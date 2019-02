Alapjaiban forgatná fel a magyar egészségügyet az MNB javaslata

Egészségügyi fordulat az MNB szerint

Nem érhetjük utol Ausztriát teljes egészségügyi fordulat nélkül

És érdemes itt elidőzni kicsit a fordulat szó használatán. Mert valóban: ahogyan az "Egészséges társadalom" címet viselő fejezet 39 javaslatát az jut eszünkbe, hogy ezek az intézkedések gyakran szöges ellentétben állnak/álltak a kormány eddigi politikájával.

Fontos, érzékeny, innovatív és semmitmondó elemek egy helyen

Egyrészt hangsúlyozza a lakosság egészségtudatosságának emelését és a prevenció fontosságát.

Másrészt úgy vélik a szakértők, hogy a teljes egészségügyi rendszer hatékonysági tartalékokkal rendelkezik. Ha ezt megfelelően használná ki a kormány, akkor a kiadási szint növelése nélkül is javítható lenne az eredményesség. Konkrétan megemlítik, hogy "a gyógyszerkiadások magas vagy az ágykihasználtság alacsony szintje olyan hatékonysági tartalékot jelent, amelynek megfontolt átcsoportosításával (például prevenciós vagy alapellátási célokra) javítható lenne az egészségügyi ellátórendszer hatékonysága".

Harmadrészt a magánforrások intézményesített keretek között történő becsatornázása mellett érvel az anyag.

A gyógyszeripar szereplői is készülhetnek

Több tényező együttes hatásaként a Magyarország GDP-arányos gyógyszerügyi kiadásai az egyik legmagasabbak az Európai Unióban.

szakmai szempontok szerint felülvizsgálni valóban szükség van-e ilyen mennyiségű és szerkezetű vényköteles gyógyszer felírására,

az innovatív terápiák alkalmazásához szükséges források előteremtése érdekében megfontolandó lehet csökkenteni az alacsony terápiás költségű gyógyszerek állami támogatásának mértékét,

az orvoslátogatók és a klinikai kísérletek működésének átláthatóvá tétele,

vény nélkül kapható gyógyszerek mennyiségének csökkentése érdekében a gyógyszerek és egyéb egészségügyi termékek hirdetéseire kivetett reklámadó bevezetése, a bevétel célzott felhasználása.

Összefoglalásképp

Kérdés, hogy mindezekből a kormány mennyit tud és akar felkarolni, ne feledjük ugyanis, hogy a kormány az elmúlt években minden erejével hangoztatta, hogy az egészségügy nem üzlet és a kormánypártok pedig a vizitdíjat szavaztatták le. Ez pedig egész egyszerűen behatárolná a kormány lehetőségeit az egészségügyben, hacsak nem hajlandó végre felülvizsgálni álláspontját.

Egészséges étkezési szokások elősegítése tájékoztatással és adókedvezményekkel

Egészségügyi alapismeretek a közoktatásban

A népegészségügyi termékadó bővítése

Röviditalok jövedéki adójának növelése

A dohányzás elterjedtsége és az általa okozott megbetegedések költségeinek csökkentése a jövedéki adó emelésével

Rendszeres sportolás lehetőségének megteremtése

Minőségi munka- és lakókörnyezet kialakításának támogatása pályázatokkal

A háziorvosi rendszer funkcióinak erősítése

Rendszeres állapotfelmérések és szűrővizsgálatok támogatása

Nemzeti Egészségügyi Adatbázis létrehozása

Átfogó mentális egészségcsomag kidolgozása és szisztematikus végrehajtása

Mentési rendszer erősítése

Beteg-együttműködésen alapuló finanszírozási módszerek kiterjesztése

Rehabilitációs ellátások erősítése

Hosszútávú- és otthonápolási kapacitások növelése az egészségügyi és szociális ellátórendszer közötti együttműködés erősítésével

Valós költségekre épülő állami finanszírozási rendszer kialakítása

Eset szintű adminisztráció és kontrolling bevezetése az egészségügyi intézményekben

Teljesítményvolumen korlátok alkalmazásának felülvizsgálata

Ellátási szinteken átívelő finanszírozás kialakítása

Eredményességhez kötött finanszírozási módszerek alkalmazásának bővítése

A betegek korábbi kezelésére vonatkozó szakmai visszajelző rendszer kialakítása

Átlátható bérezési rendszer kialakítása

Egészségügyi szakszemélyzet számának növelése

Szolgáltatásfinanszírozó kiegészítő magán egészségbiztosítási rendszer feltételeinek megteremtése

Alanyi jogú egészségpénztári tagság és a be- és kifizetések célzott ösztönzése

Prevenciós és szolgáltatásfinanszírozási számlák támogatásának bővítése

Adókedvezmény vállalati egészségügyi csomagokra

Magán egészségbiztosítások számára adókedvezmény

Minimumfeltételek, szakmai és finanszírozási irányelvek, protokollok folyamatos felülvizsgálata, frissítése

