Így kell eladni közelgő szigornak az újabb jegybanki lazítást

Megszűnik a jegybank két viszonylag friss eszköze, a monetáris politikai célú kamatcsere (mirs) és a jelzáloglevél vásárlási program.

Az MNB megadta a kegyelemdöfést a már amúgy is kivérzett irányadó kamatnak a mögötte lévő három hónapos betét megszüntetésével. A gazdaságban lévő kamatszintet mostantól hivatalosan is az egynapos betéti és hitel kamatlábakkal kívánja befolyásolni, valamint a bankközi piac likviditási helyzetére történő ráhatással, elsősorban a swap eszközén keresztül.

Újraéled a Növekedési Hitelprogram (NHP), aminek keretében 1000 milliárd forintnyi ingyenforrást juttat az MNB a bankrendszernek abból a célból, hogy a kis- és középvállalatoknak továbbadva növekedjen a fix kamatozású hitelezés aránya.

A jegybanki közlemény szerint az inflációs cél fenntartható elérése továbbra is 2019 közepétől várható, aminek biztosítása érdekében a Monetáris Tanács megítélése szerint az alapkamat jelenlegi szintjének és a laza monetáris kondíciók fenntartása szükséges. Hogy meddig, azt nem tudni, csak annyit, hogy "5-8 negyedéven túl nem maradnak fent a jelenlegi laza monetáris kondíciók."

Megszűnő eszközök

Új irányadó eszköz, változó eszköztár

NHP a kkv-k hitelezéséért

Na és a kommunikáció: a monetáris politika alapállása nem változik

***

Tegnap a Magyar Nemzeti Bank négy fontos döntést, üzenetet ismertetett. Ezeket tekinthetjük a monetáris politika szempontjából fontos lépéseknek, de akár technikai jellegű finomításoknak is. A jelentőségüket (vagy jelentéktelenségüket) akkor érthetjük meg, ha belegondolunk, hogy ezek mekkora változásokat jelentenek a korábbi helyzethez képest. Az alábbiakat érdemes megvizsgálni:Nézzük meg egyesével, mit sugallnak a fenti információk a monetáris politikáról! Ehhez egy skizofrén közgazdász szerepébe helyezzük magunkat.A mirs és a jelzáloglevél-vásárlási program volt a jegybank két utolsó eszköze, amelyet a monetáris lazítás érdekében vezettek be. Tavaly év végén döntöttek az alkalmazásukról, nem titkoltan abból a célból, hogy a hosszabb lejáratú piaci eszközök kamatait is lejjebb szorítsák. A normalizációs időszakra való felkészülés logikus lépése tehát, hogy ezeket a nem konvencionális eszközöket kivezeti az MNB.Valójában a jegybank ügyesen eladja két sikertelen eszközének kivezetését úgy, mintha az már a szigorítás nulladik lépése lenne. A mirs nagyon drága, hosszabb távon jelentős veszteséget termel a jegybanknak, miközben a hozamgörbénk meredeksége (a rövid és hosszú lejáratú hozamok közötti különbség) kifejezetten nagy, vagyis nem volt képes tartósan megfékezni a hosszabb hozamok emelkedését. Kapóra jött tehát, hogy az apró szigorítási jelzésekre éhes piac elé lehessen vetni a teljesen felesleges, de a fejekben a lazító politikához kötődő eszközöket.Teljesen logikusan hangzik, hogy a kamatok emelése előtt rendbe kell tenni a jegybanki eszköztárat. A nem-konvencionális eszközök világa után legyen végre világos rendszer, ahol egyértelműen látszik, hogy mikor, hogyan és miért szigorít a jegybank.Az irányadó eszköz eltörlésének semmi köze a monetáris politika lazaságához vagy szigorúságához. Szigorítani úgy is lehetett volna, hogy az alapkamat intézménye változatlan marad. Annál is inkább, mert a jegybanki kamatbefolyásolásban már eddig is a kamatfolyosó és a swap-eszköz játszotta a főszerepet. Sok hűhó semmiért.Mi sem bizonyítja jobban a szigorításra való felkészülést, mint hogy a kis- és középvállalkozásokat felkészítjük a változásra, és a fix futamidejű hitelezés terjesztésével idejekorán gondoskodunk arról, hogy ne érje őket nagy sokk a kamatok emelkedésének időszakában. A feltörekvő gazdaságokban nap mint nap látjuk, hogy micsoda sérülékenységek bukkannak fel a világban zajló kamatemelkedések miatt. A normalizáció előtt indokolt ezeket a kockázatokat kezelni.A világ legújszerűbb gondolata, hogy egy jegybank úgy készül fel a normalizációra, hogy a növekedés túlérett szakaszában egy vastagon nem-konvencionális eszközt vezet be, melynek segítségével negatív reálkamatú hitellel látja el a vállalati szektort.Hát... izé.A jegybank úgy készül fel az állítólagos normalizációra, hogy közben igyekszik hangsúlyozni, nem változik a monetáris politika, illetve egyetlen új információt sem ad a szigorítás időpontjáról és mikéntjéről. Ilyenkor könnyű gyanút fogni, hogy az egész csak egy porhintés. Ingyenes hitelforrás biztosításával és a fenti, indifferens változtatásokkal együtt a jegybank valójában egy lazító csomagot jelentett be, nem pedig a normalizációt. Arról pedig továbbra sem tudunk semmit, hogy a jegybanknak valójában szándékában áll-e valaha is szigorítani a monetáris politikáján.Ha ez utóbbi értelmezés áll közelebb a piaci felfogáshoz, akkor visszatérhetünk ahhoz a játékhoz, amelyben a jegybank az inflációra hivatkozva tartja fent a laza kondíciókat, miközben a piac az emelkedő nemzetközi kamatkörnyezetben kezd el spekulálni a forintgyengülésre.