Már több mint 600 ezer magyar élhet Európában - 2019 is kivándorló év lesz?

600 ezer fölé kúszott az elvándoroltak száma

Idén tavasszal az európai statisztikai hivatalok tükörstatisztikái alapján készítette el friss becslését a Portfolio , melyben arra jutottunk, hogy a 2016-os 600 ezerről minimálisan 610 ezerre nőhetett a Nyugat-Európában élő magyarok száma. Az elmúlt évekhez viszonyítva ez

A legtöbb magyar szerintünk továbbra is az Egyesült Királyságban él, bár a hivatalos statisztika mindössze 96 ezer honfitársunkat regisztrálta az országban. Ezzel kapcsolatban érdekesség, hogy ősszel a budapesti brit nagykövetség is 250 ezres becslésről beszélt, majd kérdésünkre megerősítették , hogy szerintük is sokkal reálisabb az általunk közölt szám, hiszen nem kötelező regisztrálni az országban, így a hivatalos adat csak az ott élők egy részét fedi le.A második legnagyobb célország továbbra is Németország, ahol 2017-ben 200 ezer fölé emelkedett a regisztrált magyarok száma, miközben az osztrák hatóságok több mint 77 ezres számot közöltek. Vagyis a három legnagyobb célországban több mint 500 ezer magyar élhet, ezek fedik le a teljes kivándorlószám jelentős részét. Utánuk jókora szakadék tátong, csak Hollandiában élnek még 10 ezernél többen, illetve Írországban megközelíti a szám ezt a lélektani határt.Ugyan összességében a növekedés lassult, de 2016-hoz képest a legtöbb EU-tagállamban így is nőtt a magyarok száma. A legnagyobb bővülés érdekes módon Csehországban volt, ahol több mint 30 százalékos volt az ugrás egy év alatt, bár ez is alig négyezres számot jelentett. A nagy célországok közül Ausztriában 9,3 százalékos volt a növekedés, Németországban 7,6 százalékkal regisztráltak több magyart, míg az Egyesült Királyság esetében az említett statisztikai megbízhatatlanság miatt változatlan számot becsültünk.

Vagyis ugyan az elvándorlási ütem csökkent (2017-ben mindössze 10 ezerrel nőhetett a Nyugat-Európában élő magyarok száma), de egyelőre egyik fontos célországban sem mondhatjuk azt, hogy megfordult a trend. A külföldön élők számának csökkenésében a mérséklődő elvándorlás mellett annak is szerepe lehetett, hogy egyre többen tértek haza, legalábbis erre utaló adatokat láttunk.

Sajnos a fiatalok lépnek le

Még mindig százezrek mennének el?

A következő néhány év nagy kérdés az lesz, hogy folytatódik-e a megkezdett kedvező tendencia, vagyis tovább csökken-e az elvándorlók száma, illetve többen térnek-e haza. Ha ez így lesz, akkor néhány éven belül elérhetjük, hogy nettó értelemben is visszavándorlást lássunk, többen jöjjenek haza, mint ahányan elmennek. Ebben segíthet a jövő tavaszi Brexit utáni új brit szabályozás, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy a kilépés után ugyanilyen könnyű lesz munkát vállalni a szigetországban. Ennél is fontosabb lenne azonban a magyar gazdaság és bérszínvonal felzárkózása, ami itthon tudná tartani a fiatalokat.

A korábbi években már megszokott volt, hogy elsősorban a fiatal, munkaképes korú és családot alapítani tervező korosztály vándorolt el Magyarországról, ebben nem történt komoly változás 2017-ben sem. Németországban még mindig a magyarok mintegy kétharmada férfi, az ottani több mint 200 ezres populáció átlagéletkora pedig 36,5 év volt, ami kismértékű emelkedést jelentett a 2016-os 36,3 évhez képest. Ráadásul tavaly is közel 1600 gyermek született Németországban magyar szülőktől, ez stagnálást mutatott az előző évhez képest, ez sem utal arra, hogy tömegesen indulnának haza.A némethez hasonló folyamatok jellemzők a többi országra is: elsősorban a fiatalok vándorolnak el, és az átlagosnál nagyobb a foglalkoztatottságuk, nagyjából 80 százalékban dolgoznak is, hiszen elsősorban azok mennek el az országból, akik munkát akarnak vállalni.Júniusban az OECD közölt összefoglaló adatokat a nemzetközi migrációs folyamatokról, a szervezet becslései szerint az egymilliót közelítheti azoknak a magyaroknak a száma, akik hosszabb-rövidebb időre külföldre távoztak. A tanulmány szerint 2006-15 között évente átlagosan 65 ezer magyar próbált szerencsét külföldön. Emellett a 2004-es EU-csatlakozásunk utáni két évben is megindulhattak már sokat, ha erre az időszakra is csak "átlagos" kivándorlást veszünk alapul, akkor 780 ezernél járunk. Ehhez jön a 2016-os 85 ezer és a 2017-es egyelőre nem ismert szám. Így összességében majdnem biztos, hogy 900 ezer felett van már azoknak a száma, akik 2004 óta hosszabb-rövidebb ideig elvándoroltak külföldre.Ráadásul a KSH a 2016-os Mikrocenzus kapcsán a további kivándorlási hajlandóságot is megpróbálta felmérni , ami még lesújtóbb eredményeket hozott: a 16-64 éves magyarok 8,4%-ának van valamilyen migrációs terve a következő két évre. Ez 510 ezer embert jelent, vagyis ha megvalósulna az újabb kivándorlási hullám, akkor újabb komoly csapást jelentene a magyar gazdaság számára. Ugyanakkor a fenti félmillió magyarnak csak a fele gondolja komolyan az elvándorlást.Jó hír, hogy a kivándorlást tervezők többsége (71%-a) nem gondolja véglegesnek a kivándorlást. Közel felük (47%) legalább egy, legfeljebb öt évben gondolkodik, 13%- uk pedig egy éven belül visszajönne Magyarországra. A kivándorlást tervezők 29%-a akár végleg is elhagyná az országot.