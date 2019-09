Varga Mihály: vége az aranykornak, kiszámítható forintárfolyam kell

Erről a témáról is szó lesz a Portfolio Budapest Economic Forum 2019 konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

A lassulás közepette fontos megőrizni az egyensúlyt. "A fiskális túlköltekezést és a tartalékok felélését el kell vetni, mert a fiskális szigor ad nekünk hitelességet. Az nem megy, hogy azt mondjuk, hogy csináljunk nullás költségvetést az egyik évben, a másik évben pedig azt, hogy kezdjünk el költekezni."

Meg kell próbálni a beruházási rátát magas szinten tartani, hogy a felzárkózási ne törjön meg.

Kiszámítható, stabil árfolyam kell ehhez. A befektetők számára egy komoly aggodalom, ha nem stabil a deviza, és a munkavállalók bérnövekedése is elveszik, ha leértékelődik a forint.

A munkaerő-tartalék mozgósítása is fontos. Aki közmunkás vagy vagy munkanélküli, azokat vissza kell terelni az elsődleges munkaerő-piacra. Varga számít a nyugdíjas dolgozókra is és a hölgyek foglalkoztatását is emelné.

A szakpolitikai javaslatok végrehajtása is nagyon fontos, mert programalkotásban jó a magyar szakpolitika, de ezeket meg is kell valósítani.

Növelni kell a vállalatok versenyképességét, különösen, ami a kkv-kat illeti, Varga ennek kapcsán utalt az ITM kkv-stratégiájára is.

Végül, a politikai és pénzügyi stabilitás megőrzése is nagyon fontos egy lassuló globális növekedési periódusban.

Egy korszakhatárban vagyunk, vagyis az aranykor, ami mögöttünk van, kezd véget érni - mondta el Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) 57. Közgazdász-vándorgyűlésén, Nyíregyházán. A romló külső környezet az Európai Unióra és Magyarországra is hatni fog, de jelenleg még nincs recesszió - tette hozzá.A kínai gazdaság növekedése lassul, de még mindig 6%-kal bővülnek, az USA GDP-je 2% körüli mértékben nő, azonban az EU növekedése ennél is lassabb. A német ipar már közel egy éve gyengélkedik, azonban a szolgáltató szektorban még nincs visszaesés - mondta Varga, aki szerint a szolgáltató szektor jó teljesítménye miatt még nincs recesszió. Azonban az üzleti bizalom 2012 óta nem volt ilyen alacsony Németországban.Varga vitába szállt Matolcsy György MNB-elnökkel, aki előadásában arról beszélt, hogy a német problémák 6-9 hónap alatt begyűrűznek Magyarországra. Varga azt mondta, hogy a német ipar lassulása nem gyűrűzik be Magyarországra. "Nem igaz, hogy 6 hónap alatt begyűrűzik hozzánk a német ipar lassulása, ugyanis ők már közel egy éve lassulnak, és nálunk ennek nyoma sincs" - fejtegette Varga, aki szerint ennek az is az oka, hogy prémium autógyártók jöttek Magyarországra, amelyek jól teljesítenek.Varga úgy számol, hogy a magyar gazdaság potenciális növekedése 3-3,5%-os, vagyis a jelenlegi 5%-os GDP-növekedésnél alacsonyabb, azonban a potenciális növekedés 2010-ben még 0-1% volt. A kormányzati intézkedések tehát jelentősen javítják a GDP-növekedést - tette hozzá. A miniszter szerint az EU-források mindössze 0,2%-ponttal javítják a gazdaság növekedését.Varga felhívta a figyelmet, hogy Amerikában inverz hozamgörbe alakult ki, a befektetői bizalmatlanság érzékelhető, miközben növekszik az arany árfolyama és egyre többen keresnek rá a "recesszió" szóra. Varga szerint lassulás várható, de ez még nem recesszió. De ha mégis recesszió alakulna ki a világon, a magyar bankrendszer akkor is sokkal ellenállóbb, mint tíz éve, az államadósság deviza és külföldiek kezében lévő aránya a 2010-es közel 50%-ról 20-ra csökkent, miközben a költségvetés helyzete stabil. Varga kiemelte, hogy a 10 éves magyar állampapír hozama a lengyel alá csökkent, mindezek alapján további felminősítésekre számít.Varga szerint több tényezőre kell figyelni a jelenlegi helyzetben: