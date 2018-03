Példátlan segítséget kapnak a betegek

Mi is ez valójában?

Így működik a rendszer

A jelentezési lappal és a díj megfizetésével kezdődik, majd

a tanúsítási eljárás megindul,

a minősítési folyamat tartalmazza ezt követően a próbavásárlást és az auditot (ez a két lényeges pillér),

majd mindez a tanúsítási bizottság elé kerül, amely dönt.

A védjegyet évente meg kell újítani - sorolta Leitner György, aki hozzátette: a Primus Egyesület egy koordináló központként fog működni.

A nagy szolgáltatók esetében tehát összesen 800-900 ezer forint lesz a teljes tanúsítás költsége

Legális, fehérített működés (40%),

betegbiztonság (40%) és

minőségi működés (20%).

A próbavásárlás során elmaradt számla azonnal kizárást jelent a védjegy alól a szolgáltató számára, ugyanígy kizárást jelent a hálapénz elfogadása is - mondta Leitner György.

Ezért van szükség a védjegyre

Elsőként vezet be hivatalos tanúsítási folyamathoz, minőségi megfelelési kritériumokhoz és komplex próbavásárláshoz kötött védjegyet a hazai magánegészségügyi szektorban a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete.A 12 hazai szolgáltatót tartalmazó egyesület célja, hogy a minőségi szolgáltatók helyzetbe hozásával segítse a pácienseket a betegközpontú, a betegjogokat szem előtt tartó és a jogkövetően működő magánegészségügyi intézmények kiválasztásában.a tájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a magyar magánegészségügyben fordulópontnál vagyunk. Látszik ez a befektetői aktivitásban és a lakosság oldaláról megjelenő kereslet felfutásában is.Az egyesület tagvállalatainak elsődleges célja, hogy tisztuljon a piac. Az évi 300 milliárd forintos járóbetegpiac harmada feketének-szürkének mondható. Ez a lépés is most ebbe az irányba hat, a betegek támpontot kapnak, hogy mely szolgáltatók minősítettek - magyarázta Leitner György.Az egyesület azzal érvel, hogy az új minőségbiztosítási rendszer a szolgáltatók és a betegek számára egyaránt előnyös. A privát szolgáltatók szakmai elismertsége növekszik, a betegbiztonság erősödik, a tisztességes verseny pedig egyértelmű előnyöket nyújt a pácienseknek - érzékeltette az egyesület ügyvezetője.Elsőként, 2018 áprilisa és augusztusa között az egyesület tagjai vesznek részt a tanúsítási folyamatban. Ősztől pedig minden magánegészségügyi vállalat számára elérhetővé teszi az egyesület a védjegy megszerzését. A Primus várakozása szerint a következő másfél évben több tucat nagyobb szolgáltató auditálása lehetséges, de az egyesület várja a kisebbek jelentkezését.A védjegy-tanúsítási eljárás több lépcsőből áll:A védjegy kiállításának díja két tételből tevődik össze és a szolgáltató méretétől (árbevétel nagyságától, telephelyek számától) függ. Az auditálás egy kisebb szolgáltató esetében 130 ezer forint körül mozog, a nagyobb szolgáltatók esetében ez 200 ezer forint körül lehet. A próbavásárlás szintén mérettől függ, az Affidea esetében 15-16 próbavásárlásra van szükség. Ebben az esetben 150 ezer és 700-800 ezer forint között mozog ez az összeg.- árulta el Leitner György.A három fő szempont a védjegy kiállítási folyamatában, a meghatározott súlyokkal:hangsúlyozta: a konzorcium és az egy próbavásárlási specialista biztosítja az audit szakmaiságát és függetlenségét. A fentiek mellett a védjegy azonnali megszüntetését vonja maga után a szükséges engedélyek hiánya, a feketén foglalkoztatott munkaerő és az is, ha a szolgáltatónak nincs felelősségbiztosítása - fűzte hozzá.szerint a céljuk, hogy megbizonyosodjanak arról, mit tapasztal a beteg, ha betér egy magánszolgáltatóhoz. Csak olyan próbavásárlók lesznek, akik tapasztaltak ebben és volt már dolguk magánegészségügyi ellátással. Két fontos kritériumot tesztelnek kifejezetten a vásárlók: számlaadás és hálapénz elfogadása.Elismerte Kovács Dániel, hogy a hálapénz elfogadásának bizonyítása a legnehezebb a folyamatban, ez egy komolyabb nyomozást követel meg az adott cég esetében.Leitner György előrevetítette: a jövőben erősödhetnek az orvosszakmai szempontok (például, hogy egy beavatkozást milyen szakmai kritériumok alapján lát el egy orvos), jelenleg azonban azért indultak el ezen az úton, mivel a tagvállalatok rendkívül különböző szakmai területeken dolgoznak, nagyon heterogének.kifejtette: a BEK aktívan részt vett az előkészítésben, már 10 éve gondolkoznak egy ilyen kritériumrendszer felállításán. Ez a védjegy egyfajta garancia lesz a betegek számára, ilyenek működnek más szektorban is, például a turizmusban a szállodák esetében.A 300 milliárd forintból 200 milliárd forint tekinthető a piac transzparens részének, a maradék 100 milliárd biztosan szürkének mondható. A 200 milliárd forintból a Primus tagjai 25 milliárd forintos súlyt képviselnek, vagyis még mindig szétaprózott a piac - ismertette a Primus ügyvezetője.A szürke zóna torzítja a piacot, a tisztességes szereplők hátrányba kerülnek, az állam jelentős bevételtől esik el, a betegek kiszolgáltatottabbak - sorolta azokat az érveket Leitner György, hogy miért kell egy megbízhatóságot jelző védjegyet létrehozni. A védjegy létrehozását már a Primus megalapításakor felvetették az alapító tagok.