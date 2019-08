Magyar egészségügyi startup készül meghódítani Európát és Amerikát

Hasonló történetekről lesz szó a Portfolio Private Health Forum rendezvényünkön. További részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

mennyire hiányosak a digitális eszközök az egészségügyben, nemcsak itthon, de a világban is küzdenek azzal, hogy hogyan lehetne ezeket jól becsatornázni a hagyományos orvosi ellátás területére.

A Fitpulit szűk két éve hárman alapítottuk, Faller Richárd, Békási Sándor és jómagam. Sándor háziorvos, én foglalkozás-egészségügyi szakorvos vagyok, Richárd az IT területről csatlakozott hozzánk. Régóta ismerjük egymást, és korábban is több projekten dolgoztunk együtt az egyetemen és utána is.Évekkel ezelőtt döbbentünk rá, hogyEz volt az egyik meghatározó kiindulási pont, amellett, hogy a szemünk előtt zajlik a digitális forradalom: egyre több okoseszközünk lesz - telefon, karkötő, óra -, amelyek számtalan adatot mérnek, rögzítenek, amelyek az életmódunkkal, egészségünkkel is kapcsolatosak. Milyen jó lenne, ha az orvosok ezekre alapozva kínálnának megelőzéssel kapcsolatos visszajelzéseket, egyéni gondozási terveket. Meglátásunk szerint ugyanis van egy olyan társadalmi réteg, amely nem igazán foglalkozik az egészségével, pedig esetükben jelentős eredményeket lehetne elérni hosszú távon. Ők az aktív korú munkavállalók, akik gyakran csak akut betegséggel fordulnak orvoshoz. Mi az ő prevenciójukkal akarunk foglalkozni, hiszen saját orvosi munkánk során is azt láttuk, hogy ez nagy hiányosság. Idő és kapacitás hiányában az orvosok érdemben nem tudnak erre energiát fordítani.

Békási Sándor, Faller Richárd és Oláh Dániel alapítók.

Maga a Fitpuli elsősorban munkahelyi egészségprogram, ahol a krónikus betegségek előfordulása várhatóan alacsonyabb, illetve sokan még csak a folyamat legelején, vagy az azt megelőző állapotban vannak.

Kevés a személyre szabottan alkalmazható orvosi evidencia ezen a területen. Az, hogy valakinek a fizikai aktivitása, alvása, hangulata komplex módon befolyásolja az egészségét, például a vérnyomását, a vércukrát és az immunrendszerét, köztudott. Ugyanakkor az ajánlások mögül sokszor hiányoznak a részletek, az életszerűség, és többnyire megmaradnak az általánosság szintjén, amit nehéz egy-egy egyedi esetre alkalmazni, gondoljunk csak a napi 10.000 lépés körüli sztorira. Ezt most mindenki még csak kapargatja.Az egyik a már említett, amelyek mindenkinek ott vannak a kezében vagy a zsebében. A második, hogy. Az egészség kézzel fogható értékké vált, ami nem egy hosszabb-rövidebb ideig fennálló adottság, hanem küzdeni kell a megőrzéséért. Egyre kevésbé állnak hozzá úgy a betegek, hogy hátradőlnek, és kvázi ölbe tett kézzel várják, hogy gyógyítsák meg őket. A harmadik trendiránti növekvő igény. Ennek talán legékesebb példája a ma már széles körben elérhető genetikai tesztek, amelyek a nem túl távoli jövőben valószínűleg hatékonyan előre tudják majd jelezni, hogy egy-egy hatóanyag kinél fog működni, és kinél nem. Egyből a rendelkezésre álló terápiák közül a legvalószínűbben működővel lehet kezdeni, és az életmódi adatok pedig még inkább segítenek abban, hogy minden beteg személyre szabott ellátást kapjon. A negyedik inkább társadalmi folyamat:, a kockázatközösséget egyre gyakrabban megkérdőjelezik, nem csak az egészségügyben. Ez is abba az irányba hat, hogy mindenki a saját szerencséjének, egészségének a kovácsa. Mindehhez jön az a mai magyar sajátosság, hogy az igénybevevői oldalon jelenleg masszív hangsúlyeltolódás zajlik az állami és a magánszakrendelések között. Egyre inkább érdeke a magyar magánegészségügyi szereplőknek is az, hogy minőségi kiegészítő digitális szolgáltatásokat adjanak a hozzájuk fordulók kezébe, ezzel erősítve piaci pozíciójukat.Nyilvánvalóan a személyesen nyújtott orvosi szolgáltatás a legköltségesebb és a legidőigényesebb, egy digitális platform ehhez hozzáadva növeli a rendszer hatékonyságát, valamint egy sokkal szorosabb gondozási folyamatot tesz lehetővé, amelynél nem alapelvárás a kliens személyes jelenléte.Az életkor előrehaladásával ezek a krónikus betegségek egyre nagyobb százalékban jelennek meg, viszont a hatékony prevenciós megoldások oda vezethetnek, hogy a súlyos szövődmények egyáltalán nem, vagy jóval később jelentkeznek, ezáltal egészségnyereséget generálva a résztvevőknek.

