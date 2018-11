Elárulta a sztárközgazdász, mi kell ahhoz, hogy Magyarország utolérje Ausztriát

Ludovic Subran: Szerintem 2017 egy nagyon különleges év volt, mivel a legtöbb ország gazdasága növekedett. 2018-ban viszont már inkább deszinkronizációt láthatunk. Az Egyesült Államok gazdasága 3%-kal nő, az EU növekedése alig 2%, Kína növekedése pedig lassul. Ennek oka, hogy mindegyik ország más stratégiát követ. Az Egyesült Államok nagyon erős fiskális stimulust alkalmaz és szigorítja a monetáris politikáját, valamint korlátozza a kereskedelmet. Közben Kínára pedig hatást gyakorol mind a monetáris kondíciók szigorodása, mind pedig a kereskedelmi háború. Bár Európára is hatnak mindezek a tényezők, sokkal kevésbé - az öreg kontinens viszont még mindig nem lépett a szigorítás útjára. Az oka annak, hogy nem látunk jelentős növekedést - bár globálisan még mindig 3%-os -, az, hogy az Egyesült Államok és más gazdaságok közt deszinkronizáció lépett fel. Kína egy csomó pénzt önt a gazdaságba, míg Európa ennél óvatosabb, ezért az amerikai gazdaság növekedése gyorsul és jelentős nyomást gyakorol más piacokra; mintha egy vihar lépett volna fel a globális gazdaságban. Ezeknek negatív hatása lehet a megfelelő döntéshozói lépések nélkül, Kína éppen ezért úgy döntött, nem nézi ölbe tett kézzel a dolgokat, míg Európa inkább egyelőre tűri a nyomást. Európának ráadásul olyan problémái is vannak, mint a Brexit vagy az olasz helyzet. Ez az oka annak, hogy gyengülést láthatunk. Trump politikája az Egyesült Államoknak szól, nem pedig a világ többi részének, viszont a világ többi részének is reagálnia kell rá.Nem igazán izgulunk a kereskedelmi háború miatt, mivel összességében továbbra is erős kereskedelmi forgalomnövekedést látunk. 4%-os volumennövekedésről beszélhetünk, míg az amerikai átlagos importvámok 5,2%-ig mentek el, ami 1 százalékponttal a világátlag feletti érték. A vállalatok viszont új kereskedelmi megállapodásokat kötnek, az amerikai fogyasztók pedig továbbra is fogyasztanak. Bízunk benne, hogy lesz megoldása a Kína és Amerika közti kereskedelmi konfliktusnak, amiatt viszont nem aggódunk, hogy a kereskedelmi háború okozza a következő válságot. Sokkal jobban aggódunk az amerikai és kínai vállalatok eladósodottsága miatt, a pénzügyi környezet alakulása pedig elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy megértsük azokat a kockázatokat, melyek a cégekre leselkednek majd a következő években.Valóban vannak kockázatok a kínai gazdaságban. A legnagyobb kockázat talán a vállalatok adósságállománya. Kínának viszont nagyon magas tartalékai vannak, és nagyon óvatosan hoznak döntéseket. A legnagyobb kihívás Kína számára az, hogy vonzónak tüntesse fel magát a befektetők szemében. El kell kerülniük egy nagyobb tőkekiáramlást és fertőtleníteniük kell a gazdaságot, elsősorban azokat a cégeket, melyek nagy adóssággal küzdenek és nincs bennük növekedési potenciál. Emellett egy csomó embert fel kell emelniük a középosztályba. Kínában nemcsak az inkompatibilitás háromszögével kell megküzdeni, hanem az összeférhetetlenség négyzetével: növekedés, adósságcsökkentés, pénzügyi stabilitás és a gazdaság megnyitása. Szerintem jól haladnak, de kockázatok továbbra is fennmaradtak és ezért engednek inkább el pár céget, valamint transzparensen hoznak döntéseket. Emellett ott van az Út és Övezet program is, mellyel a nyomást akarják csökkenteni.Egyébként már nagyon sokszor számítottunk arra, hogy Kína bedől és ez eddig sosem történt meg. Meg kell értenünk, hogy Kína nagyon más, mint amit gondolunk róla. Az Egyesült Államokban sokkal nagyobb