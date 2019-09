Íme a titok, ahogy karbonsemleges lehet 2050-re Franciaország

igenis megvalósítható ez a cél 2050-re úgy, hogy közben továbbra is lesz gazdasági növekedés az országban és az emberek életminősége is javulhat.

A 2015-ös párizsi klímavédelmi csúcson sok ország döntötte el, hogy hogyan csökkenti a CO-2 kibocsátását, de az azt követő években globálisan tovább nőtt a kibocsátás, ezért 2017-ben elindult egy új, 27 francia és más európai nagyvállalat összefogásával létrehozott kezdeményezés, amely még erőteljesebben tűzi céljára a CO-2 kibocsátás csökkentését és a karbonsemlegesség elérését 2050-re.

18 hónapja zajlik a program, amelybe a tudós társadalmat, a nem-kormányzati szervezeteket, a hatóságokat, a kereskedelmi érdekképviseleteket és üzleti szervezeteket is bevonták, de arra is figyelnek, hogy a társadalom figyelmét is felkeltsék és bevonják a program megvalósításába

A program megalapozásához átfogó elemzéseket készítettek, a kiinduló helyzetet tisztázták és ezek alapján tűzték ki a 2050-ig tartó átfogó célokat és azt is meghatározták, hogy a gazdaság egyes ágazatiban mit és hogyan kell elérni. Ezzel párhuzamosan azt is modellezték, hogy kibocsátásban, munkahelyekben milyen következmények várhatók és mindezek konkrétan hogyan kell/lehetséges elérni, milyen pálya mentén.

A stratégia központi eleme, hogy a 2015-ös francia kibocsátási szintet (480 MtCO2) 2050-ig évi 4,5%-kal kell csökkenteni ahhoz, hogy karbonsemleges gazdasági állapotról beszélhessenek (100 MtCO2-kibocsátás 2050-ben), azaz annyi legyen az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása, amennyit a környezet már el tud nyelni/fel tud dolgozni.

Ehhez olyan fajsúlyos változások kellenek, mint például az, hogy a mobilitási szektorban 90%-kal kell csökkenteni az ÜHG-kibocsátást, 50%-kal kell csökkenteni a gazdaság végső energiafelhasználását, 16 millió épületet kell addigra felújítani energiahatékonyságilag. Emeltett 2050-re 50%-kal kevesebb hulladékot szabad termelni és annak is már 80%-át kell tudni újrahasznosítani, 50%-kal javítani kell a talajművelés hatékonyságát, 50%-kal kell csökkenteni a húsfogyasztást.

A hatalmas átalakítás sikeréhez az egyik leginkább alapvető feltétel a cégvezető szerint az, hogy "a klímaváltozást be kell iktatni a kollektív tudattalanba", emellett rengeteg üzleti modellt kell átalakítani, szektorális intézkedések tömegét kell meghozni. Emellett az erdőgazdálkodás-mezőgazdaság-élelmiszertermelés területén radikális változások kellenek (biomassza menedzsment, magas technológiai minőségű mezőgazdaság, egészséges élelmiszerek).

A nagy átalakulás kulcsfontosságú szektorai a közlekedés, az építőipar, és az energiatermelés, amelyekben a teljes munkaidő-egyenértékes arányában 10-15%-os leépítés várható (a kivetített grafikon szerint a három nagy ágazatban az együttes foglalkoztatás kb. 3 millióról 2,7 millió főre fog csökkenni).

A Michelin Group fenntartható fejlődésért felelős igazgatója emlékeztetett a programot megalapozó elemzés legfőbb megállapításaira, miszerintHozzátette: mindez nem jelenti azt, hogy a program megvalósítása könnyű lenne, hiszen a három leginkább érintett szektorban (közlekedés, energiatermelés, építőipar) dolgozóés így valamelyik másik ágazatba kell átmennie. A várható nemzetgazdasági szintű előnyök (növekedés, egészségügy, életminőség, tiszta környezet) azonban megérik ezt az erőfeszítést, igaz azt is jelezte, hogy egy ilyen nagy feladatban, hanem ennél is tágabb együttműködésre van szükség, hiszen a kihívás is globális.A vándorgyűlésről szóló további beszámolóink: