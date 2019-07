Érdekes folyamatok zajlanak a háttérben a magyar magánegészségügyben

A legfontosabb magánegészségügyi piaci szereplők ott lesznek a Portfolio november 6-i konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Majdnem teljes a kép

tavalyi évhez hasonlóan idén is elkészítettük a magánegészségügyi cégek teljesítményének elemzését a legutolsó, 2018-as adatok alapján. Gyűjtésünkben 29 cég szerepel, vagyis inkább szerepelt volna, ugyanis két cég cikkünk megírásáig még nem tette közzé legutóbbi számait (a Medicover és a Dr. Rose).2018-ban a teljes szektor árbevétel-növekedésének mediánja 14,3% volt gyűjtésünk szerint, ami lassulás a 2017-ben látott 15,2% után. A magánpiaci szereplők (gyűjtésünkben nem csak betegellátó társaságok szerepelnek) azonban még így sem panaszkodhatnak, az alábbi táblázatban szereplő 27 társaság közül csupán három szenvedett el árbevétel-csökkenést, miközben egyes intézmények kiugró bevételemelkedést tudtak felmutatni. Az árbevétel növekedési ütemének tekintetében az élen tavaly a Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft (IMS) végzett a maga 54%-os bővülésével. A második helyen az Emineo Magánklinika állt 48,9%-os növekedéssel, a Duna Medical Center szintén látványos, 42,7%-os bővülést produkált tavaly, amivel 2,2 milliárd forintra ugrott a bevétele. Ezzel a betegellátó magánszolgáltatók sorrendjében feljött az 5.-6. helyre. Azt is érdemes megjegyezni az új magánklinika nyitása előtt álló DMC kapcsán, hogy már 2017-ben is óriási növekedést produkált: 95%-os árbevétel-növekedésével az élen végzett., köztük a Róbert Magánkórházat a sorai közt tudó TritonLife Csoport 2,6 milliárdos árbevétellel.

Ha az adózott eredmény tekintetében vetjük össze a szolgáltatókat, akkor vegyesebb kép adódik. Fontos azonban kiemelni, hogy a 2017-es profitokkal összehasonlítva több olyan szolgáltató volt, ahol javult a nyereség. És ha az összes cég nyereségnövekedésének mediánját tekintjük, akkor is látványos javulásról beszélhetünk: 2018-ban ez 19% volt, 2017-ben csupán 0,07%.

Csökkent Varga Péter Pál tulajdonrésze a BEK-ben A Budai Egészségközpont beszámolójának részleteit böngészve feltűnt számunkra, hogy változott némiképp tavaly a társaság tulajdonosi szerkezete. A Csányi Sándor OTP-vezér tulajdonában álló Bonitas 2002 Zrt. tulajdoni hányada a korábbi 60%-ról 75%-ra emelkedett, míg a Varga Péter Pál által tulajdonolt Medikomp Kft részesedése 25%-ra csökkent. Megkeresésünkre a BEK vezére megerősítette, hogy értékesítette fennálló részesedésének egy részét, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a két cég között létrejött szindikátusi szerződés nem változott, továbbra is Varga Péter Pál a BEK közvetlen irányítója és egyedüli vezető tisztségviselője.



Varga Péter Pál ott lesz a

A Budai Egészségközpont beszámolójának részleteit böngészve feltűnt számunkra, hogy változott némiképp tavaly a társaság tulajdonosi szerkezete. A Csányi Sándor OTP-vezér tulajdonában álló Bonitas 2002 Zrt. tulajdoni hányada a korábbi 60%-ról 75%-ra emelkedett, míg a Varga Péter Pál által tulajdonolt Medikomp Kft részesedése 25%-ra csökkent. Megkeresésünkre a BEK vezére megerősítette, hogy értékesítette fennálló részesedésének egy részét, azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a két cég között létrejött szindikátusi szerződés nem változott, továbbra is Varga Péter Pál a BEK közvetlen irányítója és egyedüli vezető tisztségviselője.Varga Péter Pál ott lesz a Portfolio Private Health Forum 2019 rendezvényen!

A 27 szereplő összesen tavaly 5,7 milliárd forintot tehetett zsebre adózás után, ami 12%-os növekedés a korábbi 5 milliárd forinthoz képest, de lassulás a 2017-ben látott 13,3%-os növekedés után.

A legfontosabb magánegészségügyi piaci szereplők ott lesznek a Portfolio november 6-i konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Elszívja az orvosokat a magánszektor?

tovább tudták növelni alkalmazotti létszámukat, azonban sokkal visszafogottabb ütemben. 2017-ben ugyanis ezen a téren 11,3%-os növekedési ütemet láthattunk.

