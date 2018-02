Hatalomra tör az Aldi és a Lidl Magyarországon - Öldöklő versenyben véreztetik ki a boltokat

Fájó béremelés a kicsiknek

Már a minimálbér és a garantált bérminimum 2017-es és a 2018-as jelentős emelése előtt is látni lehetett, hogy a legkisebb és legnehezebb helyzetben lévő kereskedők nehezen vagy egyáltalán nem fogják tudni ezt kifizetni

A multik és a kisebb hazai boltok közötti szakadék tavaly mélyült, idén pedig még nagyobb lesz, ebbe a szakadékba pedig végül a magyar üzletek egy része eshet bele. A hazai üzletláncoknak, illetve a boltoknak nagyon komoly gondot jelent a munkaerőhiány és a legkisebb bérek (minimálbér, garantált bérminimum) nagymértékű emelése.A Coop egyes boltjai már képtelenek kigazdálkodni a legkisebb bért, nem találnak elegendő munkaerőt, így bizonyos napokon nem is nyitnak ki. Közben a tőkeerős multinacionális vállalatoknak nem jelent gondot a garantált bérminimum kigazdálkodása, ők jellemzően ennél magasabb bérszinten foglalkoztatnak dolgozókat. Így nem meglepő, hogy könnyebben alkalmazkodnak a munkaerőhiányos helyzethez.- mondta a Portfolio-nak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.Amíg 2016-ban 111 ezer forint volt a bruttó minimálbér, addig 2018-ban már 138 ezer forint, a garantált bérminimum pedig két év alatt 129 ezerről 180 500 forintra emelkedett. Előbbi 25, utóbbi 40%-kal emelkedett - vegyes a kép, hogy ki melyiket kapja, de az élelmiszer-eladóknak pl. a bérminimumot kell fizetni.

A jelenlegi folyamatok nem abba az irányba hatnak, hogy a boltok számában évek óta látható kedvezőtlen tendencia megváltozzon. Mint a Portfolio bemutatta , hat év alatt 15 ezerrel csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma, így a 2016 végén már csak 129 ezer egység várta a vásárolni vágyókat. Azóta azt is tudni, hogy 2017 közepére tovább fogyott, 126 ezerre. Az élelmiszer és vegyes üzletek száma 40 ezer volt ugyanekkor, 2010-ben még 43 500, 2000-ben pedig több mint 50 ezer.

Az üzletek száma 2010-től 2012-ig még emelkedett, majd 2013-tól folyamatosan csökkent, amelyben a nemzeti dohányboltok létrehozása, az online pénztárgéprendszer kialakítása, valamint a 2015 márciusában bevezetett, közel egy évig érvényben lévő, vasárnapi nyitvatartás tilalma játszhatott szerepet

Azóta zárva tartás nincs, nagy béremelés és munkaerőhiány viszont annál inkább.

A vállalat egészét tekintve a munkaerőhiány nem jellemző, de vannak az országban olyan régiók ahol hosszabb ideig tart a munkatársak megtalálása

A falusi kisboltok más pályán versenyeznek, a vásárlóközönség főképp a falu lakóiból kerül ki, miközben a nagyobb boltok nagyobb településeken vannak, a szomszédos városok lakóiért is versenybe szállnak, az átutazók is betérnek

Az OKSZ főtitkára szerint teljes egyetértés van arról szakmai berkekben, hogy ezeket a boltokat támogatni kellene, akár adókedvezmény formájában. Ezt szorgalmazta a közelmúltban a Coop vezére is, aki a kormányzat segítségében bízik.

Elnéptelenedés, városiasodás

Elsősorban a kistelepüléseken jellemző, hogy a kisebb üzletek nem tudják kigazdálkodni a jelentős béremelést

- értékelte a folyamatokat a statisztikai hivatal tanulmánya."Senki sincs könnyű helyzetben, a nagy áruházak sem, de fontos látni, hogy nem csak a kiskereskedelemben, hanem a teljes nemzetgazdaságban munkaerőhiány van. Nem csak azt kell nézni, hogy mekkora a bér a szomszéd üzletben, hanem azt is, hogy mekkora a szomszéd ágazatban" - emelte ki Vámos György, az OKSZ főtitkára, aki szerint a feldolgozóipar egyes ágazataival is versenyeznek a kiskereskedelmi cégek, hiszenHogy mennyire valós kérdéséről beszélt Vámos György a szektorok közötti mozgás tekintetében, azt Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője is megerősítette. Igaz, ő egy ellentétes irányú mozgásról beszélt. "Vannak, akik más szektorból jönnek a Lidl-höz dolgozni" - mondta Tőzsér, hozzátéve, hogy vannak, akik más kiskereskedelmi egységekből vagy pályakezdőként csatlakoznak hozzájuk. A cég a közelmúltban jelentett be 20%-os béremelést , és a fizetések úgy tűnik, hogy nagyon is versenyképesek több másik szektoréval.- válaszolta a Portfolio megkeresésére Tőzsér Judit. "Ezt a problémát a vállalat a toborzási eszközök folyamatos újításával küszöböli ki" - tette hozzá.Több multi is, amivel értelemszerűen a kisebb boltok nem tudják felvenni a versenyt. De nem is mindig kell nekik.- mondta Vámos György. "Azért fontos a kisebbek támogatása, pl. 2000 vagy 5000 lélekszám alatt, hogy megmaradjon az üzlet a településen" - hangsúlyozta."Ez ellen a nagyobb üzleteknek sincs kifogásuk. Egy meghatározott lakosságszámnál kisebb településeken lévő üzletek kapnának ilyen támogatást, amivel enyhíteni lehetne a feszültségeken" - mondta Vámos, érzékeltetve, hogy a kisebb falvak, települések vagy községek nem a nagy láncok pályája, itt az élelmiszerellátás biztosítása a lényeg, amelyet sokszor egyetlen kisbolt tesz meg.- mondta a Portfolio-nak Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke azonban rámutatott:Parragh László rámutatott: a falvakból, kistelepülésekből egyébként is elköltöznek az emberek, a gyerekeket a nagyobb községekbe, városokba járatják iskolába, akik később már nem mennek vissza a faluba. A munkalehetőségek is a városok felé terelik az embereket, vagyis a városiasodás megállíthatatlan.Hogy mennyire komoly kérdésről van szó, azt az alábbi, aprófalvak népességét vizsgáló grafikon mindennél jobban mutatja:

Nem magyar jelenségről van szó, hanem a világ minden táján ezt figyelhetjük meg

Eltérő helyzetek

"Nem tudok olyan problémáról, hogy bárhol is veszélyben lenne a nyitva tartás, ugyanakkor a hálózat tagjai egyénileg dönthetnek a nyitva tartásukról, az adott mikrokörnyezetnek megfelelően. Azért senki sem nyúl a nyitva tartási időhöz, mert a munkaerővel hadilábon állna

A béremelések - amibe beletartozik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése is - növelik a költségeket, és az elmúlt időszakban a beszállítói oldalon is érdemi áremeléseket tapasztaltak.

Nagyobb termelékenység = Biztosabb túlélés

Ebben a helyzetben pedig könnyebb dolguk van a mérethatékonyabb és nagyobb termelékenységű boltoknak. Az egy főre jutó árbevétel a Lidl esetében a legmagasabb, 80 millió forint környékén mozog, de a Penny Market és az Aldi is 60 millió körül áll. A 35-45 milliós tartományban van a Tesco, a Spar, és az Auchan, ezzel szemben még a nagyobb magyar csoporttagoké is 20 millió alatt mozog.

Ha valahol megnyit egy Lidl vagy egy Aldi, akkor a közelében senki se gondolkozzon új üzlet nyitásában, csoda, ha a helyi kisbolt túlél utána

A magyar cégek nem versenyezhetnek velük, mire a pénztárból a pultokhoz küldenek egy dolgozót, akkora sor alakulna ki a kasszánál, hogy már indulhatna is vissza, mire odaér

Hogy lehetsz boltvezető? Komoly érdeklődés kísérte a Lidl hírét, miszerint a boltvezetőknek akár 720 ezer forintos bruttó kereset és ütheti a markát. "A boltvezető kollégák kiválasztásának folyamata több lépcsőből áll" - mondta Tőzsér Judit. "Kiemelten fontos része a folyamatnak a személyes találkozás, ahol a kiválasztást vezető kolléga részletesen be tudja mutatni a munkát, a vállalatot, a lehetőségeket és a felmerülő nehézségeket is" - emelte ki. "A feladatkör betöltésére a vállalathoz mind a belső karrierfejlesztésben, mind pedig külső forrásból is érkeznek szakemberek" - tette hozzá.



A boltvezetők felé megfogalmazott elvárások közül ez egyik legfontosabb, hogy "valódi gazdaként gondoskodjanak a vezetésük alatt álló üzlet működéséről". További feltétel a boltvezetőkkel szemben, hogy legyen szakmai tapasztalatuk, tudjanak rugalmasan dolgozni, alkalmazkodni a változásokhoz, és a csapatukat megfelelően vezessék - sorolta Tőzsér. Hozzátette: számos példa van országszerte, ahol már hosszú ideje ugyanaz a boltvezető, és az alatta dolgozó csapat is egységes.

