Egyedülálló központot indít a legaktívabb magyar magánegészségügyi csoport

Újabb lépés a Róbert Magánkórház vásárlójától

Ennyi magas szintű, az ország különböző kórházaiban dolgozó kiemelkedő felkészültségű szakember soha nem dolgozott egy központ égisze alatt. Ez példa nélküli tudás-, és tapasztalati koncentráció

Miről is szól ez valójában?

Meglátása szerint nagyon kevés ilyen specializált ellátóhely működik az országban, pedig az évi sok tízezer páciens ellátása ezt igényelné.

Aktív a piacon

Alig néhány héttel ezelőtt készítettünk interjút Haraszti Péterrel , a legnagyobb magánkórházat megvásárló társaság, a Tritonlife alapító-vezérigazgatójával, melyben már előrevetítette, hogy bizonyos ellátási területeken erős szakmai központokat szeretnének létrehozni, amelyek olyan vonzerővel bírhatnak, hogy a környező országokból is megindulhat a kereslet. "Ezért szeretnénk egy régiós szinten ismert brandet építeni" - mondta akkor nekünk. Nem is kellett sokat várni a magánegészségügyi portfóliót építő holding ennek megfelelő újabb bejelentésére.Egy olyan magas szintű ellátást biztosító sebészeti intézményrendszer, mely mind járó-, mind fekvőbeteg ellátásban, mind egynapos sebészetben lefedi a kézsebészet teljes spektrumát, páciensei számára - szakmai szempontból - a világon jelenleg elérhető legmagasabb szintű kézsebészeti ellátást biztosítva.a társaság közleménye szerint azt emelte ki, hogy ez egy valódi mérföldkő a hazai kézsebészet történetében.- tette hozzá az alapító, aki a világ több nagy jelentős centrumában dolgozott korábban, a Magyar Kézsebészeti Társaság korábbi elnöke, és ma is a Kézsebészeti Világtársaság (IFSSH), és a brüsszeli székhelyű Európai Kézsebészeti Tanács elnöke.a részletekről annyit árult el, hogy az intézményi hátteret induláskor a Róbert Magánkórházunkban biztosítják, de mivel zajlik mind a járó-, mind a fekvőbeteg ellátó kapacitás bővítése, belátható időn belül több helyszínen is meg szeretnének jelenni ezzel a szolgáltatással is."Jó minőségű és időben nyújtott kézsebészeti ellátás nagyon sok dolgos kezet adhat vissza a gazdaságnak, nagyon sokat spórolhat a közösségi kassza számára, hiszen a páciensek jelentős része munkaképes korú, és sajnos a kezünk nélkül nem csak fizikai, de szellemi munkát sem tudunk végezni. Gondoljunk csak a számítástechnikai eszközök kezelésére, amelyek nélkül ma már szinte nem létezhetünk, és részben civilizációs betegségeink okai is" - mutatott rá Fábián Lajos a terület egészséggazdasági, valamint társadalombiztosítási jelentőségére.Szabó Zsolt főorvos emlékeztetett arra, hogy kézsebészeti betegek ellátása hagyományosan baleseti sebészeti osztályokon történik, ahol a nagyobb sérülések, életet közvetlenül veszélyeztető állapotok ellátása miatt háttérbe szorulnak a közvetlen életveszélyt nem jelentő kézsérülések, amelyek ha nem kapnak megfelelő színvonalú elsődleges ellátást, sokszor élethosszig tartó munkaképesség-, és életminőség csökkenéshez vezetnek.Meg kell nézni egy sürgősségi osztályon várakozó betegek sorát, ahol mindig a kézsérült kerül hátrébb sorolásra a súlyosabb esetek miatt. Ma már nem csak a kézsérülések, hanem a civilizációs kéz ártalmak is jelentős oki tényezőt jelentenek. Az általa vezetett specializált miskolci kézsebészeten évi 2500 műtétet végeznek, napi 30-50 járóbeteg ellátásával kombinálva.A főorvos azt is kiemelte, hogy a gazdaságosabb, egynapos sebészeti ellátás fejlesztésével feleslegesen foglalt kórházi ágyak és kapacitás szabadíthatók fel, olcsóbbá téve az így jobb minőségben nyújtott állami egészségügyi ellátást is.A központ árai szerint egy kézsebészeti szakorvosi vizsgálat ára most 20 ezer forint, a kézsebészeti műtétek 100-350 ezer forint között terjednek.A Tritonlife társaságcsoport közel egy évvel ezelőtt robbant be a magyar magánegészségügyi piacra, amikor is (még MedAlliance néven) megvásárolták Lantos Csaba üzletembertől a Róbert Károly Magánkórházat . Ezt követően készítettünk interjút a holding egyik alapító tulajdonosával, Fábián Lajossal, aki már akkor előrevetítette a csoport terveit.Tavaly októberben a Genium Egészségügyi, Családtervezési és Diagnosztikai Központ, a Medikids Gyermekgyógyászati Központ, valamint a DoKiD kivonuló gyermekorvosi szolgálat lett a csoport része.Tavaly decemberben pedig azt jelentette be a csoport, hogy megnyitja első önálló budai járóbeteg központját Róbert Egészségközpont Hegyalja néven, a korábbi MediMOM Egészségközpont helyén és továbbfejleszti a Genium korábbi Thököly úti rendelőjét, ahol a Róbert Gyermekorvosi Központ és a Róbert Genium Egészségközpont is helyet kapott.