A legnagyobb adózott eredményt a Kreatív Fogklinika érte el 775 millió forintjával, a második helyen szerepelt az Affidea Diagnosztika, a harmadik legmagasabb profitot a Centrum Lab érte el, amely egyébként 2018 végén beolvadt a negyedik Synlab társaságba. Együttesen nyilván ők lennének az élen.A legnagyobb profitnövekedést az Istenhegyi Magánklinika tudta felmutatni, a tízszeresére növekvő 22 milliós profit azonban egyáltalán nem kiemelkedő. A második legnagyobb profitnövekedést a Róbert Magánklinika teljesítette, közel megnégyszerezte adózott eredményét, ami így már 150 millió forint felett jár.a 2018-as számok értékelése kapcsán kiemelte: "ennyivel több beteg ember hála istennek biztosan nem lett. Öröm látni, hogy az egészségtudatosság előretörése (megelőzés, alkalmazotti-, illetve menedzserszűrések növekedése) mellett nagy ütemben tisztul tovább a szektor; a magánegészségügyi szolgáltatók árbevétel-növekedése ugyanis több hatás mellett egyértelműen az orvos-beteg találkozók transzparencianövekedése is egyben, hiszen az állami és magánszolgáltatók közötti szürke zóna terhére történik. Ezzel párhuzamosan az elmúlt és az idei év friss szereplők (például a MedLife Csoport, Románia vezető magánegészségügyi szereplője), friss tőke, illetve friss megközelítések (például online szolgáltatások megerősödése a MediCall álltal) megjelenését is elhozta.Fenti növekedési trendeket Mars-hasáb cikksorozatunkban immár mintegy 5 éve folyamatosan elemezzük, aAz általános makrogazdasági konjunktúra, illetve a magánegészségügy-specifikus keresletnövelő tényezők mellett egyre többször látjuk megjelenni erős kérdésként a piaci szereplők folyamatos árnövelésének (konzultációs díjak, beavatkozási díjak) fenntarthatóságát. A piaci szereplők mindegyikének (beleértve a biztosítási szektort is!) fontos feladata, hogy választ találjon a magánszemélyek és cégek finanszírozási korlátaira. Azon üzleti terveknek leáldozott, amelyek tőkehiány vagy speciális kompetenciák hiánya mellett ígérnek jelentős, piaci átlagot meghaladó növekedést. Ezen szereplők számára erősen megfontolandó, hogy egy egészséges vállalatértékelési szint mellett inkább kiszálljanak a szektorból; jelenleg számos vevőjelölt közül válogathatnak. tavaly cikkünkhöz hasonlóan idén is elkészítettük a vizsgált vállalkozások létszámadatait. A vezető magánegészségügyi cégek összesen 4100 körüli alkalmazottal rendelkeznek (ebben nincsenek benne a megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakemberek), ami azt jelenti, hogyHozzátartozik a teljes képhez, hogy 2019-ben tovább bővült a létszáma a vezető cégeknek. Az Opten adatbázisa szerint például a Budai Egészségközpontnak már 481 alkalmazottja van, a Medicover 456 főnél tart már, a Róbert Károly Magánkórház pedig 157 főnél jár.

Zajlik valami az egyik legnagyobb magánintézménynél

Cikkünk elején jeleztük, hogy a Medicover még nem tette közzé éves beszámolóját, viszont a cégkivonatából más érdekességek kiolvashatóak. A második legnagyobb magánpiaci betegellátó idén év elejéig két üzletember, Benedek László és Grossmann Péter tulajdonában állt az MI Hungary vagyonkezelő cégen keresztül. Ez azonban február végén megváltozott, és az Opten adatai alapján az MI Hungary egyetlen tulajdonos-ügyvezetője Benedek László lett. Grossman Péter pedig részben az MI Hungary jogutódjaként új vagyonkezelő céget hozott létre Mhold Trust 2018 néven a tavaly év végén.

Klikk a képre!

Vagyis az elmúlt egy évben is történtek változások a legnagyobb hazai egészségügyi szolgáltatók tulajdonosi érdekeltségében, azonban ezek eddig nem kerültek a figyelem középpontjába, mint a korábbi tranzakciók (Róbert Károly Magánkórház és TritonLife Csoport, valamint Rózsakert Medical Center és MedLife). Feltehetően ezen esetekben is a kedvező piaci környezet által támogatott értékeltségek voltak vonzóak az eladók számára.