Békási Sándor és Oláh Dániel. Fotó: Dr. Kovács Bernadett

Egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, hogy a munkahelyeken nemcsak dolgozni lehet, hanem az egészségünkért is érdemes tenni.

Igen, egyre népszerűbbek a munkáltatói egészségprogramok, nemcsak az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, hanem Magyarországon is.Emellett, ha a munkáltató oldaláról vizsgáljuk, akkor az egészségprogram egy jó módszer a munkahelyi elvándorlás megállítására is. Ez a trend szintén a mi vitorlánkba fújja a szelet. Azt is fontos ugyanakkor kiemelnem, hogy a sikerhez ma már nem elég egy jó ötlet, az, hogy egy égető problémára az adott startup megoldást kínál, hanem legalább ugyanilyen fontos a valós piaci igény, a meglévő kereslet.Ez egy igazi win-win helyzet lehet. A munkáltató számára is érzékelhető hasznot generál: legelső szinten employer branding, a cég jobban meg tudja tartani a minőségi munkaerőt, nem romlik a termelékenység, hiszen sokkal ésszerűbb megtartani és fejleszteni a jelenlegi munkaerőbázist, mint folyamatosan új munkaerőt képezni. Ugyanakkor a munkavállalónak is elemi érdeke, hogy odafigyeljen az egészségére, fontos értékként kezelje azt. Muszáj kiemelnünk, hogy vállalati szinten természetesen ez egy önkéntes történet, csak az a dolgozó vesz benne részt, akiben megvan a kellő nyitottság és motiváció.Találgatás és általános tanácsok helyett a felhasználók valós, mért adataira támaszkodva tudunk gyakorlatias visszajelzést adni, erősíteni belső motivációjukat, hogy egészségesebb irányba fejlesszék életmódjukat. Nem egy-egy paraméterre koncentrálunk, hanem igyekszünk a lehető legtöbb szempontot figyelembe venni, és holisztikus módon ránézni helyzetükre. A vállalatok szintén valós adatokra építve tudják egészségprogramjaikat fejleszteni, kiderül, hogy egy-egy cégnél mi az a leggyakoribb probléma, amire érdemes fókuszálni, akár workshopot tartani. Ez sokkal értékesebb, mint építeni egy random céges konditermet kérdéses kihasználtság mellett. Az, hogy a cég a mi kiértékelésünk alapján hogyan vesz igénybe járulékos szolgáltatásokat, rajta múlik. Nem szeretnénk ellátásszervezők lenni. Az viszont hamar nyilvánvalóvá vált, hogy egészségbiztosítás mellé elég jól passzolunk. Egyrészt azt gondoljuk, hogy a biztosítói termék egy jó szolgáltatás a munkavállalóknak: hozzájuthatnak olyan szűrésekhez, magánorvosi rendelésekhez, megelőző eljárásokhoz, amiket a munkáltatója biztosít neki. Plusz a cég a Fitpulival kap egy prevenciós szemléletet, amelyet a dolgozók felé tud közvetíteni. Egy ilyen szolgáltatás csökkentheti a biztosítói kárkockázatot, és az sem mellékes, hogy az ügyfél nem csak a kárrendezés kapcsán találkozik a biztosítóval, hanem kap egyfajta proaktív segítséget.Maga a Fitpuli elsősorban platformként funkcionál, applikáció formájában letölthető. Kiemelt célunk, hogy nem köteleződünk el egy hardver felé, hanem szeretnénk minél több eszközzel kommunikálni. Önmagában a telefonnal is használható, de tudunk adatokat nyerni szinte minden, a piacon lévő okoseszközből. Ezeket a heterogén adatokat gyűjtjük a személyre szabott adatkiértékeléshez, -elemzéshez, amelyet aztán visszajelzéseinkhez használunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a motivációra: lépésről lépésre segítjük a jobb eredmény elérését, rámutatunk, hogy mivel érdemes foglalkozni.