kockázata van a recessziónak. Nem kell még aggódnunk, de a vállalati szektorban folyamatosan halmozódnak a kockázatok. Kínában az állami kapitalizmus valósága nagyon más, a kínai vállalatokra más játékszabályok vonatkoznak. Természetesen aggasztó az adósságállomány, de Kína sokkal könnyebben meg tudja menteni magát, mint mi, mivel az ő adósságfinanszírozása nem külföldről történik. A belső adósságkezelés mellett sokkal jobb eszközeik vannak a válságkezelésre. Bár 5 renminbi hitellel tudnak most 1 renminbi növekedést előidézni és a kínai cégeknek rengeteg hitelük van, nem aggódom, mert a kínai döntéshozók folyamatosan dolgoznak azon, hogy az adósságállományukat csökkentsék.Egyértelműen a globalizáció következő szakaszában vagyunk. Úgy értem, lényegében az történt, hogy a 2000-es évek elején Kína felébredt és globálisan terjeszkedni kezdett mind kereskedelmileg, mind pedig az ellátási lánc tekintetében. Ma konszolidációs szakaszban vagyunk; nem lesz újabb Kína, vagyis nem lesz egy másik olyan ország, amely a piacot ilyen gyorsan meg tudja hódítani. Most a nagy kérdés az, hogy láthatunk-e stabil növekedést a kereskedelemben anélkül, hogy számos korlát akadályozná ezt. Ilyen korlátok lehetnek a protekcionizmus a termékekre és szolgáltatásokra, tőkére és finanszírozásra, valamint a szolgáltatási szektor nemzetközivé tétele, illetve az olyan kereskedelemtámogató tevékenységek, mint az adatok, a technológia és a szabadalmi jogok megfelelő használata, melyek nagy sebességgel áramlanak az országok közt. De a 2000-es évek elején tapasztalható gyorsulást nem fogjuk újra látni. Persze továbbra is lesz egy-egy olyan cég, amely globális és nagyon gyorsan növekszik. Nekik viszont tőkeigényes kihívások sorozatával kell majd szembenézniük, ilyen lehet Trump vagy éppen Theresa May. A következő lépés az új kihívásoknak való megfelelés, ami jelenthet új kereskedelmi csatornákat, emberi tőkét, szabadalmi jogokat vagy adatokat. Például Ausztrália ma oktatási szolgáltatásokat exportál. Más országok nem hagyományos szemléletmódot használnak és ahelyett, hogy az iparukkal próbálnak meg versenybe szállni, inkább a nemzetközi kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt. Franciaországban például a legtöbb multinacionális vállalat M&A-tevékenységnek köszönhetően növekedett. Nem Franciaországra koncentráltak, hanem olyan cégeket vásároltak meg, melyek külföldi terjeszkedésük során bázisukként szolgálhattak.A nagy kérdés ilyenkor az, hogy mindennek milyen hatása lesz a munkahelyekre. Mivel a globalizáció első szakasza jó volt mindenkinek, mert az árak alacsonyabbak voltak, a második szakasznak már voltak hátrányosabb hatásai, mivel egyes országok gyárakat vesztettek, míg mások inkább újakat kaptak. A globalizáció következő fázisának kétség kívül egyenlőtlen hatása lesz a munkapiacra, mind a fejlett mind pedig a feltörekvő piacokon. A probléma ma az, amit a migrációs válságon keresztül is látunk, hogy a következő fázis az emberi tőke mobilitásával, az emberek mobilitásával jár majd. Ahhoz, hogy sikeres legyen a következő fázis, elfogadóbbnak kell lennünk és a megújuló energiákat jobban kell hasznosítanunk; a kereskedésfinanszírozás persze drágább lesz.Szerintem a török és az argentin válságok rávilágítanak arra a tényre, hogy ezek az országok már egy ideje sérülékenyek voltak. Ezek a sérülékenységek előtérbe kerültek most, hogy a Fed emeli a kamatokat. A dollár is erősödik, és ez nyomást gyakorol más devizákra. Főleg azokat a gazdaságokat érinti mindez hátrányosan, melyek ikerdeficittel küzdenek, vagyis egyszerre folyó fizetési mérleg hiánnyal és államháztartási hiánnyal. Törökország és Argentína mellett