A társadalombiztosítás által finanszírozott ellátási csomag pontos definiálása

A szakmai és pénzügyi ellenőrzés erősítése

Az egészségügyi intézmények teljesítményének és a betegek elégedettségének standardizált mérése és publikálása

Magánszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségeinek növelése

Menedzsmentértékelési rendszer bevezetése az állami intézményekben

Egynapos aktív ellátások kapacitásának növelése

Gyógyszerkiadások szakmai alapú átcsoportosítása, csökkentése

Gyógyszerkereskedelem stratégiai iparágként kezelése

Telemedicina fejlesztése

Ellátás szervezését egyszerűsítő innovatív technológiák fokozottabb használata

Erről itt írtunk külön cikkünkben: jelentette ki többek között az MKIK gazdasági évnyitó beszédében Matolcsy György jegybankelnök, amikor bemutatta az MNB szakértőinek legújabb versenyképességi javaslatcsomagját és annak is a magyar egészségügy fejlesztésére vonatkozó részét. (Az új javaslatokat egyébként érdemes összevetni a jegybank tavaly júniusban bemutatott anyagában szereplő 24 egészségügyi javaslattal .)Az intézkedések egy másik csoportja pedig status qou helyzeteknek menne neki, amibe eddig egyetlen kormány sem vágta a fejszéjét, nem véletlenül., ugyanis konkrétan szerepel benne a "gyógyszerkiadások szakmai alapú átsorolása, csökkentése". Ez a korábbi Széll Kálmán Tervek gyógyszerszektort érintő lépéseinek ismeretében (akkor Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter volt) nem teljesen váratlan.A jegybank szakértői - hasonlóan a korábbi anyagaikhoz - abból indulnak ki, hogy a magyar lakosság egészségi állapota meghatározza az ország humán tőkéjének állapotát, és mint ilyen nemzetgazdasági kérdés. A dokumentum egészségügyi fejezetében három fontos motívum húzódik meg:Az MNB közgazdászai azerősítése érdekében nemcsak motiváló elemeket fogalmaztak meg, hanem előszeretettel nyúlnának az adóemelés eszközéhez. Legutóbb Joó Tamás egészségügyi közgazdásszal készített interjúnkból volt kiolvasható, hogy "az egyik leghatékonyabb dohányzás visszaszorítását célzó intézkedés az adóemelés. A fejlett országokban a dohánytermékek adójának 10 százalékos emelése 3-5 százalékos fogyasztáscsökkenéssel jár együtt". A jegybanki szakértők ezúttal a röviditalok jövedéki adóját, a dohánytermékek jövedéki adóját emelnék, valamint a népegészségügyi termékadóval sújtott ételek körét bővítenék. Konkrétan a pálmaolaj felhasználását, de jobban adóztatnák a virslit, a bacont, a süteményeket vagy épp a hamburgert. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a jegybanki anyag javasolja a dohánytermékek egységes csomagolásának mielőbbi bevezetését, melynek alkalmazását a kormány nemrégiben halasztotta el 2,5 évvel későbbre.Az(egészséges étkezés támogatása adókedvezménnyel, rendszeres sportolás, minőségi munka- és lakókörnyezet) intézkedések, valamint a fentebb tárgyalt adóemelések mellett egy lényeges "büntető" jellegű eszközt is javasol a jegybank:. Ennek keretében javasolják a kétoldalú kötelezettségvállalás elvének bevezetését. "Eszerint nem csak a finanszírozónak vannak kötelezettségei, hanem a betegeknek is, akik kötelesek követni és végigcsinálni az orvosok által előírt terápiát. Amennyiben elmulasztják mindezt, akkor ezzel a jövőben további költségekkel fog járni az ellátásuk, amelyhez nagyobb hozzájárulás várható el a részükről. Az Egyesült Államok piaci biztosítási elvére épülő modelljében az ilyen típusú kötelezettségek jelentős szerepet játszanak. A beteg-együttműködés javítás érdekében javasoljuk, hogy- fogalmaznak. Emellett javasolják továbbá, hogy a gyógyszerek esetében pozitív ösztönzőt jelentő,. "Mindez a gyakorlatban azt jelentené, hogy bizonyos krónikus betegségek esetében (például: cukorbetegség, magas vérnyomás) a terápia, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő előírások (például: testmozgás, diéta, szűrővizsgálatokon való részvétel) betartása esetében növekedne a szedett gyógyszerek állami támogatása" - részletezik.A jegybanki anyag tisztában van a magyar egészségügyi ellátórendszer egészét átható legsúlyosabb problémával, a. Itt kiemelték, hogy a humán erőforrás hiányban jelentős szerepet játszik a magán- és a külföldi