A Fitpuli platformja a gyakorlatban.

A harmadik terület a magánegészségügyi intézmény. Nekik ez egy jó monitorlehetőség, például krónikusbeteg-gondozási csomagjaikat kiegészíti a Fitpuli, és ennek köszönhetően tudja monitorozni a beteg a saját vérnyomását és minden, ezzel kapcsolatos motivációs tényezőt.

a hazai piacszerzésen túl a nemzetközi növekedés megindítására kaptuk, így a következő időszakban Magyarország mellett elkezdjük a piacralépést Európában, elsősorban német nyelvterületen, illetve a régióban erős Unionnal közösen a környező országokban. Ugyanakkor az Egyesült Államokban is nyitottság mutatkozik a témában, célunk, hogy pilot projekteken keresztül valós tapasztalatokat szerezzünk ezeken a területeken.

Miért látott fantáziát a Fitpuliban a Hiventures? Tekintettel a legújabb körös tőkebefektetésre és arra, hogy a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő már az induláskor ott volt a startup mellett, megkerestük az alapkezelőt kérdéseinkkel, ahonnan Katona Bence, a

Miért látott a Hiventures már a kezdetekben fantáziát a Fitpuliban?

A Fitpuli egy teljesen új opciót hozott be az általános munkaegészségügyi vizsgálatok mellé a munkáltatóknak. Az alkalmazás folyamatosan monitorozza a munkavállalók egészségét, amely lehetővé teszi, hogy a dolgozók tisztában legyenek a saját egészségügyi állapotukkal és segítséget kapjanak a problémáik kezeléséhez. A Hiventures épp az ilyen innovatív megoldásokat keresi, az ötlet a befektetéshez kulcsfontosságú, emellett a csapat összetétele is meghatározó. A Fitpuli tagjaiban már a kezdetektől fogva hittünk. Az első benyomást még inkább pozitívan erősítette, hogy a tagok a szakmából jönnek, ezáltal hiteles és reális üzleti tervet tudtak összerakni. A problémát maguk találták meg és az arra vonatkozó megoldást is ők dolgozták ki.

Az újabb körös tőkebefektetés alapján hozta a kezdeti várakozásokat a startup?

A Fitpuli a közös munka megkezdését követően is hozta az elvárásokat. A csapattagok talpraesettségének és precizitásának köszönhetően a határidők jól tarthatóak voltak, sikerült érdemi árbevételt is generálniuk, valamint a közösen meghatározott mérföldköveket is sikeresen teljesítették. Inkubációs fázisból emiatt is tudtak előre lépni, és a magvető életszakaszhoz tartozó tőkebefektetést is megkapni.

