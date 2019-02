Elképesztő csodafegyvereket és felszerelést kap a magyar hadsereg - Íme a 10 legütősebb fejlesztés

1-3

Panzerhaubitze 2000

Egy bundeswehres Panzerhaubitze. Fotó: Shutterstock

Leopard 2A7+

Leopard 2A4

Decemberben jelentette be a Honvédelmi Minisztérium, hogy német Panzerhaubitze 2000-es önjáró lövegek beszerzését kezdték meg, összesen 24 ilyen eszközzel bővül majd a Honvédség arzenálja. A tarackok érkezésével lényegében egy korábban teljesen leszerelt fegyvernem tér majd vissza hazánkba, hiszen a szovjet gyártmányú Gvozgyikák 2004-es hadrendből való kivonása után gyakorlatilag csak aknavetők és vontatott tarackok maradtak a tüzérek szolgálatában. Panzerhaubitze 2000 -es a világ egyik legmodernebb önjáró taracktípusának számít, 155 milliméteres lövegével, rakétapóthajtású lövedékkel akár 50-60 kilométerre is képes ellőni. Ellátták MRSI rendszerrel is; ez lehetővé teszi, hogy több, különböző szögben leadott lövés is ugyanazt a célt találja el.Az önjáró lövegek mellett harckocsikat is veszünk a németektől, összesen 44 Leopard 2A7+ -t kapnak a Honvédség harckocsizói. A tankokat újonnan gyártja majd le a Krauss-Maffei Wegmann, várhatóan 2025-re készülnek el , a jelenleg használt, orosz T-72-esek így legalább még hat évig szolgálatban maradnak.A Leopard 2-eseket az 1970-es évek óta fejleszti és használja a német hadsereg, a típus évtizedek óta a világ egyik legjobb tankjának számít. 120 milliméteres Rheinmetall L/55-ös lövege számos másik harckocsi tervezéséhez ihletet adott, nem is beszélve páncélzatának kialakításáról, 1500 lóerős motorja pedig 68 kilométer / órás sebességre képes. Legújabb verziója (melyet a Honvédség is beszerez), a 2A7-es városi hadviselésre is optimalizált változata, a 2A7+ többrétegű kompozit páncélzattal van felszerelve, melyre moduláris védelmi rendszereket lehet építeni. Stabilizált Rheimetall-lövege irányított rakétákat is ki tud lőni, sőt, mozgás közben, akár öt kilométeres távolságra lévő célpontokat is el tud találni. Akár más modern harckocsik, a Leopard 2A7+ is fel van szerelve számítógépes tűzvezérlő és kommunikációs rendszerrel.

Egy lengyel Leopard 2A4. Fotó: Shutterstock

A Leopard 2A7+-ok mellett régebbi, használt Leopard 2A4-esek is érkeznek majd a Honvédség kötelékébe, ezeket kiképzési és előszűrési célra használják majd. Mivel lízingelik a 12 tankot, hamarosan már valószínűleg meg is érkeznek Magyarországra.Ezeket a harckocsikat 1985 és 1992 között gyártották, tehát egy viszonylag régi típusról van szó, ennek ellenére a mai napig számos ország használja őket, többek közt Ausztria, Kanada, Norvégia, Lengyelország és Törökország is. A 2A4 a legnagyobb számban legyártott Leopard 2-es variáns, számos továbbfejlesztett változata létezik a világon. Utoljára ez a típus a törökök Szíriában való beavatkozásakor látott éles harcot, körülbelül egy tucatot kilőttek az Iszlám Állam harcosai, majd később a kurdok tankelhárító rakétákkal és IED-ekkel.