Sosem gondoltad volna, milyen elképesztő fegyvereket fejlesztett Magyarország

Frommer Stop

"Király-géppisztoly"

AMD-65

A Frommer Stop pisztoly Frommer Rudolf magyar fegyvermérnök találmánya, 1912 és 1945 közt számos változatát gyártotta a FÉG és M1912 jelzéssel az osztrák-magyar hadsereg és rendőrség is rendszeresítette. A fegyver alapvetően különleges, 7,65 milliméteres Frommer-lőszert tüzelt, de készült szélesebb körben elérhető, 9 milliméteres lőszert használó változata is. Azon nagyon kevés pisztoly közé tartozik, amely szilárd reteszelésű, hosszú csőhátrasiklásos rendszert használ. Körülbelül 350 ezer darabot gyártottak belőle.A feltaláló Király Pál fegyvermérnök után gyakran "Király-géppisztoly" néven emlegetett Danuvia 39M és 43M egy 1930-as évek végén, 1940-es évek elején gyártott kézifegyver volt, a Magyar Királyi Honvédség használta. A két típust elsősorban az különböztette meg egymástól, hogy az eredeti Danuvia 39M-nek fatusa volt, a későbbi, 43M modell pedig behajtható, fémtust kapott és csőhossza is rövidebb lett. A géppisztoly sajátossága, hogy a tár behajtható a csővel párhuzamos tárfészekbe. A "Király-géppisztoly" közkedvelt, megbízható és hatékony fegyver volt, sajnos alig 8-10 ezer készült belőle, így nagyon kevés jutott belőle a magyar harcoló alakulatoknak.Az AMD-65-ös (teljes nevén Automata Módosított Deszant[fegyver] 1965) egy magyar Kalasnyikov-származék, a FÉG 1967-ben kezdte meg sorozatgyártását. A karabélyt elsősorban deszantosoknak és harckocsizóknak szánták, behajtható tussal, sajátos csőszájfékkel és előagy-markolattal is felszerelték. Számos ország számos fegyveres testülete használja, többek közt Afganisztán, Grúzia és Jemen is. Bár egy időben szó volt a fegyvertípus modernizációjáról, Magyarországon az AMD-ket már többnyire kivonták hadrendből, a 2016-os fokozott terrorkészültség ideje viszont alatt az utcán őrjáratozó rendőri alakulatoknál még lehetett vele találkozni.