Milyen terveket, reményeket fűznek a céghez mind pénzügyileg, mind ágazatilag, mennyire lehet jelentős szereplője idehaza a piacnak és mennyire vetheti meg a lábát külföldön?

A csapat a kezdetektől fogva ambiciózusan halad előre, sikeresen teljesíti a meghatározott mérföldköveket és érdemi árbevételt is generál. A piac részéről ez a legjobb visszacsatolás a termékükre. Fontos kiemelni, hogy a Fitpuli működése óta számos, hazai piacon jelentős nagyvállalati partnerrel is együttműködést kötött, az újabb körös tőkebefektetést pedig további kapcsolatépítésre, valamint a nemzetközi piac meghódítására szánják. Az egészségügyi startupokra nemcsak Magyarországon, de globális viszonylatban is nagy igény mutatkozik, ebben a szektorban nagy potenciál rejlik, így a Fitpulinak is jó esélye van arra, hogy világszinten is elismert branddé váljon.

Mennyire jelentős a Hiventures-nél az egészségügyi ágazat a teljes befektetett portfólión belül?

Az egészségtudományban és az arra épülő megoldásokban erősek vagyunk. A portfóliónkban is ez a terület képviseli a legnagyobb arányt, pedig nincsenek iparági fókuszaink. Globálisan is az egészségügy az egyik legnagyobb befektetési célpontja a kockázati tőkének, így a portfóliónk abszolút követi a nemzetközi trendeket. Eddig összesen 35 egészségügyi innovációval foglalkozó startupba fektettünk, több mint 2 milliárd forint értékben.

Tekintettel a legújabb körös tőkebefektetésre és arra, hogy a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő már az induláskor ott volt a startup mellett, megkerestük az alapkezelőt kérdéseinkkel, ahonnan Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója válaszolt kérdéseinkre:A Fitpuli egy teljesen új opciót hozott be az általános munkaegészségügyi vizsgálatok mellé a munkáltatóknak. Az alkalmazás folyamatosan monitorozza a munkavállalók egészségét, amely lehetővé teszi, hogy a dolgozók tisztában legyenek a saját egészségügyi állapotukkal és segítséget kapjanak a problémáik kezeléséhez. A Hiventures épp az ilyen innovatív megoldásokat keresi, az ötlet a befektetéshez kulcsfontosságú, emellett a csapat összetétele is meghatározó. A Fitpuli tagjaiban már a kezdetektől fogva hittünk. Az első benyomást még inkább pozitívan erősítette, hogy a tagok a szakmából jönnek, ezáltal hiteles és reális üzleti tervet tudtak összerakni. A problémát maguk találták meg és az arra vonatkozó megoldást is ők dolgozták ki.A Fitpuli a közös munka megkezdését követően is hozta az elvárásokat. A csapattagok talpraesettségének és precizitásának köszönhetően a határidők jól tarthatóak voltak, sikerült érdemi árbevételt is generálniuk, valamint a közösen meghatározott mérföldköveket is sikeresen teljesítették. Inkubációs fázisból emiatt is tudtak előre lépni, és a magvető életszakaszhoz tartozó tőkebefektetést is megkapni.A csapat a kezdetektől fogva ambiciózusan halad előre, sikeresen teljesíti a meghatározott mérföldköveket és érdemi árbevételt is generál. A piac részéről ez a legjobb visszacsatolás a termékükre. Fontos kiemelni, hogy a Fitpuli működése óta számos, hazai piacon jelentős nagyvállalati partnerrel is együttműködést kötött, az újabb körös tőkebefektetést pedig további kapcsolatépítésre, valamint a nemzetközi piac meghódítására szánják.Az egészségtudományban és az arra épülő megoldásokban erősek vagyunk. A portfóliónkban is ez a terület képviseli a legnagyobb arányt, pedig nincsenek iparági fókuszaink. Globálisan is az egészségügy az egyik legnagyobb befektetési célpontja a kockázati tőkének, így a portfóliónk abszolút követi a nemzetközi trendeket. Eddig összesen 35 egészségügyi innovációval foglalkozó startupba fektettünk, több mint 2 milliárd forint értékben.

Hiventures - Portfolio KKV Tőkefinanszírozás 2019 konferencia október 17-én. Jegyek extra early bird áron még elérhetőek:

ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

mind magának az intézménynek hasznos, hiszen ennek köszönhetően alacsonyabb lehet a szövődményráta, hamarabb felépül a beteg, kevesebb kontrollvizsgálatot igényel.

Nehéz volt a váltás A két vállalkozó most már főállású orvos-startupperként dolgozik a legutóbbi tőkebefektetésnek köszönhetően. "A betegekért így is sokat tudunk tenni, még ha nem is kifejezetten a betegágy mellett" - vallja Oláh Dániel, aki azt azért elismerte, hogy az elején nehéz szívvel döntött úgy, hogy nem a klasszikus fehérköpenyes feladatokat végzi, azonban az új feladatok legalább olyan inspirálók.

A két vállalkozó most már főállású orvos-startupperként dolgozik a legutóbbi tőkebefektetésnek köszönhetően. "A betegekért így is sokat tudunk tenni, még ha nem is kifejezetten a betegágy mellett" - vallja Oláh Dániel, aki azt azért elismerte, hogy az elején nehéz szívvel döntött úgy, hogy nem a klasszikus fehérköpenyes feladatokat végzi, azonban az új feladatok legalább olyan inspirálók.

Alapvetően három olyan terület van, ami nekünk célpiacunk. Az egyik a munkáltatók: jellemzően a 100 fő feletti cégek keresnek minket. Ennek technikai oka is van, a munkáltatónak ugyanis visszajelzést adunk azzal kapcsolatban, hogy az ő munkavállalói populációja milyen egészségi állapotban van, hogyan lehetne javítani akár a munkakörnyezeten, akár az egészségükön. Itt viszont fontos határozottan kiemelni, hogy a vállalat senkiről nem egyedi adatokat kap, ez nem egy kémapplikáció, hanem statisztikus, anonim, aggregált adatokra épül. A másik célcsoport az egészségbiztosítók. Stratégiai megállapodást kötöttünk az Union Biztosítóval , amely jól mutatja, hogy a céges egészségbiztosítások fellendülése Magyarországon látványosan zajlik, és ennek jó kiegészítője a Fitpuli.Az első inkubátor fázisú befektetéseinket a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelőtől kaptuk. A mostani magvető fázisú finanszírozást három befektető együttesen biztosította, maradt a Hiventures, melléjük szállt be a Solus Capital Kockázati Tőkealapkezelő, valamint az Arete Zrt. Ezt a pénztMár most vannak kapcsolataink az állami szektorral, a napokban írtunk alá egy együttműködést az Országos Klinikai Idegtudományi Intézettel, és egyáltalán nem zárkózunk el továbbiaktól. Szívesen dolgozunk együtt velük akár a saját munkavállalóik irányába, hiszen pontosan ismerjük azt, hogy az egészségügyi dolgozók milyen körülmények között, milyen terheléssel látják el nap mint nap feladataikat. Erkölcsi kötelességünknek és szerepvállalásunknak is tartjuk, hogy nyissunk feléjük.Mindemellett maga a platform arra is alkalmas, hogy egy megválasztott időpontú (elektív) sebészeti beavatkozás előtt az applikáció használatával a beteg tudatosabban fel tudjon készülni a műtétre: például eleget aludjon előtte, legyen aktív fizikálisan, de ne terhelje túl magát, csökkentse a stresszt, elég folyadékot fogyasszon. Ez mind a betegnek,Ugyanez a másik irányból, hogy egy intervenciós beavatkozás, mondjuk egy szívkatéterezés vagy egy stroke-kezelés után a rehabilitációt, utógondozást is tudjuk erősíteni. Ideális esetben a Fitpuli betegutánkövetési platformként az állami egészségügyet is szolgálhatja.