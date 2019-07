az EU-parlament első két és fél évre szóló elnöki megbiztatása alatt szociáldemokrata vezető elnökölne, a második ciklusban pedig jobbközép, konzervatív vezetője lenne az uniós parlamentnek.

Emmanuel Macron és Orbán Viktor kivégezte a csúcsjelölti rendszert.

A jelöltállításról Az uniós tagországok állam-, illetve kormányfői vasárnap este kezdtek rendkívüli találkozót Brüsszelben, ezen egyetlen napirendi pontként a főbb EU-intézmények vezetői tisztségeinek betöltéséről tárgyaltak. Az Európai Bizottság következő elnökét az Európai Parlament választja meg, de a jelöltállítás kizárólagos joga az unió alapszerződése értelmében az állam-, illetve kormányfőket tömörítő Európai Tanácsé. Ennek ellenére a pártcsaládok - a folyamat demokratizálására hivatkozva - a 2014-es tisztújítás előtt csúcsjelölti rendszert vezettek be azzal a céllal, hogy azon pártcsalád jelöltje kapja meg a brüsszeli bizottság elnöki posztját, amelyre az EP-választásokon a legtöbben szavaznak.

A három napon át tartó tárgyalások alkalmával a tagállami vezetők vitát folytattak az Európai Parlament (EP) következő elnökének személyéről is. Sajtóértekezletén Tusk elmondta, az uniós vezetők "tiszteletben tartva az emberek akaratát és a folyamat tisztaságát", jelöltet nem neveztek meg, ugyanis az EP elnöki jelöltállításának határideje kedd este tíz órakor jár le. Hozzátette, a tagállamok szívesen látnák, haA tanácsi elnök újságírói kérdésre válaszolva elmondta, Ursula von der Leyen kijelölésénél Németország a szavazás során tartózkodott, Angela Merkel viszont személyesen támogatta a jelöltet. A német kancellár távozásakor adott rövid nyilatkozatában elmondta, azért tartózkodott a szavazásnál, mert a német nagykoalíció pártjai ezzel kapcsolatban nem voltak azonos véleményen. Berlini kormánykörök megerősítették, hogy a német Szociáldemokrata Párt (SPD) elutasította Ursula von der Leyen jelölését. Ezzel szemben Angela Merkel üdvözölte a döntést, és külön örömét fejezte ki, hogy először kerül nő az Európai Bizottság élére.Tusk tájékoztatójában kiért arra is, hogy telefonon beszélt Ursula von der Leyennel. A beszélgetés folyamán a bizottsági elnökjelölt ígéretet tett arra, hogy az új uniós bizottság összeállításánál kiemelt,Von der Leyen az alelnökök kinevezésénél földrajzi szempontokat is figyelembe fog venni - tette hozzá a tanácsi elnök.Christine Lagarde keddi Twitter-üzenetében úgy fogalmazott, megtiszteltetés számára, hogy az Európai Központi Bank elnöki pozíciójára jelölte az Európai Tanács. Úgy döntött, hogy a jelölési időszakra ideiglenesen lemond az IMF ügyvezető igazgatói posztjáról - közölte.Manfred Weber kedden bejelentette visszalépését az Európai Néppárt (EPP) csúcsjelöltségétől a pártcsalád strasbourgi frakcióülésén. A Politico névtelenül nyilatkozó tisztségviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Weber kijelentette ezen az ülésen:Emellett pedig tudatta, visszalépésétől függetlenül továbbra is az EPP európai parlamenti frakciójának vezetője kíván maradni.