nagy jegybankok várható lazításai miatt pedig a hazai kondíciók tartása is relatív szigorítást jelent.- vélte Suppan Gergely. "Mivel a háztartások devizaadóssága megoldott, az államháztartásé csökken, ezért nincs semmilyen kockázata, nem sérülékeny a hazai gazdaság" - tette hozzá.Virovácz Péter szerint akkor állhat meg a forint esése, ha"Minderre még legalább egy hónapot, de a kereskedelmi háború és a gazdaságpolitikák esetében akár fél-egy évet is várnunk kell" - véli a szakértő, aki szerint, a Raiffeisen Bank vezető közgazdásza szerint rövid távon akár újabb mélypontok is kialakulhatnak, de 1-2 hónap távlatban újra 330-as szint alá várja az árfolyamot. A CIB Bank elemzői nem számítanak jelentős erősödésre., a bank közgazdásza szerint bár a kissé gyorsabb leértékelődés után technikai korrekció könnyen elképzelhető, egy "esetleges visszaerősödés korlátozott mértékű lehet és a következő hónapok során is a 325-335-os euró/forint-sáv maradhat jellemző"., az UniCredit Bank vezető közgazdásza szerint a jelenleg tapasztalt rendkívül bizonytalan külpolitikai és gazdasági helyzetben (Brexit, kereskedelmi háború, recessziós félelmek) nehéz megjósolni, hogy hol lesz a forint legközelebbi támasza.- emelte ki Halász Ágnes, aki szerint összességében erős volatilitás mellett enyhe forintgyengüléssel kalkulálunk."Egy dolog segíthet a forintnak, mégpedig a pozícionáltság" - írta Virovácz. Az ING szakértője rámutatott: az MNB ábrakészletéből jól kiolvasható, hogy bár augusztus közepén a "long tranzakciók" növekedése következtében a short-állomány némiképp mérséklődött, az továbbra is a historikus csúcsnak számító 2750 milliárd forint körül alakult. A forint azóta 331 fölé is elszállt, vagyis mára vélhetően már 3000 milliárd forint körül lehet a nettó short pozíció. "Ez egyben azt is jelenti, hogy" - állapította meg. Előbb-utóbb eljön az a pont, amikor már nem lesznek új belépők és a régiek limitekbe ütköznek. "Jelenleg tehát pont abban bízhatunk, hogy, mert előbb-utóbb elfogynak a vásárlók (az opportunisták), akiknek a forintot el lehet passzolni, vagyis felszívódik a kereslet, megáll a zuhanás" - vélte Virovácz.Halász Ágnes úgy véli,. Ugyanakkor, ez egy viszonylag kedvezőtlen forgatókönyv, ami esetében az MNB már vélhetően beavatkozna" - véli az UniCredit szakértője. Ennek mértékét azonban nehéz megmondani, mert - a korábbi tapasztalatokból kiindulva - vélhetően csak nagyon óvatosan nyúlna a jegybank az eszköztárhoz. "Jelenleg azonban azzal számolunk, hogy a globális kockázatok miatt a lazítás irányába elmozdult Fed és EKB enyhítik az alkalmazkodási kényszert az MNB-n.""Mind a belső, mind a külső, nemzetközi folyamatok kivárásra ösztönözhetik az MNB-t" - vélik az MKB Bank szakértői. Amikor az inflációs mutató az MNB toleranciasávjának felső, 4%-os értékét közelítette (április-május), akkor sem változtatott a jegybank a monetáris kondíciókon, melyhez a borúsabb külső környezet és az EKB lazítás irányába mutató kommunikációja is hozzájárult - írta az MKB, hozzátéve, hogy jelenleg a hazai infláció már lassabb dinamikát üt meg, ráadásul az őszi hónapokban is visszafogottabb árnyomás várható.