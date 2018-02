Közbeszólt Brüsszel: nem kaphatnak kevesebb családi pótlékot az Ausztriában dolgozó magyarok

A hetilap kérdésére a főbiztos elmondta, hogy a javaslattal kapcsolatosan egyelőre még nem lépnek, majd csak ha elfogadásra kerül az osztrák parlamentben.Egy tavalyi nyilatkozata alapján egyébként kötelezettségszegési eljárás is indulhat az osztrákok ellen, az viszont nem világos, hogy ez meddig tart majd és hogy ha a bíróság megsemmisíti az osztrák szabályozást, visszakaphatják-e az elveszett pénzt az érintettek.Thyssen elmondta még, hogy a kiküldetéssel kapcsolatos szabályokat pár hónapon belül véglegesítik, kivéve a szállítási ágazatok esetén, melyről folyik még az egyeztetés. A politikus elmondta azt is, hogy valószínű, hogy a 2020 utáni többéves uniós költségvetésben csökkenhetnek az Európai Szociális Alap forrásai is.