figyeljük még Indiát, Dél-Afrikát és Brazíliát ikerdeficit kockázata miatt és Oroszországot üzleti és politikai kockázatok miatt. A különbség Argentína, Törökország és más gazdaságok közt az, hogy ezek az országok növelték a sérülékenységüket az elmúlt tíz évben. Növelték a fiskális deficitet és a folyó fizetési mérleg hiányát is. A többi ország inkább puffereket épített, melyekkel ellenálló képességüket fejlesztették. Magyarország jó példa erre, de egyben egy olyan ország is, ahol felmerül a túlhevülés kockázata. A bérnövekedés nagyon magas, tehát ha a jegybank nem emel kamatokat, a forint leértékelődésének kockázata is felmerül.Persze a sérülékenység kérdése mindig ott lebegett a kelet-európai gazdaságok körül és összességében a feltörekvő gazdaságok körül is. A kérdés az, hogy elkövetik-e azokat a hibákat, melyek miatt Argentína és Törökország oda jutott, ahol ma vannak. Argentína az IMF pénzével játszott és úgy döntött, nem emeli tovább a kamatokat, a török Erdogan pedig azt nyilatkozta, hogy a kamatemelés inflációt indítana el. Ezt a fajta heterodox gondolkodást gyorsan bünteti a piac. A kérdés tehát nem önmagában a sérülékenység, szerintem sok feltörekvő gazdaság építette a puffereit. A kérdés inkább az, hogy a politikusok és gazdasági döntéshozók követnek-e el olyan hibákat, melyek miatt a befektetők elmenekülnek az országból.Tehát összességében nincs a láthatáron egy újabb török vagy argentinhoz hasonló válság, de az országoknak megfelelő döntéseket kell hoznia annak érdekében, hogy ez így is maradjon.Nagyon bízunk benne, hogy megállapodásra fog jutni az Európai Bizottság és Olaszország. Ha közelről megvizsgáljuk a költségvetési tervezetet, megláthatjuk, hogy nem is olyan rossz. A nagy kérdés inkább az, hogy Olaszország jelentős GDP-arányos hiteltállományt halmozott fel az 1970-es évek óta, a közelmúltban pedig mindenki azon dolgozott, hogy csökkentse Olaszország fiskális deficitjét, vagyis emelték az adókat és kevesebbet költöttek az államapparátus üzemeltetésére. A mostani költségvetési tervezet önmagában nem olyan rossz, bár kétségtelenül ezen a trenden változtat, egy kicsit nagyobb nyomást ad az olasz állami finanszírozásra, ugyanakkor szerintem van benne ráció: versenyképesebbé akarják tenni az északi részeket és újraosztani akarnak a déli részeken. Szóval szerintem ez a költségvetés rövidtávon segítheti az olasz gazdaságot. Olaszország jelenlegi potenciális növekedése nagyon alacsony, alig 0,6% körüli, rövid távon a költségvetés ezen változtathat. A probléma csak az, hogy hosszú távon problémák merülhetnek fel a gazdaságfinanszírozással, a digitális átalakítással és az alulbiztosítottsági réssel kapcsolatosan, a koalíció terveiben pedig semmi nincs ezeknek a problémáknak a hosszú távú megoldásával kapcsolatosan semmi. Ezt a kormányt megválasztották azért, hogy helyes lépéseket tegyen az olasz gazdaságért úgy, ahogy ők gondolják, de jogosan lehet amiatt aggódni, hogy egy populista költségvetés betartatása miatt inkább ártanak az olasz fiskális deficit csökkentéséért hozott intézkedéseknek, minthogy az ország hosszú távú szükségleteivel foglalkozzanak.Szerintem végül lesz megállapodás Brüsszel és Olaszország közt, talán lesz addig még egy kis privatizáció is, hogy az adósságterheket csökkenteni lehessen, de az olasz kormánynak jobban el kellene magyaráznia azt, hogy a költségvetésükkel a gazdaság termelékenységét akarják növelni. Ez az elmúlt tíz évben hiányzott az olasz gazdaságból. A nagy kérdés a hosszú távú hatás lesz: nem tudod emelni a bevételeket akkor, ha rengeteg adósságon ülsz. A kérdés most az, hogy az olasz tervek hogy illeszkednek az eurozóna jövőjébe és hogy az olasz