Elbukhatod a hosszú hétvégéidet: a rutinosak már rég léptek

Teltház a hosszú hétvégéken

Évek óta rekordokat dönt a turizmus teljesítménye Magyarországon, a KSH adatai szerint a 2017-es év pedig minden idők legjobb turisztikai éve volt. A Magyar Turisztikai Ügynökség decemberben azt prognosztizálta, hogy 2018 még erősebb év lesz és a vendégéjszakák száma eléri majd a 31 milliót.A tavalyi évre vonatkozó pontos adat egyelőre nem áll rendelkezésre, azonban a KSH nyilvánosságra hozta a 2018. novemberi, a kereskedelmi szálláshelyek forgalmával kapcsolatos számokat. E szerint a belföldi vendégek száma 8,2%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában és meghaladta a 460 ezret. A belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 5,9%-kal nőtt, és több mint 990 ezer volt csak novemberben. A szállodák szobakihasználtsága 1,0 százalékponttal, 58,2%-ra nőtt és az összes bruttó árbevétel folyó áron 7,1%-kal 37 milliárd forintra nőtt, ezen belül a szállásdíjbevétel 6,8%-kal 20 milliárd forintra emelkedett.2019-ben hét hosszú hétvégénk lesz, és már most érdemes lefoglalni a szállást, ha valaki belföldi utazást tervez a munkaszüneti napokon.A 2018-as adatokhoz képest már most 80%-kal nagyobb az előfoglaltság ezen időszakokra, így vélhetően nagyon hamar fognak elfogyni a jó szálláshelyek - mondta a Portfolio-nak, a, hozzátéve, hogy a hosszú hétvégék során a fürdővárosok wellness szállodái várhatnak kiemelkedő telítettséget, viszont látható, hogy egyes turisztikai desztinációk (például Eger és Sümeg) már most kiemelt foglaltsági adatokkal rendelkeznek.

A hosszú hétvégék számának éves szinten is érzékelhető hatása van, ezt már az éves üzleti tervek összeállításakor (vagyis minden ősszel) figyelembe szoktuk venni. Ez elsősorban a vidéki szállodáinkra igaz, ahol jelentősen magasabb a belföldi vendégek aránya

Az utóbbi évek jellemző trendje, hogy a belföldi vendégek közül egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy évente többször elutazzanak otthonról egy-egy rövidebb - néhány napos - tartózkodásra

Kiemelt úticélnak számít Budapest

A budapesti szállodáinknak mindenképpen jót tett a fővárosi karácsonyi vásárok nemzetközi elismertsége is. Az adventi időszak kihasználtsága az utóbbi 2-3 évben dinamikusan nőtt, idén az adventi hétvégéken az átlagos foglaltság nem ritkán 85% felett volt, ami mondjuk 5 évvel ezelőtt nehezen lett volna elképzelhető

Van, ahol 90 nyitott pozíció van

2018-ban az augusztus 17-19-ei hétvége volt a legerősebb és Szigetvári szerint várhatóan idén is ez lesz, hiszen augusztus 20-a keddre fog esni, vagyis négy munkaszüneti nap áll majd rendelkezésre.- árulta el a Portfolio-nak, a, hozzátéve, azt azért nem lehet mondani, hogy ha egy-egy hosszúhétvége forgalom szempontból kiemelkedően jól sikerül, akkor az év már "zsebben van". A belföldi vendégek körében a Danubius vidéki all inclusive és a wellness szolgáltatásokat is kínáló szállodái a legnépszerűbbek, a nyári időszakban pedig leginkább a Balaton-parti szállodáik keresettek.- jegyezte meg.A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének decemberben publikált Trend Riportja is megerősíti, hogy a hosszú hétvégék jelentős teljesítménynövekedést eredményeznek, a balatoni régió szállodáinak teljesítménye például októberben is nagyon jó volt, és ebben szerepe volt az október 23-ai hosszú hétvégének és az őszi iskolai szünetnek.Az elemzés szerint október végéig a szállodák átlagos kihasználtsága 62,5% volt, ez 2,2% ponttal meghaladta a bázist. A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 20 849 forintot tett ki, ami 4%-kal nagyobb a 2017 hasonló időszakában elértnél.A főváros egész éves célpont, és ugyan a balatoni nyár folyamatosan hosszabbodik, de még mindig nagyon jelentősen júliusi és augusztusi csúcshoz kötött. Szigetvári József elmondta, a Balatonon a hosszúhétvégékből csak a 4 csillagos wellness szállodák tudnak részesülni, és nyár közeledtével (pünkösdkör például) lesznek csak sikeresek az apartmanok.A Danubius Hotels Group tapasztalata szerint pedig a fővárosi szállodák esetében a legerősebb belföldi időpontok a nagy ünnepek - az államalapítás ünnepe és szilveszter, valamint a nagyobb sportesemények.- mondta Bogár Zoltán, hozzátéve, a budapesti szállodákban a belföldi vendégek aránya egyelőre lényegesen alacsonyabb, mint a vidéki intézményekben, bár dinamikusan nő. Ennek egyik oka a nagy érdeklődésre számot tartó sport-, és kulturális események évről évre növekvő számában, a másik pedig az üzleti turizmus élénkülésében keresendő (képzések, szakmai vásárok és kiállítások, konferenciák).A szakképzett munkaerő hiánya egyre nagyobb gondot jelent a magyar gazdaság minden ágazata számára. A szerint az építőipar mellett a legnehezebb helyzetben a vendéglátóipar és a turizmus van, ahol napi problémát jelent a szaktudással rendelkező munkavállalók felkutatása és megtartása., a, jelenlegiszerint a nyugati határ menti településeken és a fővárosban a legrosszabb a helyzet.