ellátóintézmények elszívó hatása, valamint a pályaelhagyás. Az állami ellátórendszert elhagyó munkavállalókat ma már nem is elsősorban a magasabb bérek megszerzésének lehetősége, hanem a kellemesebb munkakörnyezet motiválja - írják. Ugyanez a kép olvasható ki a Portfolio egészségügyi interjúsorozatának releváns darabjaiból is.: átlátható bérezés, szakszemélyzet számának növelése, háziorvosi rendszer funkciójának erősítése, mentési rendszer erősítése, több mentős felvétele, magasabb mentős bérek, eszközpark fejlesztés. Ezeknél a javaslatoknál nagyon hiányzik a hogyan és a miből kérdésekre adott válasz.Vannak mindenképpenis, amelyek megvalósulásuk esetén valóban sokat tennének hozzá a magyarok egészségi állapotához. A rehabilitáció erősítésének ügye (amit a legújabb szlovák egészségügyi reformban szintén felismertek), a társadalom folyamatos öregedése okozta kihívások felismerése, otthonápolás, szociális ellátórendszer fontossága, a Nemzeti Egészségügyi Adatbázis létrehozása (itt Szingapúr példáját említik a szakértők, ahol a National Electronic Health Record rendszere az "Egy beteg, egy egészségügyi nyilvántartás" elvére épül), az egynapos aktív ellátások kapacitásának növelése, a telemedicina fejlesztése, innovatív ellátásszervezési technológiák alkalmazása (internetes ügyintézés, időpont, lelet, stb., de még a Google Glas amerikai alkalmazását is megemlítik).A csomagban szerepelnek azok az intézkedések is, amelyeket. Ide sorolható a valós költségekre épülő állami finanszírozás, a teljesítményvolumen korlátok alkalmazásának felülvizsgálata, a minimumfeltételek felülvizsgálata, az ellenőrzés erősítése, a menedzsmentértékelési rendszer bevezetése, az eredményességhez kötött finanszírozási módszerek, az egészségügyi intézmények teljesítményének és a betegek elégedettségének standardizált mérése és publikálása.És vannak azok a javaslatok, amelyek a kormány eddigi intézkedéseivel mennek szembe vagy más szempontok miatt. Ezek közül kiemelendő a szolgáltatásfinanszírozópontos definiálására, melyhez eddig a politikai akarat érthető okokból kifolyólag nem volt meg. Ugyanígy nehezen összeegyeztethető a mostani keretekkel az alanyi jogú egészségpénztári tagság befizetéseinek ösztönzése, a vállalati adócsomagokra vonatkozó adókedvezmény (amit a gyakorlatban a kormány épp az idei évtől szüntetett meg), valamint a magán egészségbiztosításokra vonatkozó kedvezmény.Ha a Matolcsy György által vezetett jegybank versenyképességi javaslatát tűzné napirendre a kormány, akkor leginkább a gyógyszeripar szereplői izgulhatnának, felsejlenek ugyanis a korábbi Széll Kálmán Tervekben megfogalmazott állítások. Az anyag ugyanis több helyen hangsúlyozza a magas magyarországi gyógyszerkiadásokat. Megemlíti például:Majd később hozzáteszi, hogy "a vényköteles gyógyszerek forgalma 463 milliárd forint volt, amelyből az állam fizetett 342 milliárd forintot, míg a betegek 121 milliárdot álltak". A gyógyszergyártók által fizetett különadókról azonban megfeledkezik az anyag.Sokatmondóan hozzáteszik az elemzők, hogy "a vényköteles gyógyszerek esetében nem lehet figyelmen kívül hagyni az orvoslátogatók szerepét, akik érdeke, hogy rávegyék az orvosokat minél több gyógyszer felírására és akik Magyarországon kifejezetten enyhe szabályozási környezet mellett végzik a munkájukat", valamint megjegyzik, hogy "a vény nélküli gyógyszerek vásárlásában valószínűleg fontos szerepet játszik az, hogy a magyar tévékben a reklámok több, mint negyede valamilyen gyógyszert hirdetett". Megállapítják azt is, hogy a magyar lakosság tehát alapvetően sok gyógyszert vásárol, azonban e gyógyszerek egy részét nem szedi be.Mindezek miatt javasolják többek között a gyógyszerkiadások szakmai alapú átcsoportosítását, csökkentését. Ezen belül konkrétan:Külön pont, ami szintén a gyógyszerszektort érinti, hogy stratégiai iparágként kezelné a jegybank a gyógyszerkereskedelmet. "Az utóbbi években számos fejlett országban is gyógyszerhiányok, gyógyszerellátási problémák alakultak ki. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítás érdekében érdemes megfontolni a gyógyszer nagykereskedelem stratégiai iparággá nyilvánítását" - érvelnek.És íme a teljes lista: