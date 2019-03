Egyre tovább élünk, de nem egészségesebben

Az egyik legfontosabb, hogy egyre tovább élünk, azonban ezzel párhuzamosan nem tudtuk növelni arányosan az egészségben eltöltött évek számát. A globális tendencia az, hogy egy tovább élő, határozottan elöregedő társadalommal nézünk szembe mindenhol, a mértékek lehetnek különbözőek. Afrikában a legnagyobb probléma, hogy kevés az orvos, Európában a függőségi ráta, vagyis hogy az eltartottak és az aktívak aránya határozottan kezd felborulni, Ausztráliában óriási területen kell ezeket megoldani. Ahol már kiépültek ellátási rendszerek, azt látjuk, hogy korábbi egyensúlyi állapotra voltak ezek berendezkedve. Mindenhol nagyon sok a kórház, ez a legdrágább ellátási forma, és nem bírjuk ezt eltartani. Ezért várunk rengeteget a digitalizációtól az egészségügyben.A digitalizációban nagyon szeretem az ausztrál példát, mert ők vannak nagy területen szétszórtan élnek, nagyon hamar meg kell oldaniuk, hogy melyik beteg hová induljon el, szinte Waze-szintű irányítási rendszereik vannak, minderre rákapcsolódik a kórházi rendszer. Megmondja, hogy mikor jársz jobban, ha a helyi szakrendelőben kivárod a két órát, vagy ha elindulsz a távolabbi sürgősségi osztályra.

Magyarországon az emberek még valamiért azt gondolják, hogy az egészségükért az orvos felel. Ezen kellene változtatni, de ez nem kevés idő. A szemléletváltozáshoz hozzájárulhatnak az állami ösztönzők, ezeket kellene átgondolni tudatosan.

Nem működhet úgy, hogy az összes jó megtérülésű dolgot kiveszi a magán.

