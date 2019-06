Veszélybe kerül Angela Merkel kormánya?

Előzőleg Andrea Nahles közölte, hogy távozik a pártelnöki és szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakcióvezetői tisztségéből, mert az utóbbi napokban világossá vált számára, hogy már nem rendelkezik a munka folytatásához szükséges támogatottsággal.

Távozása veszélybe sodorhatja Angela Merkel kormányát, mert a szociáldemokratáknál felülkerekedhetnek azok az erők, amelyek szerint a nagykoalíció csak árt a pártnak, és inkább ellenzékben kellene próbálkozni a megújulással.

Így értékel az SPD lemondott vezetője

Ki lesz az utód?

pártja berlini székházában tett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a kereszténydemokratákHozzátette: arra számítanak, hogy az SPD "sebesen" meghozza a szükséges személyi döntéseket, és a kormány megőrzi cselekvőképességét. A CDU "jó kormányzati munkával akarja szolgálni Németországot", és a koalíciós szerződés végrehajtására törekszik - fejtette ki Annegret Kramp-Karrenbauer, aláhúzva, hogy a szerződés a német érdekek nemzetközi képviseletéhez szükséges elengedhetetlen intézkedéseket rögzíti.egy Twitter-bejegyzésében azt írta: "elvárjuk az SPD-től, hogy hozzájáruljon Németország stabil kormányának megőrzéséhez, mert Németországnak stabilitásra van szüksége".ugyancsak a párt székházában tett rövid nyilatkozatában leszögezte: a kormány tovább folytatja munkáját, "a legnagyobb komolysággal, és mindenekelőtt nagy felelősségtudattal".Mindhárman kifejezték tiszteletüket az SPD távozó elnöke, Andrea Nahles iránt. A kancellár kiemelte, hogy Andrea Nahles "szívvel-lélekkel szociáldemokrata" politikus és "kiváló személyiség", akivel mindig remekül lehetett együttműködni.Az SPD az egy héttel ezelőtti európai parlamenti (EP-) választáson minden korábbinál gyengébb, 15,8 százalékos eredményt ért el, a brémai tartományi választáson pedig csak a második helyen végzett, így 73 évi kormányzás után ellenzékbe szorulhat. A kettős kudarc révén tovább erősödtek a pártelnök-frakcióvezető tevékenységét bíráló hangok.Andrea Nahles az elnökség hétfői, és a frakció keddi ülésén jelenti be a lemondását hivatalosan. A 48 éves politikus sajtóértesülések szerint a Bundestag-mandátumától is megválik, és visszavonul. Azonban a néhány héten belül tartandó elnökválasztó kongresszusig ügyvezetőként a hivatalában marad, a Bundestag-frakció munkájának irányítását pedig átmenetileg a rangidős frakcióvezető-helyettes, Ralf Mützenich veszi át., viszonylag alacsony, 66,35 százalékos támogatottsággal. A szociáldemokrácia alapértékeihez hűséges, a társadalmi igazságosság és a szolidaritás erősítését szolgáló politikát hirdetett, és vezetésével sikerült megvalósítani a párt programjának számos elemét.Az SPD a szintén 2018 tavaszán alakult új nagykoalíciós kormányban a többi között elérte, hogy több mint 5 milliárd euróval (1625 milliárd forint) növeljék a bölcsődei és óvodai intézményhálózat fejlesztésére szánt forrásokat. Törekvéseinek eredményeként bevezették azt a szabályt is, hogy a család és a karrier összeegyeztethetőségének érdekében a munkaadóknak garantálniuk kell a visszatérés lehetőségét egy teljes munkaidős állásba mindazoknak, akik 1 és 5 év közötti időtartamra részmunkaidős állásra váltanak.A választók azonban nem méltányolták az SPD kormányzati erőfeszítéseit. A párt támogatottsága így fokozatosan tovább süllyedt a 2017-es Bundestag-választáson 20,5 százalékon elért - akkor történelmi mélypontnak számító - szintről.Andrea Nahles lemondását eltérően ítélték meg a Bundestag ellenzéki pártjai. A Zöldek és a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) politikusai kifejezték a távozó pártelnök-frakcióvezető iránti tiszteletüket és jelezték, hogy nem számolnak előrehozott Bundestag-választással. A CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) szerint viszont éppen erre van szüksége Németországnak. Nemcsak az SPD van "felbomlófélben", hanem a kormány is már csak "élőhalottként tántorog a politika színpadán" - fogalmazott Alice Weidel, az AfD társ-frakcióvezetője.A Kereszténydemokrata Unióval (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unióval (CSU) kormányzó párt vezetője kiemelte: az utóbbi napokban világossá vált számára, hogy már nem rendelkezik a munkája folytatásához szükséges támogatottsággal. Ezért az elnökség hétfői és Bundestag-frakció keddi ülésén hivatalosan bejelenti távozását.Döntésével lehetőséget kíván teremteni ahhoz, hogy a párt "rendezett módon" gondoskodjon az utódlásról - közölte.Választói támogatottsága ez idő alatt folyamatosan csökkent, a gyengülést a tavaly tavasszal megalakult újabb nagykoalíciós kormány idején, a pártelnöki tisztségbe ugyancsak tavaly tavasszal megválasztott Andrea Nahles vezetésével sem sikerült megállítani.A távozó pártelnök legfőbb szövetségese, Olaf Scholz szövetségi pénzügyminiszter egy vasárnapi - Andrea Nahles közleménye előtt megjelent - lapinterjúban azt mondta: szerinte kizárt, hogy az SPD a következő Bundestag-választás után ismét együtt kormányozzon a CDU/CSU-val. Ez nem tenne jót sem a pártnak, sem a német demokráciának - mondta a Der Tagesspiegel című lapban közölt interjúban.Hivatalosan egyelőre senki sem jelentette be, hogy pályázik a pozícióra. A sajtóban megjelentek találgatások arról, hogy megpróbálhat visszatérni Martin Schulz, a párt korábbi vezetője és kancellárjelöltje, volt EP-elnök, aki azonban ezt cáfolta. Egy vasárnapi - a Welt am Sonntag című lapban, szintén Andrea Nahles közleménye előtt megjelent - interjúban is azt mondta, hogy nem indul a frakcióvezető-választáson, de kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy később esetleg vállalná-e a tisztséget.