Januártól 150 ezer forint lesz a minimálbér

A bérminimum jelenleg 180 500 forint, vagyis itt 11,9%-os emelés valósulhat meg, ha igazak az információk, míg a minimálbér most bruttó 138 ezer forint, vagyis ebben az esetben 8,7%-os emelés következhet be. lap egyébként az áruházláncok munkaerőhelyzetéről számol be. A foglalkoztatók és szakszervezetek között folynak az őszi bértárgyalások a szektorban, és a tét az, hogy a munkavállalók bruttó 220 ezer forintos alapbért kapnak-e.A munkáltatók és a szakszervezetek közti bérmegállapodást azonban lassíthatja, hogy a kormány hivatalosan csak november végén, december elején tervezi ismertetni a minimálbér-emeléssel kapcsolatos számokat.