Mit hoz a jövő?

a kisboltok nehéz helyzetben találták magukat,

egyesek a megszűnés határára is kerülhetnek,

amelyen valóban csak az állami támogatás (pl. adókedvezmény) segíthet.

Erre azért lenne szükség, hogy azokon kistelepüléseken, falvakban, ahol csak egy bolt van, ne szűnjön meg az élelmiszer-ellátás.

A multik térnyerése tovább tarthat, és

ha továbbra is jelentősen nő a legkisebb bér (minimálbér, garantált bérminimum), akkor egyre több kisebb magyar cég kerülhet a bedőlés szélére.

- mondta Parragh. Az MKIK elnöke rámutatott, hogyEnnek lehetnek most vesztesei a kisebb üzletek, így pl. a Coop-boltok, amelyek egyre súlyosabb problémákkal néznek szembe. A boltok egy része a gyenge vásárlóerővel is küzd, miközben a béremelés és a munkaerőhiány együttesen hat negatívan a boltokra, ezért is fordulhatott elő, hogy nem tudnak kinyitni egyes napokon. Fontos hangsúlyozni, hogy az üzletláncnak vannak jól menő boltjai is, és egyelőre nem kell tömeges csődökre-boltbezárásokra számítani. Kerestük a Coop-ot, de nem kívántak reagálni.A Coop boltok kapcsán kialakult helyzetről itt írtunk részletesen.Az azonban kiderült, hogy a magyar cégek között is vannak különbségek. A CBA ugyanis nem beszél olyan komoly problémáról, mint a Coop, de a munkaerőhiány őket is sújtja, és a kisboltok állami támogatásáról szóló kezdeményezést a CBA - a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség tagjaként - is támogatja."Sok álláshely van betöltetlenül, de a franchise partnereink folyamatosan keresik a munkavállalókat, és szerencsére nem alakult ki a működést befolyásoló hiány a jelenlegi körülmények között sem" - válaszolta a Portfolio-nak Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója arra a felvetésünkre, hogy gondot jelent-e a boltok folyamatos üzemeltetése. "Nincs olyan probléma, hogy a működést veszélyeztetné a munkaerőhiány, miután a piacon reális feltételeket tudunk biztosítani a munkavállalók számára" - tette hozzá.- fejtette ki Fodor Attila. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a versenytársak által bejelentett jövedelemnöveléseket ők is lekövetik, de azt is hozzátette, hogy"Az egész piacon áremelkedés tapasztalható, de mindent megteszünk azért, hogy a munkaerő drágulása ne hajtsa fel a fogyasztói árakat" - hangsúlyozta Fodor Attila, aki arra is rámutatott, hogy a kiskereskedelmi cégek között nagyon nagy a verseny, ami gátat szab az árak emelésének is. "A beszállítói oldalon azonban nagyon komoly a nyomás" - húzta alá.Az árak emelésére összességében valóban limitált lehet a tér a piaci versenyben, így a költségek növekedése miatt annak a cégnek a profitja csökkenhet, amelyik nem tudja növelni részesedését. Az egyes boltok teljesítménynél nagyobb kényszerű béremelés pedig méginkább kiélezte a piaci versenyt."A diszkontok kisebb költséggel tudnak előállítani és értékesíteni egy terméket, mint a hagyományos boltok vagy a hipermarketek. Nálunk nem kell eladó pl. a csemegepultba sem, mert nincs olyan" - emelte ki Vámos György.A diszkontok, a hipermarketek és a hazai láncok összehasonlítása nem szerencsés több szempontból sem - eltérő üzleti modell, dolgozói létszám, stb. -, végső soron azonban szükséges, mert van, hogy mégis versenyeznek is egymással.- mondta egy neve mellőzését kérő forrásunk. Ezek a diszkontok olyan dolgozókat foglalkoztatnak, akik egyszerre több munkafolyamatot tudnak elvégezni, amit meg is fizetnek.- fejtegette. Ez nem kritika, hanem egész egyszerűen az eltérő üzleti modell sajátossága, a "modernizáltság", és összességében a dolgozói állomány minősége - tette hozzá, utalva arra, hogy az üzletek felújítására sem költött túl sokat a hazai láncok egy része az elmúlt 20 évben. Így összességébenJó példa erre, hogy - habár a nyugdíjasok foglalkoztatása jó cél - a Coop a nyugdíjas szövetkezetekkel állapodott meg, addig a pl a Lidl magasabb bérrel és egyéb más szolgáltatásokkal hajlandó megfizetni a leginkább termelékeny dolgozókat.A munkaerőhiány és az elmúlt években látott jelentős béremelés következménye tehát az, hogy