Romokban a magyar felsőoktatás, és van egy ennél sokkal rosszabb hírünk is

Miközben 2004 és 2006 között 420 ezernél is többen vettek részt felsőoktatásban, addig a 2017/2018-as tanévben már csak 283 ezren, ami 20 éves mélypont - mutatta be a Portfolio a legfrissebb felsőoktatási folyamatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján.

Jelentősen emelkedett a diplomázók száma az országban, több mint kétezerrel többen szereztek diplomát 2016-ban, mint 2010-ben. Míg 7 évvel ezelőtt kevesebb, mint 66 ezren végeztek valamilyen felsőfokú képzésen, addig ez a szám a legutóbbi tanévben a legfrissebb adatok szerint meghaladta a 68 100-at.

A felsőoktatásban résztvevők számának 2007 óta tartó csökkenése nem meglepő annak tükrében, hogy visszaesik az adott korosztály létszáma is, a baj csak az, hogy sokkal gyorsabban csökkennek a felsőoktatási férőhelyek, mint ahogy a korosztály fogyna. Ez pedig formálisan azt eredményezheti (mint majd később látni fogjuk), hogy a felsőfokú végzettségűek aránya a teljes népességen belül nem tud tovább növekedni.A kormányzat azonban teljesen másképp számol. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára a felsőoktatási létszám csökkenéséről megjelent cikkünk után az MTI-nek azt mondta, hogy:

a mesterképzésben diplomát szerzők feltehetőleg valamelyik korábbi évben már szereztek egy alapképzéses oklevelet,

Módszer Az adatok összevethetősége végett a mesterfokozatú diplomák számát levonjuk a két évvel korábbi alapképzéses diplomák számából. Ezzel ki tudjuk küszöbölni azt a torzítást, hogy a diplomák duplikálódnak, és egységesen látunk egy olyan idősort, amelyben minden egyes hallgatót, aki elérte a mesterfokozatot, csak egy diplomával szerepeltetünk.



Egy példával érzékeltetve mindezt: ha egy hallgató a Corvinus Egyetemen a bolognai rendszerben 2016-ban mesterfokozatot szerzett, akkor a KSH és az Oktatási Hivatal figyelembe vette a 2014-ben kiadott alapképzésű diplomáját, majd a 2016-os mesterdiplomáját is. Korábban azonban (a bolognai rendszer előtt) csak egyetlen diplomát vettek figyelembe, ami egyetemi (mester)fokozatot jelentett. Az idősor korrekciójánál - hogy összevethető adatokat kapjunk - mi azt tettük, hogy a hallgató "köztes" (alapfokozatú) diplomáját kivontuk a 2014-es adatból.



A 2015-ös és a 2016-os adatok becslése nehezebb, hiszen még nem ismerjük, hogy a következő két évben hány alapfokú diplomás nyer végül mesterképzéses diplomát (vagyis a duplikáció mértékét hivatalos adatokból majd csak két év múlva tudhatjuk meg). Ezért az adatokat úgy állítottuk elő, hogy a 2016-ban mesterfokozatot szerzettek számát húztuk tovább, értékelésünk szerint ez kellően pontos becslést eredményez.

Miután az Oktatási Hivatal 2001 és 2012 között a mesterképzésben diplomát szerzettek közé sorolta az osztatlan képzésben mesterfokozatot szerzetteket is, így a 2008 és 2010 közötti adatokra nézve nem tudtuk pontosan elvégezni a korrekciót. Ezért két hipotetikus pályát rajzoltunk fel, az egyik, ahol nem vettük figyelembe az osztatlan képzést (piros vonal), a másik, ahol a mesterfokozatok felét osztatlannak tekintettük (citromsárga vonal). Az osztatlan képzésen végzettek száma egyébként 2012 óta alacsony, 3-4 ezer fő közötti, így alapvetően nem befolyásolja érdemben a tendenciát.