gazdaságnak van-e lehetősége növekedni a nagyon támogató költségvetés után is.Természetesen. Tudja, a fő probléma az euróval az, hogy túl fiatal, még csak 20 éves sincs. Ha megnézi a dollárt, több mint 100 év kellett hozzá, hogy *a* devizává váljon. Szóval szerintem egy kicsit türelmesnek kellene lennünk. Az emberek értik azt, hogy az euró szükséges ahhoz, hogy a helyi devizák gyors leértékelődését el lehessen kerülni, vagyis nem történhet meg olyan, mint Törökország vagy Oroszország esetén láthattuk. A háztartások is láthatják ezt. Az emberek ma egy csomó problémával az eurót vádolják és az EU-t, de ezeket nem feltétlen ezek okozták.Ahhoz, hogy teljes valutaaunió jöjjön létre, központi fiskális rendszerre, bank- és tőkepiaci unióra van szükségünk. Az embereknek meg kell érteniük, mi forog most kockán, el kell fogadniuk azt is, hogy közös érdekeink vannak. Nem csak válsághelyzetekben van ez így, hanem például most az amerikai-kínai rivalizáció miatt is. Egy csomó ember az euróra tekint, mint potenciális mentőháló. Ha most egy devizaháború elindul a kereskedelmi háború mellett, az emberek rájönnek arra, milyen fontos is az euró.Ha megnézzük Magyarországot, az eladósodottságon kívül mindenben konvergenciát látok, úgyhogy én nem aggódom a konvergencia iránya miatt. Szerintem a kelet-európai országok fantasztikusan jó munkát végeztek a reformjaikkal. Ha viszont megnézzük Franciaországot vagy Olaszországot, úgy vélem, mi nem igazán tartottuk be a szabályokat vagy tettük meg a megfelelő gazdasági reformokat, vagyis inkább azt mondanám, sokkal kevésbé tartottuk be őket, mint mondjuk Magyarország, Románia, Szlovákia vagy Lengyelország. Ezek az országok pontosan betartották azt, amit kértek tőlük. Éppen ezért nagyon jól jártak Európa helyreállásával a 2010-es évek elején, a válság után. Európa jól teljesít, ezek az országok pedig nagyon agilisen részesülnek a növekményből. Ez az, ami más részről túlhevülést okoz. Európa jó döntéseket hoz fiskálisan és monetárisan is, kérdés viszont, hogy a gyorsuló növekedést hogyan fogják tudni menedzselni. A felzárkózásnál arra is oda kell figyelni, hogy a túlfűtöttséget el tudjuk kerülni. Szükséges a sikerhez egy stabil deviza is, illetve egy megfelelően finanszírozott befektetési ciklus.Örülök, hogy ezek az országok a jó úton haladnak, különösen azok, amelyek nehéz helyzetben voltak, mint Bulgária. A nagy kérdés az, hogy lehet a felzárkózást fenntarthatóvá tenni és biztosítani azt, hogy nem marad le túl sok ember.Attól függ, mekkora az állami szektor, hogy kezelik az adósságot, milyen a monetáris politika, milyenek az inflációs célok. Attól is függhet, milyenek a strukturális reformok, az üzleti környezet - például ha Magyarországot megnézzük, a számok nem árulkodnak túl jó inszolvencia-kezelésről, a befektetők megvédéséről és a vállalkozás-alapításról. Rengeteget beszélhetünk arról, hogy milyen reformok szükségesek, nagyobb kérdés inkább az, hogy a reformokat sikerül-e meglépni és hogy milyen okkal történnek ezek meg.Ha Magyarország számait nézem, szép számokat látok. A nagy kérdés az, hogy folytatódjon mindez. Például egy 190 országból álló listán, amely azt mutatja, milyen egyszerű vállalkozást indítani, Magyarország a 82. helyet foglalja el. Ezek a kis dolgok segíthetnek, de egyszerre csökkenthetik egy gazdaság sérülékenységét is. Ha Magyarország jól tudja kezelni ezeket a kérdéseket és el tudja kerülni, hogy gazdasága túlhevüljön, be tudják bizonyítani, hogy képesek a megfelelő pénzügyi döntéseket meghozni.A legtöbb ország persze már most is bizonyította, hogy képes jó döntéseket hozni és megérdemelnek egy helyet Európa fejlett gazdaságainak asztalánál.