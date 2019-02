Az egyik legnagyobb magánegészségügyi üzlet háttere - Interjú az RMC alapítójával

Kezdetben 90-10 százalék volt az arány a külföldiek javára, mostanra viszont jelentősen eltolódott a kereslet a hazai betegek felé, már a 70 százalékot is meghaladja az arányuk.

Amikor 2001-ben megalapítottam a vállalkozást az volt az alapvetésem, hogy nagyon jó minőségű, alapos szolgáltatást nyújtsak a pácienseknek, nem pedig az, hogy mi most ezzel lefölözünk valamit. Az volt a célunk akkor, hogy olyan teljes körű járóbeteg-ellátást hozzunk létre, amelyik a szolgáltatás minőségében versenyezni tud a betegekért a bécsi ellátással. Ugyanakkor az igaz volt sokáig, hogy Magyarországon specializálódva lehetett versenyhelyzetbe kerülni, hogy valami olyat csináltál, amit más nem vagy nem olyan jól. Ez volt nekünk második lépésben a magzati medicina. akkor ott egyértelmű volt, nem felépíthető az állami ellátási keretekben egy olyan vizsgálat, amely során 60 percet foglalkozunk minimum a pácienssel, néha órákat, csúcsultrahang készülékre van szükség és egy olyan szaktudásra, amely csak nemzetközi képzéssel és sok gyakorlással érhető el.Valóban a piac teljesen kinyílt, egyre többen engedhetik meg maguknak a magánellátást, mára ugyanazt a szolgáltatást tudjuk nyújtani a magyar populációnak, amivel 2001-ben indultunk a külföldieknek. Abszolút igaz, hogy a magánegészségügy nem luxus ma már. Hála istennek a középosztály is megengedheti magának, különösen a specialitások esetében. Igenis eljönnek Bajáról, Nagykanizsáról is a páciensek. Szerintem ma már az alapvizsgálatok, illetve kisebb megbetegedések esetében is valós alternatíva a magánegészségügy

Koncentrálódik is a piac, tőkeerős partnerek kerültek a szektorba, a kis vállalkozások mellé, fölé és magasabb színvonalú szolgáltatóhálózatok épülnek, összeolvadás, együttműködés, felvásárlások, ezt látjuk most egyre fokozódó ütemben.

Kétségtelen, hogy van egy bérnyomás az egész társadalomban, de nagyon veszélyesnek tartom, ha elkezdünk egy felelőtlen béremelési ígérgetést és licitálást a magánegészségügyi szektorban.