Így van, ennek a stratégiának a kialakításában a KPMG részben közre is működött. Emellett izgalmasak a holland példák is, ahol azzal kísérleteznek, hogy hogyan lehet integrált ellátást nyújtani, melynek köszönhetően demens betegek sem esnek ki a társadalom szélére. Futnak olyan pilot projektek, amikor egy városrészben mindenki egyfajta nagyobb fokú toleranciával rendelkezik és az emberek figyelnek egymásra jobban. Hollandiában amúgy is hagyománya van annak, hogy az egész ellátórendszert hogyan építsük az ember köré, akár a nyugdíjközpontot, gyógyszertárt, szociális ellátást.Itt jön képbe az eredményszemléletű finanszírozás. Abban többnyire egyetértünk, hogy a korábbi rendszerek nem fenntartható status quó-ra épülnek. Hollandiában ezen képesek változtatni: az egész kórházi finanszírozás arra épül, hogy nem egy egyszeri ellátás és annak az aktivitásnak a kifizetése van a központban, hanem folyamatosan nézik a beteget, az egész betegséget, hogy hányszor kellett visszajönnie például. És erre épül a finanszírozás. Tehát nem mindenki abban érdekelt, hogy a legmagasabb ellátási kódot adja be, és aztán továbbküldje a legmagasabb progresszivitású kórházba, ahol viszont már nem tudnak mit csinálni. Ennek a kórházakra épülő rendszernek már kezdenek felbomlani az elemei.Pontosan. Mi az egészségügy célja? A magyarok népegészségének a javítása. Már ott megfogalmazódik, hogy nem azt kell a célkeresztbe tennünk, hogy minél több műtétet, beavatkozást végezzünk, hanem a cél az egészség javítása. Ez azonban sok országban nem működik, mert az egyes elemeket finanszírozza a rendszer. Létezik olyan megoldás, hogy nem magát a gyógyszert finanszírozzák, hanem megpróbálják azt kiszámítani, hogy mi az egészség-egyenértékű életév-növekedés, amit el tudnak érni vele. Ha eredményeket akarsz, az a legegyszerűbb, ha azokat állítod a fókuszba.Szinte minden országban komoly kihívás a prevenció erősítése és a megelőzés fókuszba állítása. Innen könnyen azt mondhatjuk, hogy persze, a svédek milyen egészségesek. Talán egy kicsit előrébb vannak egy úton, de ugyanonnan kezdték, ugyanazok a problémák jelentkeztek ott, mint nálunk: kevés mozgás, helytelen táplálkozás, dohányzás, alkoholfogyasztás. Az első tíz halálok ugyanarra vezethető vissza mindenhol. Azonosítani kell a problémákat, például, hogy a dohányzás esetében egyre több a fiatal és egyre jobban terjed a vágott dohány. Nyilván ezen a területen újabb beavatkozásra van szükség.Igen. Ha ezek orvosi döntésben felhasználásra kerülnek, akkor ezeknek az akkreditációjának nem csekély költsége van. Ahhoz, hogy az orvos ezt megkapja és a döntéseiben erre támaszkodhasson, nem kevés összeget ki kell fizetni. De megéri, mert a szakemberek hozzájutnak a pontos rendszeres információkhoz a betegekről. És közben a beteget egészségtudatosabbá nevelhetik: figyelmezteti az eszköz őket, hogy ittál-e eleget, mozogtál-e eleget, stb.Az Egészséges Budapest programnál meg a dél-budai centrumkórháznál megjelentek szándékszinten ezek a digitális célok. Kezdi mindenki felismerni, hogy az adat az új olaj és ha módszeresen felhasználjuk, akkor sokkal jobb és pontosabb, megalapozottabb intézkedéseket tudunk kidolgozni. Mennyivel csökkenne az orvosok túlterheltsége, ha az orvossal eltöltött időd valóban a lényegre korlátozódna. Nagyon fontos volna ennek az időnek az optimalizálása, hiszen kevés az orvos és a szakszemélyzet.Nézőpont kérdése. Ezek a folyamatok szintén nem eszkalálódhatnak a végtelenségig, ki kell dolgozni valamilyen együttélési rendszert.Folyamatosan érkeznek a hírek, hogy a kormány hozzá szeretne nyúlni végre az egészségügyhöz rendszerszinten. A Pénzügyminisztérium legutóbbi javaslatcsomagja alapján a kormány a szükségletekhez igazodó ellátórendszer kialakításán gondolkozik. Mit gondol, jó az irány, milyen szemléletet hozna be ide? Ha kikérik a véleményét, mit tanácsolna ezen a ponton a kormánynak?Természetesen ha az ellátórendszer a betegek szükségleteit tartja szem előtt az nagyon jó irány, hiszen az egészségügy értük történik. Az én tanácsom az integrált ellátási útvonalak megtervezése és előtérbe hozása volna és a szereplők szélesebb körű bevonása - gondolok itt a szociális ellátásra, palliatív ellátás bevonására is és fontosnak tartom a betegek minél magasabb szintű bevonását a tervezésbe.Vélhetően arra gondolnak, hogy betegek adherenciáját növelné, ha éreznék hogy ők a felelősek az állapotukért és aktív részesei kell legyenek az egészségük visszaszerzésének vagy az állapotuk fenntartásának. Abszolút üdvözlendő lépés, vegyük csak figyelembe azt is hogy milyen nagyságrendre rúg például a szemétben landoló gyógyszer mennyisége. Sok helyen bevezettek már ösztönzőket. Dél-Afrikában Hawaii- nyaralást ígér egy biztosító, ha az ügyfele vállalja a társaság egészségmegőrző programjában való részvételt, és rendszeres testedzést végez. Amerikában egy biztosító egy dollárért kínálja az ügyfeleinek az Apple okosóráját, ha vállalják, hogy az órán keresztül rendszeresen megosztják a sportolásukról szóló adatokat a biztosítóval.Ez a logikai fordulat az összes szereplőt (orvos, gyógyszergyár, beteg és mindenki más) ösztönzi, hogy a lehető leghatékonyabb terápiát, a lehető legjobb módon alkalmazzák. Az nagyjából világos, hogy megfelelő minőségű adatokat alkalmazva mindez hogyan eredményezhet megtakarítást mondjuk Magyarországon, ahol még mindig gyakran indokolatlanul sokáig bent tartják a betegeket a kórházak. Azonban még ezen az úton is nagyon sok kérdést kell megválaszolni, és sok ellenállást kell legyőzni, ez nem egy egyszerűen átkapcsolható állapot.