Ezzel azonban az a probléma, hogy a képzési rendszer a megfigyelt időszakban megváltozott. A korábbi főiskolai-egyetemi képzést felváltotta a bolognai rendszer, ami másképp működik. Miközben korábban a felsőoktatásba belépő megválasztotta, hogy egyetemi vagy főiskolai képzésre jelentkezik, addig most a szakok döntő többségénél egy 3 vagy 4 éves alapképzést (BA/BSc = korábbi főiskolai végzettség) kell elvégezni, vagy a szakok egy kis hányadánál osztatlan, 5-6 éves képzésre kell jelentkezni (pl. jogász, orvos).Az alapképzést követi az általánosságban 2 éves mesterképzés, ígyKérdésünkkel megkerestük a KSH-t is, ahol azt közölték, hogy "a bolognai rendszer fokozatos bevezetése következtében az oklevelek kiadása is változott." Kiemelték, hogyde azt is hozzátették, hogy "ettől függetlenül nem tartunk korrekciót szükségesnek, mert [a hallgató] mindkét évben mindkét esetben oklevelet szerzett."Nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha nem a kiadott diplomák számát szeretnénk megtudni, hanem azt, hogy miként alakulnak a korábbi rendszerrel konzisztens, összevethető adatok, és valójában hányan szereznek "főiskolai vagy egyetemi" képesítést.A Rétvári által használt - az Oktatási Hivatal által kiadott - adatokon a korrekciót elvégezve az látszik, hogy

Ha azt feltételezzük, hogy a mesterképzésen végzettek csak 90%-a szerzett két évvel korábban oklevelet (vagyis csökkentettük a levonást), akkor 49 és 55 ezer közötti számokat láthatunk, ami továbbra is jelentősen, kb. 15-20%-kal elmarad a 2000-es évek közepéhez képest.

Mit mutatnak a "pontosabb" adatok?

a szakirányú továbbképzésben,

doktori képzésben

és felsőfokú szakképzésben

Az előbbi módszert alkalmazva a KSH adatain az adódik, hogy az utóbbi években 35-40 ezer diplomás kerülhetett a munkaerőpiacra, szemben a 2000-es években jellemző 50-57 ezres számmal.

Hogy egy kicsit még tovább árnyaljuk a képet, nézzük meg, hogy az EMMI államtitkára által használt adatok helyett mit mutat a KSH adatsora. A hivatal a kibocsátott oklevelek közül levonja ugyanisképesítést szerzetteket is. Így még pontosabb számot kaphatunk arra vonatkozóan, hogy hányan szereztek felsőfokú képesítést, hiszen még több "duplikációt/diplomahalmozást" tud kiszűrni.

Háromszoroztunk volna?!

Míg nappali képzésben 2010-ben 39 ezren végeztek, ez a szám a tavalyi év végére 43 ezerre nőtt. Az alapképzésben részt vevők és diplomát szerzők száma is jelentősen emelkedett. Míg 2009-ben 12 ezren végeztek, ez a szám 2017-ben meghaladta a 32 ezret. A mesterképzésen végzők száma 2010 és 2016 között csaknem a négyszeresére nőtt, 4 ezerről 15 ezer fölé emelkedett.

Az utóbbi években kissé segített ráadásul az is, hogy több mint 6000 diplomát kiadtak a diplomamentő programban.Rétvári Bence interjújának másik fontos állítása az volt, hogy:AzonbanAz alapképzést és a mesterképzést befejezők számának növekedése logikus, hiszen egy rendkívül alacsony bázisról, nulláról kezdett emelkedni 2007-ben (alapképzés), illetve 2009-ben (mesterképzés).Rétvári azt is mondhatta volna ennyi erővel, hogy a 2010-es 9 ezerről 2 ezerre csökkent a korábbi főiskolai képzésben, és 16 500-ról 1400-ra az egyetemi szintű képzésben diplomát szerzők száma. Ennek ugyanúgy semmi értelme sem lett volna, mint a bolognai képzésben végzettek növekedéséről beszélni.A hosszas magyarázat helyett azonban álljon itt két táblázat, amely bemutatja, hogy miként csökkent a korábbi és miként növekedett az új (bolognai) képzésben végzettek száma:

Mit láthatunk összességében?

A kiadott diplomákat és a hallgatók számát megvizsgálva már nem meglepő, hogynem nőtt tovább a diplomások aránya a 2016-os mikrocenzus idején (9,4%) a 2011-es népszámláshoz képest (9,3%).