A Rózsakert Medical Center vonzereje, hogy az evidenciákon alapuló, magas színvonalú orvoslást képviseli az itt dolgozó csapat és hogy egy picit rugalmasabban, nyugati szemlélettel tudjuk szolgálni a betegeket. Talán kicsit többet is tudnak adni a szakembereink, mert több tudáshoz juthatnak hozzá, hiszen megengedhetik maguknak a drága továbbképzéseket.A hálapénzről sok újat nem tudok mondani. Azt biztosan tudom mondani, hogy sem annak nem jó, aki adja, sem annak, aki elfogadja. Ez egy rossz, kényszerű szisztéma, valószínű, hogy ez tartja életben az állami rendszert. Nálunk az orvosoknak ilyenekkel nem kell foglalkozniuk, sem azzal, hogy a páciensük fizetett-e, mert a cégünk kiszolgálja az orvosokat és a betegeket egyaránt.Természetes a verseny a magánegészségügyi piacon és az is természetes folyamat, hogy orvoscsoportok fognak össze, egyre nagyobb rendszerek és hálózatok alakulnak ki.Hiszem, hogy ez jó, mert a szolgáltatási színvonalat emeli, illetve egyre vonzóbb alternatívát kínál az orvosok, egészségügyi dolgozók számára is, aminek mindenki örül. Ez egy lehetőség, itthon maradni és magyar betegeket gyógyítani. Sőt, hazajönni!Kijelenthető, hogy nálunk nincs orvosfluktuáció és a nővérek fluktuációja is minimális. Minden évben csatlakoznak hozzánk új orvosok, mindig vannak új jelentkezők annak ellenére, hogy nekünk speciális szaktudású emberekre van szükségünk. Amit elsősorban elvárunk, az egy attitűd. Nálunk nem nővérke van, hanem egy magasan képzett szakember, aki része az ellátásnak. Ennek megfelelően az orvosoknak könnyű dolguk van: levesszük a vállukról a terhet, jó hangulatban dolgozhatnak, és azt gondoljuk, hogy ezzel a légkörrel, amit teremteni tudunk, ezzel vagyunk versenyképesek a munkaerőpiacon. Ami még nagyon fontos, hogy nem 100 magánrendelő dolgozik külön-külön, hanem ez egy egységes operatív csapat, amelynek része a nővér, az ellátási asszisztens, az orvos, így tudunk egy beteget kezelni, nem csak egy problémát.Minden év azzal indul, hogy milyen brutális béremelések lesznek az egyes külföldi tulajdonú élelmiszerláncoknál. Ilyenkor érzem azt, hogy de jó lenne, ha mi is tudnánk egymásra ígérgetni és a médiában üzengetve versenyezni a bérrel. Abban a szektorban ezt megtehetik. Az egészségügyi ellátásban azonban nincsenek ilyen lehetőségek, tönkremenne, ha így tenne. Egy olyan szektorban ugyanis, ahol minmiális a profit, egy felelőtlen ígérgetés a szektor tönkrevágásához vezet. Az egymással versenyző szolgáltatók belemennek ebbe a licitálásba, a profit emiatt egy bizonyos szint alá csökken, ez pedig veszélyezteti a vállalat további növekedését és így a jövőjét. Ha meg brutálisan árat emelünk, akkor az egész piacot veszélyeztetjük.Az orvosok egy jelentős része 2-3 helyen is dolgozik. Ami pozitívum, hogy a magánszektor fejlődése szerintem segít itthon tartani a magyar orvosokat és egészségügyi dolgozókat, ezért is van az, hogy az utóbbi 1-2 évben már csökkent a külföldre vándorlás mértéke. Az orvosokra jellemző "többlábon kell állni" érzés is alábbhagyott és egyre inkább törekszenek arra, hogy egy főállásuk legyen, maximum úgy, hogy egy állami és egy magán, de nem ezer hely között aprózódnak el.

Ha mint munkáltató közelítem meg a kérdést, ugyanis mi is kötöttünk a teljes stábra egészségbiztosítást, azt kell mondanom, hogy nem kedvező fejlemény ez a visszafordulás. Orvosként sem örülök annak, hogy a biztosítások nem erősödnek tovább, mert előfordulhat, hogy emiatt később jön el a páciens, és a gyógykezelésben sokszor számít az idő.

Azzal a know-how-val, amit MedLife tud, sokkal sikeresebben végig lehet vinni egy ilyen folyamatot, mintha egyedül mennénk tovább.

A partner azt mondta, a deal része vagyok, így ha nemet mondok, nincs deal. Vagyis a vevő akaratának megfelelően a további fejlődésnek is én leszek az irányítója.

Az a célja, hogy ez egy stabil, fejlődő cég legyen, amivel tudunk előremenni.

Egy időszakban az egészségpénztári számlával rendelkező ügyfelek domináltak, a külföldiek esetében akkor is a biztosítási konstrukció volt a jellemző. Ez utóbbi számunkra kockázatot jelent, mert a biztosítók később fizetnek, de a hosszú távú együttműködéseink miatt ezt a kockázatot kezelni tudjuk. Elindult egy fejlődés a valódi kockázati magyar egészségbiztosítások irányába, tavaly mi is tapasztaltuk, hogy egyre több páciensünk fedezte az ellátásait ebből, de a legtöbben még mindig kártyával vagy készpénzzel fizetnek.Szolgáltatóként azonban egyáltalán nem izgulok. A magánegészségügyi ellátás volumenét nem fogja érdemben korlátozni ez az intézkedés, ebben biztos vagyok. Azonban bizakodó vagyok. Ha minél többen választják az egészségbiztosítást az azért jó, mert a biztosítók még jobb termékeket tudnak fejleszteni. Tehát remélem, hogy az egészségbiztosítások ösztönzése lesz a törvényhozó, jogalkotó döntése és ez még nem egy végigjátszott mérkőzés.Egyáltalán nem készültünk tranzakcióra. Az aláírás előtti utolsó napon is az volt bennem, hogy ha nem sikerül úgy a megállapodás, akkor legfeljebb nem írjuk alá. Viszont amit láttunk Romániában a MedLife-nál az egy olyan sztori volt, ami nagyon hasonló a miénkhez, csak sokkal nagyobb méretben. Kimentünk, körülnéztünk, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon hasonlóan gondolkodunk. Ha valakikkel együtt tudunk menni, azok ők. A 2001-es alapítás életem legjobb döntése volt, hogy ott és akkor megtaláltam azokat a partnereket, akik hasonló perspektívát láttak Magyarországon. Most, 18 évvel később megint van egy lépcső, amire fel kell lépni.Azzal pedig, hogy én maradtam az orvosigazgató, az intézmény garanciát kapott arra, hogy a Rózsakert az marad, ami volt, csak professzionálisabb és nagyobb lehet. A tárgyalások során a vevő ragaszkodott ahhoz, hogy én legyek a holding vezetője és a terjeszkedés irányítója, vezetője, valamint a board elnöke.Igen, de a komolyabb tárgyalásokig nem jutottunk el.Az RMC növekedésére van egy üzleti tervünk az évre, ezt még a jelenlegi csapat csinálta. Ezt természetesen átadtuk a partnerünknek. Most fogunk leülni megbeszélni, hogy pontosan miket lépünk a következő időszakban. Az egyértelmű, hogy a MedLife-nak nem az a célja, hogy az RMC 15 százalékkal növekedjen itt, helyben, vagy profitábilisabb legyen, azért nem áldozott volna energiát erre.Terveink szerint hamarosan publikáljuk a saját fejlesztésű mobil applikációnkat. Szakterület szempontjából továbbra is célunk az IC (interstitialis cystitis, hólyagfájdalom szindróma - a szerk.) Centrum felépítése, ebben 3 éve nem tudunk jelentősen előrelépni, mert nem találunk olyan urológusokat, akiket be tudunk vonni. Pedig ez egy óriási, világraszóló történet. Mindemellett az RMC Magzati Medicina Központunkba szeretnénk új orvosokat felvenni és betanítani. De említhetem a gasztroenterológiát, az endkrinológiát, a fogászat dinamikusan fejlődik, csak tavaly 30 százalékos növekedés valósult meg, az egynapos sebészetben pedig tovább szeretnénk fejlődni.

Egy orvoscsoport önmagában egy érték, és mi mellé tudjuk rakni a technológiát, a hátteret. Hogy ez Szegeden van vagy Budapesten, teljesen mindegy.

Interjúsorozat az egészségügyről A Portfolio 2018 tavaszán interjúsorozatot indított útjára, melynek keretében a magyar egészségügy aktuális helyzetéről, kilátásáról, problémáiról, lehetőségeiről beszélgetünk a szektor képviselőivel, régiós kitekintéssel. Rajtuk keresztül kapnak az olvasók rálátást az egészségügy minden szegletére, így az állami- és magánellátás kapcsolatára, a fokozódó versenyre, a finanszírozásra, a huménerőforrás-helyzetre, és az innovációs tevékenységre. Emellett pedig külföldi egyedi- és országpéldákat is felvonultatunk. Az interjúk IDE KATTINTVA érhetőek el.

A terveink között szerepelnek hasonló elképzelések. Olyan orvoscsoportokkal szeretnénk együtt dolgozni, amelyek azonosulni tudnak azzal a szakmaisággal, amit mi képviselünk.Nem a helyszín a lényeg, hanem hogy a csapathoz tartozást el tudjuk-e érni. Vannak már olyan intézmények, amelyekről tudjuk, hogy ilyenek, azokkal biztos, hogy érdemes beszélgetni, és van pár olyan intézmény, ahová küldünk pácienseket, mert pillanatnyilag nem tudjuk őket ellátni. Lehet, hogy ideális lenne, ha ez is a csoporton belül lenne.Igen, együtt szeretnénk haladni ezen az úton. Van egy RMC Property nevű cég, amely a szolgáltató cégeket már tulajdonolja, így a jövőben, amennyiben esedékes lesz, le tudja bonyolítani a tranzakciót vásárlóként. Az én elgondolásaimban nemcsak cégek felvásárlása, hanem szakmai műhelyek támogatása is szerepel.