Az utóbbi években ugyan lelassultak a szállodafejlesztések, de a turizmus felélénkülése miatt új erőre kaptak, a közeljövőben számos új szálloda nyílik majd meg, melyeknél a megfelelő számú és képzettségű munkaerő biztosítása igen nehéz lesz

Ma már a szállodák nagy része annak is örül, ha képzetlen munkaerőt sikerül találnia, és vállalja, hogy betanítja az új dolgozót

Budapesten nagyon sok a szálloda, és a különböző vállalatok és intézmények elszívják egymás elől a munkaerőt.- jegyezte meg Kovács. Az MSZÉSZ által tavaly novemberben készített felmérés szerint leginkább a takarítószemélyzet, a felszolgáló, a recepciós és a szakács munkakörökre a legnehezebb munkaerőt találni.- tette hozzá Kovács István, aki azt is elmondta, a vendéglátóiparban tapasztalható munkaerőhiány nem Magyarország-specifikus, egyaránt tapasztalható a 2004-ben az EU-hoz csatlakozó balti államokban és Nyugat-Európában.Ennek okai általánosságban az, hogy a szálloda-és vendéglátóipar területén a bérek jelentősen elmaradnak a gazdaság egyéb ágazataiban fellelhető keresetektől, és ez vonatkozik Ausztriára, Németországra és más EU-tagországokra is - tette hozzá.

Ahogyan más szállodák, vendéglátóhelyek, mi is küzdünk a fluktuációval és a munkaerőhiánnyal. Jelen pillanatban közel 90 betöltetlen álláshelyünk van, amelyek főként betanított és segédmunkás pozíciók (pl. szobatakarító, takarító, mosogató). A szakképzettséget igénylő munkakörök esetében jelentős a kereslet a jó pincérek és szakácsok iránt, de például üres szállodai recepciós állásaink is vannak, ami azért néhány éve nem volt túl gyakori

A két szezonálisan működő balatoni szállodánkban dolgozó munkavállalóink egy részének Budapesten és vidéki szállodáinkban kínálunk munkát a téli időszakra, és a szezon indulásával természetesen visszavárjuk őket Balatonfüredre. A Danubius Hotels Group egyre nagyobb figyelmet fordít a megtartásra, mint új toborzási módszerre, melynek elemei a megfelelő alapfizetés mellett a cafeteria csomag, az ingyenes étkezés, az egyéb juttatások és kedvezmények, a céges rendezvények és a jó munkahelyi légkör

Sok munkatársunkat foglalkoztatjuk tovább nyugdíjba vonulásuk után, illetve bizonyos munkaköröket kifejezetten szívesen töltünk be nyugdíjas munkatársakkal

Az a Portfolio birtokába került, a Pénzügyminisztérium által készített anyagból is kiderült, hogy a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban dolgozók nehéz helyzetben vannak: itt majdnem kétharmados (64,7%) a minimálbér és a garantált bérminimum együttes aránya a teljes foglalkoztatotti körben.Kovács István szerint az alacsony fizetések mellett a kedvezőtlennek tartott munkarend, munkabeosztás miatt sem örvend nagy népszerűségnek a vendéglátás, szállásadás ágazat.- mondta, a, aki elárulta azt is, hogy a budapesti szállodáikban tapasztalható a legnagyobb munkaerőhiány. Pécsi szállodájuk a másik végleltet jelenti: ott jelenleg nincs betöltetlen állás.- jegyezte meg Dévényi. A HR-igazgató úgy látja, hogy a diákmunka és a nyugdíjasok foglalkoztatása részben tudja orvosolni a munkaerőhiányt, az iskolaszövetkezeteken keresztül érkező diák munkaerőre főleg az iskolai szünetekben számítanak különféle munkakörökben, és sok felsőoktatásban részt vevő hallgató végzi a szállodákban a gyakorlatát is, sokuknak később állást is ajánlanak.- tette hozzá. Kovács István szerint a fizetések emelése, az ágazat presztízsének javítása mellett bizonyos mértékben a közmunkások foglalkoztatása segíthet a problémák megoldásában, azonban utóbbi csak részmegoldás lenne, hiszen a közmunkások jó része képzetlen, épp ezért csak bizonyos munkakörökben, például a takarító, segédszemélyzet tagjaként lehetne alkalmazni őket.