Nem várható kedvező trend később sem Összességében a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányának megtorpanása mögött a belépés lehetőségének szűkítése áll, ugyanis a demográfiai csökkenés miatt változatlan mértékű belépés mellett növekednie kellett volna az aránynak - kommentálta cikkünk megállapításait Radó Péter, oktatáskutató. Ebben alapvetően két dolog játszik közre. Az egyik az, hogy a fizetőképes kereslettel rendelkező potenciális hallgatók egy pontosan nem ismert, de jelentős száma nem magyar, hanem külföldi egyetemekre megy tanulni - emelte ki Radó. A másik ok szerinte az állami finanszírozású hallgatói férőhelyek számának jelentős csökkenése 2012-13-ban, amely szám azóta egy alacsonyabb szinten stabilizálódott.



A továbbiakban ennek a tendenciának a folytatódása várható Radó Péter szerint a felsőoktatás merítési bázisának szűkítése miatt. "Ennek nem csupán a gimnáziumi férőhelyek csökkentésére irányuló kormányzati törekvés az oka, hanem az is, hogy a szakközépiskolák (újabban: szakgimnáziumok) átalakítása során olyan mértékben csökkent a közismereti oktatás mennyisége, hogy ezekből az intézményekből várhatóan a korábbinál sokkal kevesebben jutnak majd be a felsőoktatásba" - zárta gondolatait.

Lássuk a munkapiacot!

A felsőoktatási expanzió 2005-ig kitartott, ennek hatására 2001 és 2011 között még a 20-24 évesek körében 3,7%-ponttal emelkedett a diplomások aránya. Igaz, ez egy 10 éves időszak, miközben a legutóbbi népszámlálás és a mikrocenzus között 5 év telt el.Szembetűnő, hogy a 25 és 29 közötti korosztályban a 2001-es 14,8%-ról 2011-re 28%-ra nőtt a diplomások aránya, öt évvel később pedig 30%-ot láthattunk. Vagyis itt is jelentősen lassult a növekedés.A szerkezeti változás ez alapján úgy néz ki, hogy ha az összes felsőfokú végzettségűt 100%-nak vesszük, akkor a 20-24 évesek aránya a 2001-es 4,9%-ról 4-re csökkent 10 évvel később, 2016-ban pedig már csak 3,3% volt. A 25-29 éves korosztályban ugyanezek az adatok rendre: 12,4%, 11,9%, 10,8%.Segítségünkre vannak a munkaerő-felmérés adatai is, amelyek hosszú ideig nem mutattak kedvezőtlen tendenciát, azonban az utóbbi évek már nem alakultak túl jól. Mint bemutattuk, az oktatási rendszerben látható változások csak később jelennek meg a számokban, hiszen hosszú az átfutási ideje egy-egy reformnak.A munkaerő-felmérés alapján az látható, hogy a 15-74 éves korosztályban 2015 és 2017 harmadik negyedéve között 20% körül mozgott a felsőfokú végzettségűek aránya, miközben korábban folyamatos felívelést tapasztaltunk.

Hogyan értelmezzük a fentieket?

a diplomák számának növekedése nem azért van, mert többen végeznének főiskolán vagy egyetemen. A duplikációt kiszűrve jelentős visszaesést, majd a stagnálásnál alig nagyobb emelkedést látunk, amit részben egyszeri tényezőhöz (diplomamentő program) is köthető;

mindezek hatására a felsőoktatási korú népességben megállt a felsőfokú képzettséget szerzők arányának növekedése;

ennek megfelelően pedig az utóbbi két évben meglepő módon a munkaerőpiacon is azt tapasztalhatjuk, hogy a felsőfokú végzettségek növekvő trendje a munkaképes korú lakosságon belül megtört;

talán az egyetlen pozitív tendenciának az számít (a részletes adatok alapján), hogy kissé nőtt azok száma, akik magasabb fokozatot szereznek.

Láthatjuk tehát, hogyMindezek arra világítanak rá, hogy a kormánynak komoly lépéseket kell tennie, ha szeretné növelni a felsőfokú végzettségűek arányát. Ugyan a jelen kihívásaira talán könnyebb válasz lehet, ha a felsőoktatás helyett a szakképzés felé terelik a diákokat, de hosszú távon az alacsonyabb képzettségűek nehezebben tudnak alkalmazkodni a munkaerő-piaci változásokhoz. A jelenlegi folyamatok alapján nem lehetünk túl optimisták abban a tekintetben, hogy a következő időszakban egyre többen lesznek azok, akik hosszú távon könnyebben helytállnak a munkaerőpiacon.